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Beyin Sağlığı İçin Bu Besinleri Tüketin

Vücut sağlığına beslenme biçimin etkisi tartışmasız kritik bir öneme sahip. Uzmanlar, tüketilen besinlerin beyin sağlığına etki ettiğini hatırlatıyor.

  1. Vücut sağlığına beslenme biçimin etkisi tartışmasız kritik bir öneme sahip. Uzmanlar, tüketilen besinlerin beyin sağlığına etki ettiğini hatırlatıyor.

    Vücut sağlığına beslenme biçimin etkisi tartışmasız kritik bir öneme sahip. Uzmanlar, tüketilen besinlerin beyin sağlığına etki ettiğini hatırlatıyor.

  2. Diyetisyen Beyza Tağraf, beyin sağlığına faydalı olan ve günlük beslenmeye eklenmesi gereken besinleri açıkladı. Beyin sağlığının yaşam boyu korunmasının önemine değinen Diyetisyen Tağraf, doğru beslenmenin beyin fonksiyonlarını destekleyebildiğini kaydetti.

    Diyetisyen Beyza Tağraf, beyin sağlığına faydalı olan ve günlük beslenmeye eklenmesi gereken besinleri açıkladı. Beyin sağlığının yaşam boyu korunmasının önemine değinen Diyetisyen Tağraf, doğru beslenmenin beyin fonksiyonlarını destekleyebildiğini kaydetti.

  3. Bilimsel olarak desteklenen süper gıdaların beyin sağlığını koruyabileceğini ve nörodejeneratif hastalıkların riskini azaltabileceğini işaret eden Tağraf, 10 gıdayı özellikle tavsiye etti. Yaban mersininden zeytinyağına, ıspanaktan lahanaya tüketilmesi tavsiye edilen besinler ve faydaları...

    Bilimsel olarak desteklenen süper gıdaların beyin sağlığını koruyabileceğini ve nörodejeneratif hastalıkların riskini azaltabileceğini işaret eden Tağraf, 10 gıdayı özellikle tavsiye etti. Yaban mersininden zeytinyağına, ıspanaktan lahanaya tüketilmesi tavsiye edilen besinler ve faydaları...

  4. 1- YABAN MERSİNİ Antioksidan özelliğiyle bilinen ve yüksek polifenol içeren yaban mersini, beyin sağlığına olumlu etkiye sahip. Aynı zamanda hafızayı güçlendirme ve öğrenme yeteneklerini iyileştirme potansiyeli taşıyan bu besin Alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlatabilecek özellikte.

    1- YABAN MERSİNİ Antioksidan özelliğiyle bilinen ve yüksek polifenol içeren yaban mersini, beyin sağlığına olumlu etkiye sahip. Aynı zamanda hafızayı güçlendirme ve öğrenme yeteneklerini iyileştirme potansiyeli taşıyan bu besin Alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlatabilecek özellikte.

  5. 2- KARADUT Antosiyonin açısından zengin olan karadut, beyin hücrelerini koruyabilecek ve bilişsel işlevlerini destekleyebilecek bir besin olarak listede önemli bir yere sahip.

    2- KARADUT Antosiyonin açısından zengin olan karadut, beyin hücrelerini koruyabilecek ve bilişsel işlevlerini destekleyebilecek bir besin olarak listede önemli bir yere sahip.

  6. 3- CEVİZ Sıklıkla beyin şekline benzetilen ceviz, omega-3 yağ asitleri, polifenol ve E vitamini gibi açılardan zengin. Beyin sağlığı için önemli gıdalardan olan ceviz, nörodejeneratif hastalıkları önleyebilir.

    3- CEVİZ Sıklıkla beyin şekline benzetilen ceviz, omega-3 yağ asitleri, polifenol ve E vitamini gibi açılardan zengin. Beyin sağlığı için önemli gıdalardan olan ceviz, nörodejeneratif hastalıkları önleyebilir.

  7. 4- SOMON Omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan somon, beyin hücre zarı sağlığını koruyabilecek bir besin. Somon, sinir iletimini iyileştirir ve beynin bilişsel işlevlerini sürdürmeye yardımcı olabilir. Alzheimer gibi hastalıkların hızlı ilerlemesini önleyebilir.

    4- SOMON Omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan somon, beyin hücre zarı sağlığını koruyabilecek bir besin. Somon, sinir iletimini iyileştirir ve beynin bilişsel işlevlerini sürdürmeye yardımcı olabilir. Alzheimer gibi hastalıkların hızlı ilerlemesini önleyebilir.

  8. 5- ZEYTİNYAĞI Monounsaturated yağ (doymamış yağ) asitleri açısından zengin olan ve antioksidan kaynağı olan zeytinyağının, anti-inflamatuar etkileri söz konusu olmaktadır. Böylece beyin sağlığını destekler ve Alzheimer hastalığı riskini azaltabilecek bir gıdadır.

    5- ZEYTİNYAĞI Monounsaturated yağ (doymamış yağ) asitleri açısından zengin olan ve antioksidan kaynağı olan zeytinyağının, anti-inflamatuar etkileri söz konusu olmaktadır. Böylece beyin sağlığını destekler ve Alzheimer hastalığı riskini azaltabilecek bir gıdadır.

  9. 6- HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI Trigliseritlerve keton içeren ve beyin için enerji kaynağı olarak işlev gören Hindistan cevizi yağı, beyin sağlığı için oldukça faydalıdır. Ayrıca nörodejeneratif hastalıkların ilerlemesini yavaşlatabilecek özelliktedir.

    6- HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI Trigliseritlerve keton içeren ve beyin için enerji kaynağı olarak işlev gören Hindistan cevizi yağı, beyin sağlığı için oldukça faydalıdır. Ayrıca nörodejeneratif hastalıkların ilerlemesini yavaşlatabilecek özelliktedir.

  10. 7- ZERDEÇAL VE KARABİBER Güçlü anti-inflamatuar olan kurkumin içeren zerdeçal, beyin sağlığını korumada etkilidir. Nörodejeneratif hastalıkların gelişimini azaltabilir. Karabiber ise kurkuminin emilimini artırma özelliğindedir.

    7- ZERDEÇAL VE KARABİBER Güçlü anti-inflamatuar olan kurkumin içeren zerdeçal, beyin sağlığını korumada etkilidir. Nörodejeneratif hastalıkların gelişimini azaltabilir. Karabiber ise kurkuminin emilimini artırma özelliğindedir.

  11. 8- YUMURTA Kolin bakımından zengin olan yumurta hem beyin sağlığı hem sinir hücresi iletimi için faydalıdır. Hafıza ve öğrenme yeteneklerine katkı sağlayabilir.

    8- YUMURTA Kolin bakımından zengin olan yumurta hem beyin sağlığı hem sinir hücresi iletimi için faydalıdır. Hafıza ve öğrenme yeteneklerine katkı sağlayabilir.

  12. 9- ISPANAK Folat ve demir gibi besin öğeleri bakımından zengin olan ıspanak, beyin sağlığı için tavsiye edilen besinler arasında yer alır.

    9- ISPANAK Folat ve demir gibi besin öğeleri bakımından zengin olan ıspanak, beyin sağlığı için tavsiye edilen besinler arasında yer alır.

  13. 10- LAHANA TURŞUSU Lahana turşusu, probiyotik bakteriler bakımından zengindir. Beyin ve bağırsak sağlığı arasındaki bağlantıya olumlu etki sağlaması söz konusu olabilir.

    10- LAHANA TURŞUSU Lahana turşusu, probiyotik bakteriler bakımından zengindir. Beyin ve bağırsak sağlığı arasındaki bağlantıya olumlu etki sağlaması söz konusu olabilir.