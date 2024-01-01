İletişim Başkanlığı'ndan "M Çiçeği" Hastalığına İlişkin Bilgilendirme

Fed'den faiz açıklaması: Ayarlama zamanı geldi
Fed'den faiz açıklaması: Ayarlama zamanı geldi
Bu hafta döviz ve altın kazandırdı, borsa kaybettirdi
Bu hafta döviz ve altın kazandırdı, borsa kaybettirdi
Kiralık telefon kabusunuz olmasın! Siber risklere davetiye çıkarıyor
Kiralık telefon kabusunuz olmasın! Siber risklere davetiye çıkarıyor
Adaylık için yeşil ışık yakmıştı... İmamoğlu'ndan 'Yavaş' hamlesi!
Adaylık için yeşil ışık yakmıştı... İmamoğlu'ndan 'Yavaş' hamlesi!
Batı Nil virüsünü göçmen kuşlar taşıyor
Batı Nil virüsünü göçmen kuşlar taşıyor
Bakan Tunç: Bakan Şimşek hakkında asılsız iddialara soruşturma başlatıldı
Bakan Tunç: Bakan Şimşek hakkında asılsız iddialara soruşturma başlatıldı
KYK yurt başvuruları için son gün
KYK yurt başvuruları için son gün
SPK: İstifa haberlerini yayanlara inceleme başlatıldı
SPK: İstifa haberlerini yayanlara inceleme başlatıldı
İBB 16 Ağustos demişti. Başvuru tarihi farklı çıktı
İBB 16 Ağustos demişti. Başvuru tarihi farklı çıktı
SPK, iki şirketin ilk halka arzını onayladı
SPK, iki şirketin ilk halka arzını onayladı
Borsada sert satış! Bir günde yüzde 2,55 değer kaybetti
Borsada sert satış! Bir günde yüzde 2,55 değer kaybetti
'Noterler üzerinden sığınmacıların işlemleri yapılıyor' iddiası yalanlandı
'Noterler üzerinden sığınmacıların işlemleri yapılıyor' iddiası yalanlandı
Bakan Şimşek'ten 'istifa etti' iddialarına açıklama
Bakan Şimşek'ten 'istifa etti' iddialarına açıklama
Kapıdan satışlara yeni düzenleme: Cayma hakkı kullanılabilecek
Kapıdan satışlara yeni düzenleme: Cayma hakkı kullanılabilecek
Bakanlıktan Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin suç duyurusu
Bakanlıktan Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin suç duyurusu
Dolar 34 TL'yi geçti
Dolar 34 TL'yi geçti
Bakan Uraloğlu açıkladı: Instagram yetkilileri Türkiye'ye geliyor
Bakan Uraloğlu açıkladı: Instagram yetkilileri Türkiye'ye geliyor
Üniversite kaydını yaptırmayanlara 'mazeret kayıt hakkı'
Üniversite kaydını yaptırmayanlara 'mazeret kayıt hakkı'
Çin basını: Kaan gerçek bir 5. nesil savaş uçağı
Çin basını: Kaan gerçek bir 5. nesil savaş uçağı
Yurt başvuruları için yarın son gün
Yurt başvuruları için yarın son gün
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Mobilya satışları durma noktasında: Sektörden taksit çağrısı
Mobilya satışları durma noktasında: Sektörden taksit çağrısı
Sağlık Bakanı'ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması
Sağlık Bakanı'ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması
Bakanlık harekete geçti! Ette fahiş fiyata inceleme
Bakanlık harekete geçti! Ette fahiş fiyata inceleme
Hızlı trenle Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
Hızlı trenle Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
Bakan Işıkhan'dan 'ilave sağlık ücretleri' için uyarı
Bakan Işıkhan'dan 'ilave sağlık ücretleri' için uyarı
Kartlı ödemeler temmuzda 1,42 trilyon liraya ulaştı
Kartlı ödemeler temmuzda 1,42 trilyon liraya ulaştı
Bakan Şimşek: Sektörel saha denetimlerimizi sürdürüyoruz
Bakan Şimşek: Sektörel saha denetimlerimizi sürdürüyoruz
KPSS Sonuçları Açıklandı: İşte iptal edilen sorular ve düzeltmeler
KPSS Sonuçları Açıklandı: İşte iptal edilen sorular ve düzeltmeler
KPSS cevap kağıtları erişime açıldı
KPSS cevap kağıtları erişime açıldı

İletişim Başkanlığı'ndan "M Çiçeği" Hastalığına İlişkin Bilgilendirme

M çiçeği testi ne zaman yaptırılmalı?

  1. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, M çiçeği (mpox) hastalığına ilişkin merak edilen bazı soruları ve cevaplarını paylaştı.<br> Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, "M çiçeği testi ne zaman yaptırılmalı?", "M çiçeği belirtileri nelerdir?", "M çiçeği belirtileri olan kişi ne yapmalı?", "M çiçeği nasıl tedavi edilir?" gibi merak edilen sorulara yanıt verildi.<p> Hastalığa ilişkin paylaşılan sorular ve yanıtları şöyle:

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, M çiçeği (mpox) hastalığına ilişkin merak edilen bazı soruları ve cevaplarını paylaştı.
    Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, "M çiçeği testi ne zaman yaptırılmalı?", "M çiçeği belirtileri nelerdir?", "M çiçeği belirtileri olan kişi ne yapmalı?", "M çiçeği nasıl tedavi edilir?" gibi merak edilen sorulara yanıt verildi.

    Hastalığa ilişkin paylaşılan sorular ve yanıtları şöyle:

  2. M ÇİÇEĞİ NEDİR?<p> M çiçeği, klinik olarak daha hafif olmasına rağmen, semptomları geçmişte çiçek hastalarında görülenlere benzeyen, nadiren ölümcül olabilen, hayvandan insana bulaşan viral bir hastalıktır. İnsandan insana da bulaşabilmektedir.

    M ÇİÇEĞİ NEDİR?

    M çiçeği, klinik olarak daha hafif olmasına rağmen, semptomları geçmişte çiçek hastalarında görülenlere benzeyen, nadiren ölümcül olabilen, hayvandan insana bulaşan viral bir hastalıktır. İnsandan insana da bulaşabilmektedir.

  3. M ÇİÇEĞİ TESTİ NE ZAMAN YAPTIRILMALI?<p> M çiçeği olduklarını düşünen veya M çiçeği olan biriyle yakın temaslı olan kişiler, bir sağlık kuruluşuna danışmalı ve kişiye test yapılıp yapılmamasına doktor tarafından karar verilmeli.

    M ÇİÇEĞİ TESTİ NE ZAMAN YAPTIRILMALI?

    M çiçeği olduklarını düşünen veya M çiçeği olan biriyle yakın temaslı olan kişiler, bir sağlık kuruluşuna danışmalı ve kişiye test yapılıp yapılmamasına doktor tarafından karar verilmeli.

  4. M ÇİÇEĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?<p> M çiçeği genellikle ateş, solunum sistemi semptomları (boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı veya öksürük gibi), baş ağrısı, kas ağrıları, sırt ağrısı, büyümüş lenf nodları ve hastalığa özgü karakteristik cilt döküntüleri olarak belirti gösterir.

    M ÇİÇEĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

    M çiçeği genellikle ateş, solunum sistemi semptomları (boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı veya öksürük gibi), baş ağrısı, kas ağrıları, sırt ağrısı, büyümüş lenf nodları ve hastalığa özgü karakteristik cilt döküntüleri olarak belirti gösterir.

  5. M ÇİÇEĞİ BELİRTİLERİ OLAN KİŞİ NE YAPMALI?<p> Yeni veya açıklanamayan bir cilt döküntüsü fark edilince bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Sağlık kuruluşuna başvuruncaya ve test sonuçları çıkana kadar başkalarıyla yakın temastan (cinsel temas dahil) kaçınılmalı. Test sonucu pozitifse, temiz ve sağlam cilt görünümüne kavuşana kadar (cilt döküntüleri kabuklanıp düşerek iyileşecek) hasta kendini izole etmeye devam etmeli. Hasta, ateş, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı veya öksürük belirtileri ortadan kaybolana kadar izole olmaya devam etmeli.

    M ÇİÇEĞİ BELİRTİLERİ OLAN KİŞİ NE YAPMALI?

    Yeni veya açıklanamayan bir cilt döküntüsü fark edilince bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Sağlık kuruluşuna başvuruncaya ve test sonuçları çıkana kadar başkalarıyla yakın temastan (cinsel temas dahil) kaçınılmalı. Test sonucu pozitifse, temiz ve sağlam cilt görünümüne kavuşana kadar (cilt döküntüleri kabuklanıp düşerek iyileşecek) hasta kendini izole etmeye devam etmeli. Hasta, ateş, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı veya öksürük belirtileri ortadan kaybolana kadar izole olmaya devam etmeli.

  6. Hasta, kendini izole ederken başkalarıyla temastan kaçınmalı (cinsel temas dahil), sadece hekime görünmek için veya acil durumlar için dışarı çıkmalı, toplu taşıma araçlarını kullanmaktan kaçınmalı. Hasta, izolasyondan çıkması gerektiği durumlarda, cilt döküntülerini kapatmalı ve yüze iyi oturan bir maske takmalı.<p> M çiçeği virüsü, cilt döküntüsü, kabuklar, vücut sıvılarına doğrudan temas yoluyla kişiden kişiye bulaşabilir. M çiçeği virüsü, uzun süreli, yakın temas, cinsel temas ile kişiden kişiye bulaşabilir.<p> Bazı hastalar, M çiçeği belirtileri başlamadan 1-4 gün önce de virüsü başkalarına bulaştırabilir.

    Hasta, kendini izole ederken başkalarıyla temastan kaçınmalı (cinsel temas dahil), sadece hekime görünmek için veya acil durumlar için dışarı çıkmalı, toplu taşıma araçlarını kullanmaktan kaçınmalı. Hasta, izolasyondan çıkması gerektiği durumlarda, cilt döküntülerini kapatmalı ve yüze iyi oturan bir maske takmalı.

    M çiçeği virüsü, cilt döküntüsü, kabuklar, vücut sıvılarına doğrudan temas yoluyla kişiden kişiye bulaşabilir. M çiçeği virüsü, uzun süreli, yakın temas, cinsel temas ile kişiden kişiye bulaşabilir.

    Bazı hastalar, M çiçeği belirtileri başlamadan 1-4 gün önce de virüsü başkalarına bulaştırabilir.

  7. M ÇİÇEĞİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?<p> M çiçeği için özel olarak geliştirilmiş bir tedavi bulunmuyor ancak virüsler arasındaki genetik benzerlikler nedeniyle, çiçek hastalığını tedavi etmek için kullanılan antiviral ilaçlar, M çiçeği tedavisinde kullanılabilse de etkinliği tam olarak kanıtlanmış değil.

    M ÇİÇEĞİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

    M çiçeği için özel olarak geliştirilmiş bir tedavi bulunmuyor ancak virüsler arasındaki genetik benzerlikler nedeniyle, çiçek hastalığını tedavi etmek için kullanılan antiviral ilaçlar, M çiçeği tedavisinde kullanılabilse de etkinliği tam olarak kanıtlanmış değil.

  8. EVCİL HAYVANIMA M ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BULAŞABİLİR Mİ?<p> M çiçeği, zoonotik (hayvanlar ve insanlar arasında bulaşabilen) bir hastalıktır ancak şu anda M çiçeği virüsü için evcil hayvanlar yüksek risk taşımıyor.

    EVCİL HAYVANIMA M ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BULAŞABİLİR Mİ?

    M çiçeği, zoonotik (hayvanlar ve insanlar arasında bulaşabilen) bir hastalıktır ancak şu anda M çiçeği virüsü için evcil hayvanlar yüksek risk taşımıyor.