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Masterchef'te Mavi Takım Kural İhlali Yaptı!

Dokunulmazlık ve eleme adayları belli oldu

  1. Masterchef doludizgin sürüyor. Şefler ilk turda yarışmacılardan 'dünyadan sokak lezzetleri' yapmalarını istedi. Birbirinden güzel tabaklar değerlendirildi ve takım olarak dokunulmazlık alındı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim de belli oldu ve dokunulmazlığı alan yarışmacı eleme potasına gidecek ismi belirledi.

    Masterchef doludizgin sürüyor. Şefler ilk turda yarışmacılardan 'dünyadan sokak lezzetleri' yapmalarını istedi. Birbirinden güzel tabaklar değerlendirildi ve takım olarak dokunulmazlık alındı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim de belli oldu ve dokunulmazlığı alan yarışmacı eleme potasına gidecek ismi belirledi.

  2. Dünyadan sokak lezzetlerinden, Langos, Lampredotto, Okonomiyaki, Balda Roti, Burrito, Meat Pie ve Bola De Berlim istendi.

    Dünyadan sokak lezzetlerinden, Langos, Lampredotto, Okonomiyaki, Balda Roti, Burrito, Meat Pie ve Bola De Berlim istendi.

  3. MAVİ TAKIM'DAN KURAL İHLALİ<p> Yemeklerin yapım süresi bitimine yaklaşıldığında şefler 5'ten geriye saymaya başladı ve sıfır denildiğinde Nevzat tabağa ekleme yaptı. Somer Şef "Biz sıfırı saydığımızda artık yemeklere dokunamazsınız. Bir şey ekleyemezsiniz. Ellerinizi kaldırıp ortalığı temizleyin komutunu beklemeniz gerekiyor. Bu gece maalesef Nevzat arkadaşımız biz sıfırı sayınca, hatta bazı arkadaşlarının engellemeye çalışmasına rağmen inatla sıfırdan sonra yemeğin üzerine taze soğan attı. Görüntülerden de tespit edildi. Sizin Okonomiyaki'nizi değerlendirmeye almıyoruz" dedi.

    MAVİ TAKIM'DAN KURAL İHLALİ

    Yemeklerin yapım süresi bitimine yaklaşıldığında şefler 5'ten geriye saymaya başladı ve sıfır denildiğinde Nevzat tabağa ekleme yaptı. Somer Şef "Biz sıfırı saydığımızda artık yemeklere dokunamazsınız. Bir şey ekleyemezsiniz. Ellerinizi kaldırıp ortalığı temizleyin komutunu beklemeniz gerekiyor. Bu gece maalesef Nevzat arkadaşımız biz sıfırı sayınca, hatta bazı arkadaşlarının engellemeye çalışmasına rağmen inatla sıfırdan sonra yemeğin üzerine taze soğan attı. Görüntülerden de tespit edildi. Sizin Okonomiyaki'nizi değerlendirmeye almıyoruz" dedi.

  4. HAFTANIN DOKUNULMAZLIĞI MAVİ TAKIM'IN<p> Hazırlanan tabaklar şefler tarafından değerlendirildi ve 5-2 Mavi Takım dokunulmazlığı kazanarak rahat bir nefes aldı. Kırmızı Takım ise eleme adaylarını belirlemek üzere ikinci tura kaldı.

    HAFTANIN DOKUNULMAZLIĞI MAVİ TAKIM'IN

    Hazırlanan tabaklar şefler tarafından değerlendirildi ve 5-2 Mavi Takım dokunulmazlığı kazanarak rahat bir nefes aldı. Kırmızı Takım ise eleme adaylarını belirlemek üzere ikinci tura kaldı.

  5. İKİNCİ TURDA KUZU YÜREĞİ YAPILDI<p> Mehmet Şef "Kuzu yüreği pişirimi zor arkadaşlar. Bunun damarları ayıklanacak, az pişirsen dert çok pişirsen dert ama güzel bir ürün. Dikkat edeceğiniz en önemli şey pişirme tekniğidir. Tamamen kas çünkü." dedi.

    İKİNCİ TURDA KUZU YÜREĞİ YAPILDI

    Mehmet Şef "Kuzu yüreği pişirimi zor arkadaşlar. Bunun damarları ayıklanacak, az pişirsen dert çok pişirsen dert ama güzel bir ürün. Dikkat edeceğiniz en önemli şey pişirme tekniğidir. Tamamen kas çünkü." dedi.

  6. BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI ONUR KAZANDI<p> Yürek pişirerek dokunulmazlık için mücadele eden yarışmacılardan Onur en iyi tabağı hazırlayarak bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. İkinci kez dokunulmazlık kazanan Onur ilk eleme adayını Nigar olarak seçti. İkinci eleme adayı ise oylama sonucu belirleniyor.

    BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI ONUR KAZANDI

    Yürek pişirerek dokunulmazlık için mücadele eden yarışmacılardan Onur en iyi tabağı hazırlayarak bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. İkinci kez dokunulmazlık kazanan Onur ilk eleme adayını Nigar olarak seçti. İkinci eleme adayı ise oylama sonucu belirleniyor.

  7. İKİNCİ ELEME ADAYI DA BELLİ OLDU<p> Yapılan oylama sonucunda Nigar'dan sonra ikinci eleme adayı da belirlendi. En fazla oyu alan isim Beyza potaya giden diğer yarışmacı oldu.

    İKİNCİ ELEME ADAYI DA BELLİ OLDU

    Yapılan oylama sonucunda Nigar'dan sonra ikinci eleme adayı da belirlendi. En fazla oyu alan isim Beyza potaya giden diğer yarışmacı oldu.