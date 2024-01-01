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Tek seferlik ücret gecikmesi haklı fesih sayıldı

İphone 16 Ne Zaman Çıkacak, Özellikleri Neler?

Yeni ekran, capture düğmesi ve yapay zeka gücüyle geliyor

  1. Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri arasında yer alan Apple, iPhone serisinin yeni üyesi olan iPhone 16'yı teknolojiseverlerin karşısına çıkarmaya hazırlanıyor. Yenilikçi özellikleri ve daha büyük ekranıyla teknoloji dünyasını sarsmaya hazırlanan iPhone 16'nın ne zaman çıkacağı, özellikleri ve fiyatı şimdiden araştırılmaya başladı. İşte yakın bir zaman içinde tanıtılması beklenen yeni iPhone 16 modelinin öne çıkan özellikleri.

    Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri arasında yer alan Apple, iPhone serisinin yeni üyesi olan iPhone 16'yı teknolojiseverlerin karşısına çıkarmaya hazırlanıyor. Yenilikçi özellikleri ve daha büyük ekranıyla teknoloji dünyasını sarsmaya hazırlanan iPhone 16'nın ne zaman çıkacağı, özellikleri ve fiyatı şimdiden araştırılmaya başladı. İşte yakın bir zaman içinde tanıtılması beklenen yeni iPhone 16 modelinin öne çıkan özellikleri.

  2. IPHONE 16 NE ZAMAN ÇIKACAK? Apple yeni modeli iPhone 16 ile teknoloji dünyasında büyük heyecan yaratmaya hazırlanıyor. Apple tarafından iPhone 16 akıllı telefon serisinin tanıtılması beklenilen Işıltı Zamanı (It?s Glowtime) adlı etkinliği duyuruya göre, 9 Eylül Pazartesi günü saat 20.00?de gerçekleştirilecek.

    IPHONE 16 NE ZAMAN ÇIKACAK? Apple yeni modeli iPhone 16 ile teknoloji dünyasında büyük heyecan yaratmaya hazırlanıyor. Apple tarafından iPhone 16 akıllı telefon serisinin tanıtılması beklenilen Işıltı Zamanı (It?s Glowtime) adlı etkinliği duyuruya göre, 9 Eylül Pazartesi günü saat 20.00?de gerçekleştirilecek.

  3. IPHONE 16 ÖZELLİKLERİ NELER? Apple'ın yeni serisi iPhone 16 ile ilgili bazı önemli yenilikler dikkat çekiyor. İşte bu özelliklerden bazıları;

    IPHONE 16 ÖZELLİKLERİ NELER? Apple'ın yeni serisi iPhone 16 ile ilgili bazı önemli yenilikler dikkat çekiyor. İşte bu özelliklerden bazıları;

  4. CAPTURE DÜĞMESİ iPhone 16 serisindeki en büyük yeniliklerden biri, tüm modellerde bulunacak olan "Capture" düğmesi. Bu düğme, sadece fotoğraf çekmekle kalmayacak, aynı zamanda zoom yapmak için kaydırılabilecek, odaklanmak için hafifçe basılabilecek ve fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için daha sert basılabilecek.

    CAPTURE DÜĞMESİ iPhone 16 serisindeki en büyük yeniliklerden biri, tüm modellerde bulunacak olan "Capture" düğmesi. Bu düğme, sadece fotoğraf çekmekle kalmayacak, aynı zamanda zoom yapmak için kaydırılabilecek, odaklanmak için hafifçe basılabilecek ve fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için daha sert basılabilecek.

  5. EKRAN İYİLEŞTİRMELERİ iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinde ekran boyutlarının sırasıyla 6.3 inç ve 6.9 inç olması bekleniyor. Bu, önceki modellerden daha büyük bir ekran anlamına geliyor ve video izleme ve oyun oynama deneyimini daha da iyileştirebilir.

    EKRAN İYİLEŞTİRMELERİ iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinde ekran boyutlarının sırasıyla 6.3 inç ve 6.9 inç olması bekleniyor. Bu, önceki modellerden daha büyük bir ekran anlamına geliyor ve video izleme ve oyun oynama deneyimini daha da iyileştirebilir.

  6. A18 PRO İŞLEMCİSİ VE YAPAY ZEKA iPhone 16 Pro modellerinin A18 Pro işlemcisi ile donatılacağı ve bu sayede yapay zeka fonksiyonlarının daha hızlı ve verimli çalışacağı düşünülüyor.

    A18 PRO İŞLEMCİSİ VE YAPAY ZEKA iPhone 16 Pro modellerinin A18 Pro işlemcisi ile donatılacağı ve bu sayede yapay zeka fonksiyonlarının daha hızlı ve verimli çalışacağı düşünülüyor.

  7. 48MP ULTRA GENİŞ AÇILI KAMERA Pro modellerinde 48MP ultra geniş açılı kamera ve muhtemelen yeni bir telefoto sensörü gibi kamera iyileştirmeleri bekleniyor. Bu, zoom yeteneklerini ve genel fotoğraf kalitesini artırabilir.

    48MP ULTRA GENİŞ AÇILI KAMERA Pro modellerinde 48MP ultra geniş açılı kamera ve muhtemelen yeni bir telefoto sensörü gibi kamera iyileştirmeleri bekleniyor. Bu, zoom yeteneklerini ve genel fotoğraf kalitesini artırabilir.

  8. BEKLENEN EK ÖZELLİKLER Ayrıca ekrandan Face ID, daha iyi mikrofonlar ve Wi-Fi 7 ile 5G Advanced desteği gibi diğer yükseltmeler de bekleniyor. Bu yenilikler, özellikle fotoğrafçılık ve yapay zeka özellikleriyle ilgilenen kullanıcılar için iPhone 16 serisini güçlü bir seçenek haline getirecek.

    BEKLENEN EK ÖZELLİKLER Ayrıca ekrandan Face ID, daha iyi mikrofonlar ve Wi-Fi 7 ile 5G Advanced desteği gibi diğer yükseltmeler de bekleniyor. Bu yenilikler, özellikle fotoğrafçılık ve yapay zeka özellikleriyle ilgilenen kullanıcılar için iPhone 16 serisini güçlü bir seçenek haline getirecek.

  9. IPHONE 16'NIN RENKLERİ BELLİ OLDU Apple, yeni iPhone modellerini hazırlarken iPhone kullanıcıları ise yeni iPhone 16'ların hangi renklerle piyasaya sürüleceğini merak ediyor. iPhone 16'nın sızdırılan renkleri şöyle; Siyah Beyaz Yeşil Sarı Pembe Mavi Mor

    IPHONE 16'NIN RENKLERİ BELLİ OLDU Apple, yeni iPhone modellerini hazırlarken iPhone kullanıcıları ise yeni iPhone 16'ların hangi renklerle piyasaya sürüleceğini merak ediyor. iPhone 16'nın sızdırılan renkleri şöyle; Siyah Beyaz Yeşil Sarı Pembe Mavi Mor

  10. IOS 18 NE ZAMAN ÇIKACAK? iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in Eylül 2024'te duyurulması ve piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu durum tedarik zinciri aksaklıkları, üretim sorunları ve daha fazlası gibi durumlara bağlı olarak değişebilir. Öte yandan iPhone 16 modelleriyle birlikte iOS 18 işletim sistemi güncellemesinin de gelmesi bekleniyor.

    IOS 18 NE ZAMAN ÇIKACAK? iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in Eylül 2024'te duyurulması ve piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu durum tedarik zinciri aksaklıkları, üretim sorunları ve daha fazlası gibi durumlara bağlı olarak değişebilir. Öte yandan iPhone 16 modelleriyle birlikte iOS 18 işletim sistemi güncellemesinin de gelmesi bekleniyor.