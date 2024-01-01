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Tek seferlik ücret gecikmesi haklı fesih sayıldı

Sihirli Annem'in 'Çilek'i Büyüdü, Evleniyor!

Sihirli Annem'in 'Çilek'i büyüdü, evleniyor!

  1. "Sihirli Annem" dizisinde "Çilek" karakteriyle tanınan Zeynep Özkaya, uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı Oğulcan Can'dan evlilik teklifi aldığını duyurdu. Büyükada'da bir doğum günü kutlamasında sürpriz bir pasta ile evlilik teklifi alan Özkaya, bu haberi takipçileriyle paylaştı.

    "Sihirli Annem" dizisinde "Çilek" karakteriyle tanınan Zeynep Özkaya, uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı Oğulcan Can'dan evlilik teklifi aldığını duyurdu. Büyükada'da bir doğum günü kutlamasında sürpriz bir pasta ile evlilik teklifi alan Özkaya, bu haberi takipçileriyle paylaştı.

  2. 2003-2012 yılları arasında yayımlanan fantastik türdeki çocuk dizisi Sihirli Annem'de rol alan ve 'Çilek' karakteriyle ünlenen Zeynep Özkaya'dan müjdeli haber geldi.

    2003-2012 yılları arasında yayımlanan fantastik türdeki çocuk dizisi Sihirli Annem'de rol alan ve 'Çilek' karakteriyle ünlenen Zeynep Özkaya'dan müjdeli haber geldi.

  3. Zeynep Özkaya, uzun yıllardır birlikte olduğu erkek arkadaşı Oğulcan Can'dan evlilik teklifi aldığını duyurdu.

    Zeynep Özkaya, uzun yıllardır birlikte olduğu erkek arkadaşı Oğulcan Can'dan evlilik teklifi aldığını duyurdu.

  4. Arkadaşının doğum gününü kutlamak üzere Büyükada'ya giden Özkaya, masaya gelen "Benimle evlenir misin?" pastasını görünce neye uğradığını şaşırdı.

    Arkadaşının doğum gününü kutlamak üzere Büyükada'ya giden Özkaya, masaya gelen "Benimle evlenir misin?" pastasını görünce neye uğradığını şaşırdı.

  5. 26 yaşındaki Özkaya, paylaşımına; "Hayatımın şokunu yaşadım, doğum gününe geldim sanarken olanlara bak" notunu düştü. İnanılmaz mutluyum inanılmaz. Çok mutlu olalım aşkım benim" notunu düştü.

    26 yaşındaki Özkaya, paylaşımına; "Hayatımın şokunu yaşadım, doğum gününe geldim sanarken olanlara bak" notunu düştü. İnanılmaz mutluyum inanılmaz. Çok mutlu olalım aşkım benim" notunu düştü.

  6. Ünlü ismin bu mutlu anlarına binlerce beğeni ve "Mutluluklar", "Çok güzelsiniz", "Tebrikler" gibi yorumlar yağdı.

    Ünlü ismin bu mutlu anlarına binlerce beğeni ve "Mutluluklar", "Çok güzelsiniz", "Tebrikler" gibi yorumlar yağdı.

  7. Oğulcan Can da sevgilisi Özkaya'nın kendisine "Evet" dediğini bu kare ile duyurdu.

    Oğulcan Can da sevgilisi Özkaya'nın kendisine "Evet" dediğini bu kare ile duyurdu.

  8. ZEYNEP ÖZKAYA KİMDİR?<p> Zeynep Özkaya, 23 Ocak 1998'de İstanbul'da dünyaya geldi. Özkaya, "Sihirli Annem" dizisinin ardından "İki Aile", "Eyvah Halam" ve "Altındağlı" dizilerinde de rol aldı.

    ZEYNEP ÖZKAYA KİMDİR?

    Zeynep Özkaya, 23 Ocak 1998'de İstanbul'da dünyaya geldi. Özkaya, "Sihirli Annem" dizisinin ardından "İki Aile", "Eyvah Halam" ve "Altındağlı" dizilerinde de rol aldı.

  9. Lise eğitimi döneminde zorunlu devamlılık olduğu için ekranlardan uzak kaldığı belirten ünlü isim, İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümü mezunudur.

    Lise eğitimi döneminde zorunlu devamlılık olduğu için ekranlardan uzak kaldığı belirten ünlü isim, İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümü mezunudur.

  10. Ünlü isim, şimdilerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.

    Ünlü isim, şimdilerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.