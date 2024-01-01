İstanbul'da Şiddetli Sağanak
Gökyüzünü kara bulutlar sardı
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İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sultangazi'de cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Yağış sonrası İsmetpaşa Caddesi göle döndü.
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Taksim'de de sağanak yağış etkili olurken, vatandaşlar sağanak yağıştan kaçmak için iş yerlerine sığındı.
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BAZI EVLERİ SU BASTI Bahçelievler'de ise, sağanak yağış sonrası dolu etkisini gösterdi, Soğanlı Mahallesi'nde bazı evleri su bastı.
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ARAÇLAR ALT GEÇİTTE MAHSUR KALDI Bayrampaşa'da Maltepe alt geçidini su bastı. Yağmur suyuyla dolan alt geçitte 2 araç mahsur kaldı.
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Belediye ekiplerinin çalışmalarının ardından 2 araç olay yerinden kaldırıldı.
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"SU 2 DAKİKA İÇİNDE 10 METREYE ÇIKTI" Alt geçitte mahsur kalan minibüs şoförü Nurettin Çakır, "Su 2 dakika içinde 10 metreye çıktı. Araba suya gömüldü. Ben de camı kırarak çıktım. Minibüs boştu, yolcu olsa boğulurdu." dedi.
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AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ Avcılar'da etkili olan sağanak yağış sırasında ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Ağaç ekiplerinin çalışmaların ardından yoldan kaldırıldı.
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FABRİKANIN BODRUM KATINI SU BASTI Bayrampaşa?da sağanak yağışın ardından 5 katlı fabrikanın bodrum katını su bastı.
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METEOROLOJİ UYARMIŞTI Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bugün 10.00-15.00 saatleri arasında kentin batı ve kuzey kesimleri ile Boğaz çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği belirtilmişti.
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Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapılmıştı.
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BAZI BÖLGELERİ KARA BULUTLAR SARDI Yoğun sağanak ve dolu yağışının ardından bazı ilçelerde kara bulutlar görüldü.
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