İstanbul'da Şiddetli Sağanak

METEOROLOJİ UYARMIŞTI Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bugün 10.00-15.00 saatleri arasında kentin batı ve kuzey kesimleri ile Boğaz çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği belirtilmişti.