Masterchef'te Mavi Takım Kural İhlali Yaptı!

MAVİ TAKIM'DAN KURAL İHLALİ

Yemeklerin yapım süresi bitimine yaklaşıldığında şefler 5'ten geriye saymaya başladı ve sıfır denildiğinde Nevzat tabağa ekleme yaptı. Somer Şef "Biz sıfırı saydığımızda artık yemeklere dokunamazsınız. Bir şey ekleyemezsiniz. Ellerinizi kaldırıp ortalığı temizleyin komutunu beklemeniz gerekiyor. Bu gece maalesef Nevzat arkadaşımız biz sıfırı sayınca, hatta bazı arkadaşlarının engellemeye çalışmasına rağmen inatla sıfırdan sonra yemeğin üzerine taze soğan attı. Görüntülerden de tespit edildi. Sizin Okonomiyaki'nizi değerlendirmeye almıyoruz" dedi.