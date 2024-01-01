İstanbul'da Şiddetli Sağanak

IMF'den 'Türkiye Ekonomisi' raporu: Ek sıkılaştırma gerekebilir
IMF'den 'Türkiye Ekonomisi' raporu: Ek sıkılaştırma gerekebilir
Ankara'da taksi ücretlerine zam geldi
Ankara'da taksi ücretlerine zam geldi
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Diyanet'ten FETÖ kaynaklarına atıfta bulunulduğu iddiasına soruşturma
8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları 8'inci gününde sürüyor
8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları 8'inci gününde sürüyor
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Gözler enflasyon rakamlarında: Piyasalar ne bekliyor?
EKK: OVP'nin olumlu sonuçları alınmaya başlanmıştır
EKK: OVP'nin olumlu sonuçları alınmaya başlanmıştır
Hayvan barınağı adı altında milyonluk vurgun!
Hayvan barınağı adı altında milyonluk vurgun!
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Eczacılık, DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı
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YÖKDİL cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı
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İstanbul'da taksi sorununa çözüm geliyor
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Gram altın fiyatına kuru kayısı
Gram altın fiyatına kuru kayısı
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'Yüksek cari açığın azaltılmasında önemli mesafe katettik'
Taksi, okul servisinden daha ucuza geliyor
Taksi, okul servisinden daha ucuza geliyor
Vergi rekortmenleri belli oldu. İlk sırada Selçuk Bayraktar yer aldı
Vergi rekortmenleri belli oldu. İlk sırada Selçuk Bayraktar yer aldı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu OVP gündemiyle toplanıyor
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Doğrudan yatırımların %45'i gayrimenkul sektöründe oldu
Tekniker ve teknisyenlerden 3600 ek gösterge talebi
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Metris Cezaevinde yangın iddiasına yalanlama
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Üniversite öğrencilerine uyarı: Kira sözleşmesinde bunlara dikkat!
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Gelir İdaresi açıkladı: Yeni müdürlük 1 Eylül'de faaliyete başlıyor
Valilikten Halk Eğitimi Merkezindeki yolsuzluk iddiasına açıklama
Valilikten Halk Eğitimi Merkezindeki yolsuzluk iddiasına açıklama

İstanbul'da Şiddetli Sağanak

Gökyüzünü kara bulutlar sardı

  1. İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sultangazi'de cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Yağış sonrası İsmetpaşa Caddesi göle döndü.

    İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sultangazi'de cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Yağış sonrası İsmetpaşa Caddesi göle döndü.

  2. Taksim'de de sağanak yağış etkili olurken, vatandaşlar sağanak yağıştan kaçmak için iş yerlerine sığındı.

    Taksim'de de sağanak yağış etkili olurken, vatandaşlar sağanak yağıştan kaçmak için iş yerlerine sığındı.

  3. BAZI EVLERİ SU BASTI Bahçelievler'de ise, sağanak yağış sonrası dolu etkisini gösterdi, Soğanlı Mahallesi'nde bazı evleri su bastı.

    BAZI EVLERİ SU BASTI Bahçelievler'de ise, sağanak yağış sonrası dolu etkisini gösterdi, Soğanlı Mahallesi'nde bazı evleri su bastı.

  4. ARAÇLAR ALT GEÇİTTE MAHSUR KALDI Bayrampaşa'da Maltepe alt geçidini su bastı. Yağmur suyuyla dolan alt geçitte 2 araç mahsur kaldı.

    ARAÇLAR ALT GEÇİTTE MAHSUR KALDI Bayrampaşa'da Maltepe alt geçidini su bastı. Yağmur suyuyla dolan alt geçitte 2 araç mahsur kaldı.

  5. Belediye ekiplerinin çalışmalarının ardından 2 araç olay yerinden kaldırıldı.

    Belediye ekiplerinin çalışmalarının ardından 2 araç olay yerinden kaldırıldı.

  6. "SU 2 DAKİKA İÇİNDE 10 METREYE ÇIKTI" Alt geçitte mahsur kalan minibüs şoförü Nurettin Çakır, "Su 2 dakika içinde 10 metreye çıktı. Araba suya gömüldü. Ben de camı kırarak çıktım. Minibüs boştu, yolcu olsa boğulurdu." dedi.

    "SU 2 DAKİKA İÇİNDE 10 METREYE ÇIKTI" Alt geçitte mahsur kalan minibüs şoförü Nurettin Çakır, "Su 2 dakika içinde 10 metreye çıktı. Araba suya gömüldü. Ben de camı kırarak çıktım. Minibüs boştu, yolcu olsa boğulurdu." dedi.

  7. AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ Avcılar'da etkili olan sağanak yağış sırasında ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Ağaç ekiplerinin çalışmaların ardından yoldan kaldırıldı.

    AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ Avcılar'da etkili olan sağanak yağış sırasında ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Ağaç ekiplerinin çalışmaların ardından yoldan kaldırıldı.

  8. FABRİKANIN BODRUM KATINI SU BASTI Bayrampaşa?da sağanak yağışın ardından 5 katlı fabrikanın bodrum katını su bastı.

    FABRİKANIN BODRUM KATINI SU BASTI Bayrampaşa?da sağanak yağışın ardından 5 katlı fabrikanın bodrum katını su bastı.

  9. METEOROLOJİ UYARMIŞTI Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bugün 10.00-15.00 saatleri arasında kentin batı ve kuzey kesimleri ile Boğaz çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği belirtilmişti.

    METEOROLOJİ UYARMIŞTI Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bugün 10.00-15.00 saatleri arasında kentin batı ve kuzey kesimleri ile Boğaz çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği belirtilmişti.

  10. Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapılmıştı.

    Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapılmıştı.

  11. BAZI BÖLGELERİ KARA BULUTLAR SARDI Yoğun sağanak ve dolu yağışının ardından bazı ilçelerde kara bulutlar görüldü.

    BAZI BÖLGELERİ KARA BULUTLAR SARDI Yoğun sağanak ve dolu yağışının ardından bazı ilçelerde kara bulutlar görüldü.