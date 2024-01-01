Kötü Kolesterolü Anında Düşürüyor

Aynı şekilde 2021 yılında European Journal of Nutrition dergisinde yayınlanan bir makale de yine bu çalışmaları destekler niteliktedir. Fakat diğer araştırmalara kıyasla portakal suyu şeker içerdiği için diyabet rahatsızlığı olan kişiler ekstra uyarılmıştır. Çünkü eğer tüketicinin kilo verme dönemiyse bir uzmana danışarak tüketmesi öneriliyor.