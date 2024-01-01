Beyin Sağlığı İçin Bu Besinleri Tüketin

5- ZEYTİNYAĞI Monounsaturated yağ (doymamış yağ) asitleri açısından zengin olan ve antioksidan kaynağı olan zeytinyağının, anti-inflamatuar etkileri söz konusu olmaktadır. Böylece beyin sağlığını destekler ve Alzheimer hastalığı riskini azaltabilecek bir gıdadır.