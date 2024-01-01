Oyunculuğa İyi Alıştı... Hadise Set Pozlarını Paylaştı
Oyunculuğa iyi alıştı... Hadise set pozlarını paylaştı
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Sahne şovları ve kıyafetleri ile adından söz ettirmeyi başaran ünlü şarkıcı Hadise şimdi de oyunculuğa merak sardı. Geçtiğimiz haftalarda bir proje için imza atam Hadise, kariyerine oyunculuğu da ekledi.
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HADİSE SET POZLARINI PAYLAŞTI
Rol aldığı filmin çekimleri başlayan ünlü şarkıcı, sete girdi. Hadise, setten karelerini sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.
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Filmde Ceren karakterine hayat veren Hadise, yayınladığı karelere "Bu aralar ben Ceren" notunu düştü. Ünlü şarkıcının paylaşımı takipçileri tarafından kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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