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Mehmet Şef: Burası Kreş Değil, Kendinize Gelin

MasterChef'te ana kadroya seçilen yarışmacı belli oldu!

  1. MasterChef Türkiye'nin yeni bölümüm yayınladı. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu yarışmada yedeklere seçilen yarışmacılar ana kadroya girmek için mücadele etti. İlk etapta yarışmacılardan sufle yapılması istendi. İkinci etapta keçi peyniri verilerek yaratıcılık tabağı beklendi. MasterChef Türkiye'nin yedeklerden ana kadroya geçen yarışmacısı belli oldu. İşte detaylar... MasterChefte ana kadroya seçilen yarışmacı belli oldu Mehmet Şef: Burası kreş değil, kendinize gelin MasterChef Türkiye'nin bu bölümünde; Yedeklere seçilen yarışmacılardan ilk etapta sufle istendi. Mehmet Şef, tadım yaparken duyduklarına ve gördüklerine çok sinirlendi. Şef, "Biraz moralinizi bozmamak için ve motivasyon amaçlı daha çok 'aferin çocuklar' gibi gidiyoruz. Kendinize gelin. Burası çocuk kreşi falan değil" diyerek sert sözler söyledi. İlk etaptan 5 kişi ikinci etaba geçebildi. Ana kadroya seçilen yarışmacı belli oldu. MasterChef'te şefler yarışmacılardan sufle yapmalarını istedi.

    MasterChef Türkiye'nin yeni bölümüm yayınladı. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu yarışmada yedeklere seçilen yarışmacılar ana kadroya girmek için mücadele etti. İlk etapta yarışmacılardan sufle yapılması istendi. İkinci etapta keçi peyniri verilerek yaratıcılık tabağı beklendi. MasterChef Türkiye'nin yedeklerden ana kadroya geçen yarışmacısı belli oldu. İşte detaylar... MasterChefte ana kadroya seçilen yarışmacı belli oldu Mehmet Şef: Burası kreş değil, kendinize gelin MasterChef Türkiye'nin bu bölümünde; Yedeklere seçilen yarışmacılardan ilk etapta sufle istendi. Mehmet Şef, tadım yaparken duyduklarına ve gördüklerine çok sinirlendi. Şef, "Biraz moralinizi bozmamak için ve motivasyon amaçlı daha çok 'aferin çocuklar' gibi gidiyoruz. Kendinize gelin. Burası çocuk kreşi falan değil" diyerek sert sözler söyledi. İlk etaptan 5 kişi ikinci etaba geçebildi. Ana kadroya seçilen yarışmacı belli oldu. MasterChef'te şefler yarışmacılardan sufle yapmalarını istedi.

  2. MEHMET ŞEF ÇOK KIZDI<p> Yarışmacıların yaptıkları sufleleri tadarken duyduklarına sinirlenen Mehmet Şef, "Şeflerimin de müsadesiyle bir iki kelime etmek istiyorum. Siz daha ana kadroya girmediniz, yedeklerdesiniz. Biraz moralinizi bozmamak için ve motivasyon amaçlı daha çok 'aferin çocuklar' gibi gidiyoruz. Kendinize gelin. Yarışmacılardan biri tutmuş koca bir süzgeçle pudra şekeri koyacağım diye uğraşıyor. Bir tanesi tutmuş gastronom küvetten kaşık veriyor. Burası çocuk kreşi falan değil. Kendinize gelin. Siz de bizim özenle seçtiğimiz yarışmacılardansınız. Ana kadroya çıkma esnasında motivasyonunuz bozulmasın diye biraz daha böyle üsten geçiyoruz. Bizim üçümüzün de ters tarafını bilen bilir. Kendinize gelin. Yoksa sizin istediğiniz şekilde cevap vermeyi biliriz.

    MEHMET ŞEF ÇOK KIZDI

    Yarışmacıların yaptıkları sufleleri tadarken duyduklarına sinirlenen Mehmet Şef, "Şeflerimin de müsadesiyle bir iki kelime etmek istiyorum. Siz daha ana kadroya girmediniz, yedeklerdesiniz. Biraz moralinizi bozmamak için ve motivasyon amaçlı daha çok 'aferin çocuklar' gibi gidiyoruz. Kendinize gelin. Yarışmacılardan biri tutmuş koca bir süzgeçle pudra şekeri koyacağım diye uğraşıyor. Bir tanesi tutmuş gastronom küvetten kaşık veriyor. Burası çocuk kreşi falan değil. Kendinize gelin. Siz de bizim özenle seçtiğimiz yarışmacılardansınız. Ana kadroya çıkma esnasında motivasyonunuz bozulmasın diye biraz daha böyle üsten geçiyoruz. Bizim üçümüzün de ters tarafını bilen bilir. Kendinize gelin. Yoksa sizin istediğiniz şekilde cevap vermeyi biliriz.

  3. İkinci tura geçebilen yarışmacılar sırasız bir şekilde; Akın, Bera, Ensar, Bartu ve Adel oldu. <p> Yarışmacılar kısaca duygu ve düşüncelerini söyledi.

    İkinci tura geçebilen yarışmacılar sırasız bir şekilde; Akın, Bera, Ensar, Bartu ve Adel oldu.

    Yarışmacılar kısaca duygu ve düşüncelerini söyledi.

  4. Akın: Şeflere kulak vererek güzel bir sufle çıkarttım. Buraları zaten hep geçiyoruz. Takıldığımız nokta ya yaratıcılık oluyor ya da şefin verdiği tabak. İşin sonucuna ulaşmak istiyorum artık. O önlüğü alacağım.

    Akın: Şeflere kulak vererek güzel bir sufle çıkarttım. Buraları zaten hep geçiyoruz. Takıldığımız nokta ya yaratıcılık oluyor ya da şefin verdiği tabak. İşin sonucuna ulaşmak istiyorum artık. O önlüğü alacağım.

  5. Bera: Aslında adımın okunacağından gayet emindim. Mutluyum, şimdi ikinci turda şeflerin verdiği ürünle yaratıcılıkta en iyi tabağı yapıp, ismimin yazılı olduğu önlüğü alacağım.

    Bera: Aslında adımın okunacağından gayet emindim. Mutluyum, şimdi ikinci turda şeflerin verdiği ürünle yaratıcılıkta en iyi tabağı yapıp, ismimin yazılı olduğu önlüğü alacağım.

  6. Ensar: Üzerimdeki kötü şansı attım. Güzel bir sufle yaparak ikinci tura hak kazandım. Yüzdüm yüzdüm kuyruğuna geldim. Artık o önlüğün benim olması lazım.

    Ensar: Üzerimdeki kötü şansı attım. Güzel bir sufle yaparak ikinci tura hak kazandım. Yüzdüm yüzdüm kuyruğuna geldim. Artık o önlüğün benim olması lazım.

  7. Bartu: Şeflerin ismimi söyleceğine emindim. Bartu geri döndü. Sadece bunu söyleyebilirim.

    Bartu: Şeflerin ismimi söyleceğine emindim. Bartu geri döndü. Sadece bunu söyleyebilirim.

  8. Adel: Şefler ismimi söylediğinde çok sevindim. Çok heyecanlandım. Çok motivasyonum bunun için, sadece ürünün önüme gelmesini bekliyorum.

    Adel: Şefler ismimi söylediğinde çok sevindim. Çok heyecanlandım. Çok motivasyonum bunun için, sadece ürünün önüme gelmesini bekliyorum.

  9. ANA KADROYA SEÇİLEN YARIŞMACI <p> Bu hafta MasterChef Türkiye'de yedeklerden ana kadroya geçen yarışmacı Akın Kızıltaş oldu.

    ANA KADROYA SEÇİLEN YARIŞMACI

    Bu hafta MasterChef Türkiye'de yedeklerden ana kadroya geçen yarışmacı Akın Kızıltaş oldu.