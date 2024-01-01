Oyunculuğa İyi Alıştı... Hadise Set Pozlarını Paylaştı

Fed'den faiz açıklaması: Ayarlama zamanı geldi
Fed'den faiz açıklaması: Ayarlama zamanı geldi
Bu hafta döviz ve altın kazandırdı, borsa kaybettirdi
Bu hafta döviz ve altın kazandırdı, borsa kaybettirdi
Kiralık telefon kabusunuz olmasın! Siber risklere davetiye çıkarıyor
Kiralık telefon kabusunuz olmasın! Siber risklere davetiye çıkarıyor
Adaylık için yeşil ışık yakmıştı... İmamoğlu'ndan 'Yavaş' hamlesi!
Adaylık için yeşil ışık yakmıştı... İmamoğlu'ndan 'Yavaş' hamlesi!
Batı Nil virüsünü göçmen kuşlar taşıyor
Batı Nil virüsünü göçmen kuşlar taşıyor
Bakan Tunç: Bakan Şimşek hakkında asılsız iddialara soruşturma başlatıldı
Bakan Tunç: Bakan Şimşek hakkında asılsız iddialara soruşturma başlatıldı
KYK yurt başvuruları için son gün
KYK yurt başvuruları için son gün
SPK: İstifa haberlerini yayanlara inceleme başlatıldı
SPK: İstifa haberlerini yayanlara inceleme başlatıldı
İBB 16 Ağustos demişti. Başvuru tarihi farklı çıktı
İBB 16 Ağustos demişti. Başvuru tarihi farklı çıktı
SPK, iki şirketin ilk halka arzını onayladı
SPK, iki şirketin ilk halka arzını onayladı
Borsada sert satış! Bir günde yüzde 2,55 değer kaybetti
Borsada sert satış! Bir günde yüzde 2,55 değer kaybetti
'Noterler üzerinden sığınmacıların işlemleri yapılıyor' iddiası yalanlandı
'Noterler üzerinden sığınmacıların işlemleri yapılıyor' iddiası yalanlandı
Bakan Şimşek'ten 'istifa etti' iddialarına açıklama
Bakan Şimşek'ten 'istifa etti' iddialarına açıklama
Kapıdan satışlara yeni düzenleme: Cayma hakkı kullanılabilecek
Kapıdan satışlara yeni düzenleme: Cayma hakkı kullanılabilecek
Bakanlıktan Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin suç duyurusu
Bakanlıktan Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin suç duyurusu
Dolar 34 TL'yi geçti
Dolar 34 TL'yi geçti
Bakan Uraloğlu açıkladı: Instagram yetkilileri Türkiye'ye geliyor
Bakan Uraloğlu açıkladı: Instagram yetkilileri Türkiye'ye geliyor
Üniversite kaydını yaptırmayanlara 'mazeret kayıt hakkı'
Üniversite kaydını yaptırmayanlara 'mazeret kayıt hakkı'
Çin basını: Kaan gerçek bir 5. nesil savaş uçağı
Çin basını: Kaan gerçek bir 5. nesil savaş uçağı
Yurt başvuruları için yarın son gün
Yurt başvuruları için yarın son gün
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Mobilya satışları durma noktasında: Sektörden taksit çağrısı
Mobilya satışları durma noktasında: Sektörden taksit çağrısı
Sağlık Bakanı'ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması
Sağlık Bakanı'ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması
Bakanlık harekete geçti! Ette fahiş fiyata inceleme
Bakanlık harekete geçti! Ette fahiş fiyata inceleme
Hızlı trenle Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
Hızlı trenle Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
Bakan Işıkhan'dan 'ilave sağlık ücretleri' için uyarı
Bakan Işıkhan'dan 'ilave sağlık ücretleri' için uyarı
Kartlı ödemeler temmuzda 1,42 trilyon liraya ulaştı
Kartlı ödemeler temmuzda 1,42 trilyon liraya ulaştı
Bakan Şimşek: Sektörel saha denetimlerimizi sürdürüyoruz
Bakan Şimşek: Sektörel saha denetimlerimizi sürdürüyoruz
KPSS Sonuçları Açıklandı: İşte iptal edilen sorular ve düzeltmeler
KPSS Sonuçları Açıklandı: İşte iptal edilen sorular ve düzeltmeler
KPSS cevap kağıtları erişime açıldı
KPSS cevap kağıtları erişime açıldı

Oyunculuğa İyi Alıştı... Hadise Set Pozlarını Paylaştı

Oyunculuğa iyi alıştı... Hadise set pozlarını paylaştı

  1. Sahne şovları ve kıyafetleri ile adından söz ettirmeyi başaran ünlü şarkıcı Hadise şimdi de oyunculuğa merak sardı. Geçtiğimiz haftalarda bir proje için imza atam Hadise, kariyerine oyunculuğu da ekledi.

    Sahne şovları ve kıyafetleri ile adından söz ettirmeyi başaran ünlü şarkıcı Hadise şimdi de oyunculuğa merak sardı. Geçtiğimiz haftalarda bir proje için imza atam Hadise, kariyerine oyunculuğu da ekledi.

  2. HADİSE SET POZLARINI PAYLAŞTI<p> Rol aldığı filmin çekimleri başlayan ünlü şarkıcı, sete girdi. Hadise, setten karelerini sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

    HADİSE SET POZLARINI PAYLAŞTI

    Rol aldığı filmin çekimleri başlayan ünlü şarkıcı, sete girdi. Hadise, setten karelerini sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

  3. Filmde Ceren karakterine hayat veren Hadise, yayınladığı karelere "Bu aralar ben Ceren" notunu düştü. Ünlü şarkıcının paylaşımı takipçileri tarafından kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

    Filmde Ceren karakterine hayat veren Hadise, yayınladığı karelere "Bu aralar ben Ceren" notunu düştü. Ünlü şarkıcının paylaşımı takipçileri tarafından kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.