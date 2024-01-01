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Oğlu Kopyası Çıktı!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in oğlu şoke etti!

  1. Özel hayatı ile gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde abisi ve oğlu Ali Sadi ile bir araya geldi. Ünlü isimde oğlu Sadi'nin Mehmet Ali Erbil'e benzerliği dikkat çekti.

    Özel hayatı ile gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde abisi ve oğlu Ali Sadi ile bir araya geldi. Ünlü isimde oğlu Sadi'nin Mehmet Ali Erbil'e benzerliği dikkat çekti.

  2. Mehmet Ali Erbil'in Tuğba Coşkun ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali Sadi ile paylaşımı sosyal medyada dikkat çekti.

    Mehmet Ali Erbil'in Tuğba Coşkun ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali Sadi ile paylaşımı sosyal medyada dikkat çekti.

  3. Geçtiğimiz günlerde abisi ve oğlu Ali Sadi'yle tekne keyfi yapan Mehmet Ali Erbil o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

    Geçtiğimiz günlerde abisi ve oğlu Ali Sadi'yle tekne keyfi yapan Mehmet Ali Erbil o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

  4. Oğluyla son olarak mezuniyet töreninde boy gösteren Erbil, yeni paylaşımıyla gündem oldu.

    Oğluyla son olarak mezuniyet töreninde boy gösteren Erbil, yeni paylaşımıyla gündem oldu.

  5. Babasının boyunu geçen Ali Sadi, büyüde ve delikanlı oldu.

    Babasının boyunu geçen Ali Sadi, büyüde ve delikanlı oldu.

  6. O paylaşıma birçok sosyal medya kullanıcısı "Aynı babası", "Hık demiş burnundan düşmüş", "Bu kadar benzerlikte olmaz" , "Babasının gençliğinin kopyası" gibi yorumlar yapıldı.

    O paylaşıma birçok sosyal medya kullanıcısı "Aynı babası", "Hık demiş burnundan düşmüş", "Bu kadar benzerlikte olmaz" , "Babasının gençliğinin kopyası" gibi yorumlar yapıldı.

  7. Geçtiğimiz günlerde abisi ve oğlu Ali Sadi'yle tekne keyfi yapan Mehmet Ali Erbil o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

    Geçtiğimiz günlerde abisi ve oğlu Ali Sadi'yle tekne keyfi yapan Mehmet Ali Erbil o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

  8. İşte o fotoğraf

    İşte o fotoğraf