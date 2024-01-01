Oğlu Kopyası Çıktı!
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in oğlu şoke etti!
-
Özel hayatı ile gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde abisi ve oğlu Ali Sadi ile bir araya geldi. Ünlü isimde oğlu Sadi'nin Mehmet Ali Erbil'e benzerliği dikkat çekti.
-
Mehmet Ali Erbil'in Tuğba Coşkun ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali Sadi ile paylaşımı sosyal medyada dikkat çekti.
-
Geçtiğimiz günlerde abisi ve oğlu Ali Sadi'yle tekne keyfi yapan Mehmet Ali Erbil o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
-
Oğluyla son olarak mezuniyet töreninde boy gösteren Erbil, yeni paylaşımıyla gündem oldu.
-
Babasının boyunu geçen Ali Sadi, büyüde ve delikanlı oldu.
-
O paylaşıma birçok sosyal medya kullanıcısı "Aynı babası", "Hık demiş burnundan düşmüş", "Bu kadar benzerlikte olmaz" , "Babasının gençliğinin kopyası" gibi yorumlar yapıldı.
-
Geçtiğimiz günlerde abisi ve oğlu Ali Sadi'yle tekne keyfi yapan Mehmet Ali Erbil o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
-
İşte o fotoğraf
-