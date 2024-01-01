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Devrim Özkan İle Lucas Torreira Barıştı

Aşk yeniden...

  1. Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, geçtiğimiz ocak ayında noktalamıştı.

    Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, geçtiğimiz ocak ayında noktalamıştı.

  2. Özkan ile Torreira, birbirlerinin sosyal medya hesaplarını takip etmeyi bırakıp; birlikte olan fotoğrafları da silmişti.

    Özkan ile Torreira, birbirlerinin sosyal medya hesaplarını takip etmeyi bırakıp; birlikte olan fotoğrafları da silmişti.

  3. 2. Sayfa'nın haberine göre; Özkan ile Torreira'dan güzel haber geldi.

    2. Sayfa'nın haberine göre; Özkan ile Torreira'dan güzel haber geldi.

  4. Ünlü çiftin 8 aylık ayrılığın ardından bir araya gelip yemek yedikleri iddia edildi.

    Ünlü çiftin 8 aylık ayrılığın ardından bir araya gelip yemek yedikleri iddia edildi.

  5. BİRBİRLERİNİ TAKİBE ALDILAR Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'lı futbolcu Lucas Torreira'nın sosyal medya üzerinden yeniden birbirlerini takip etmesi ise barışma iddialarını kuvvetlendirdi.

    BİRBİRLERİNİ TAKİBE ALDILAR Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'lı futbolcu Lucas Torreira'nın sosyal medya üzerinden yeniden birbirlerini takip etmesi ise barışma iddialarını kuvvetlendirdi.

  6. "O BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ" Öte yandan ayrılık sonrası Devrim Özkan, Lucas Torreira için "O benim için çok değerli bir insan, ben de onun için öyleyim. Güzel bir ilişki yaşadık. İnsan hayatı... Ne o zaman söylenenlere takıldık ne de sonrasında söylenenlere. Asıl hikayemizi biliyoruz. İkimiz de birbirimizi hayatında kalan güzel insanlarız" ifadelerini kullanmıştı.

    "O BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ" Öte yandan ayrılık sonrası Devrim Özkan, Lucas Torreira için "O benim için çok değerli bir insan, ben de onun için öyleyim. Güzel bir ilişki yaşadık. İnsan hayatı... Ne o zaman söylenenlere takıldık ne de sonrasında söylenenlere. Asıl hikayemizi biliyoruz. İkimiz de birbirimizi hayatında kalan güzel insanlarız" ifadelerini kullanmıştı.