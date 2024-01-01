Estetik Yaptıran Ünlüler! Botoksları Dillere Destan Oldu

Kayıp Narin Güran soruşturması: Ağabeyin kolundaki ısırık Narin'e mi ait?
Kayıp Narin Güran soruşturması: Ağabeyin kolundaki ısırık Narin'e mi ait?
Adil Öksüz'ü kaçıran Cihat Yıldız FETÖ'nün 2 numarasının sağ kolu çıktı!
Adil Öksüz'ü kaçıran Cihat Yıldız FETÖ'nün 2 numarasının sağ kolu çıktı!
3 çocuğunu da katleden baba da öldü
3 çocuğunu da katleden baba da öldü
TCG Anadolu hakkında 'İsrail'e Destek' iddialarına MSB'den sert yanıt
TCG Anadolu hakkında 'İsrail'e Destek' iddialarına MSB'den sert yanıt
Otomobilde tercih değişiyor, AB hibrite dönüyor
Otomobilde tercih değişiyor, AB hibrite dönüyor
Rekabet'ten beton şirketlerine soruşturma
Rekabet'ten beton şirketlerine soruşturma
İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi oybirliğiyle kabul edildi
İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi oybirliğiyle kabul edildi
Mazot, gübre desteği kaldırıldı, 3 yeni 'destek' geldi
Mazot, gübre desteği kaldırıldı, 3 yeni 'destek' geldi
Açlık sınırı 19.271 TL, yoksulluk sınırı 62.772 TL'ye yükseldi
Açlık sınırı 19.271 TL, yoksulluk sınırı 62.772 TL'ye yükseldi
Enflasyon düzeltmesi kararı: 1,5 milyon mükellef kapsamdan çıkartıldı
Enflasyon düzeltmesi kararı: 1,5 milyon mükellef kapsamdan çıkartıldı
Altınla kira ödemesi yapılır mı? Bakanlıktan açıklama
Altınla kira ödemesi yapılır mı? Bakanlıktan açıklama
Markalarda 'okula dönüş' zili çaldı
Markalarda 'okula dönüş' zili çaldı
Prof. Dr. Naci Görür'ün işaret ettiği il için harekete geçildi
Prof. Dr. Naci Görür'ün işaret ettiği il için harekete geçildi
Gayrimenkulde sınır ötesi operasyon!
Gayrimenkulde sınır ötesi operasyon!
Bakan Yumaklı'dan tarım desteği açıklaması!
Bakan Yumaklı'dan tarım desteği açıklaması!
Senet dolandırıcılığı arttı! Eve gelen kargo için imza atmayın...
Senet dolandırıcılığı arttı! Eve gelen kargo için imza atmayın...
Dernek değil sanki banka şubesi! Köpek üstünden mamalanmışlar
Dernek değil sanki banka şubesi! Köpek üstünden mamalanmışlar
Bakan Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti
Bakan Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti
IMF'den 'Türkiye Ekonomisi' raporu: Ek sıkılaştırma gerekebilir
IMF'den 'Türkiye Ekonomisi' raporu: Ek sıkılaştırma gerekebilir
Ankara'da taksi ücretlerine zam geldi
Ankara'da taksi ücretlerine zam geldi
Diyanet'ten FETÖ kaynaklarına atıfta bulunulduğu iddiasına soruşturma
Diyanet'ten FETÖ kaynaklarına atıfta bulunulduğu iddiasına soruşturma
8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları 8'inci gününde sürüyor
8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları 8'inci gününde sürüyor
Bakanlıkta 'enflasyon muhasebesi' toplantısı: TOBB ve oda başkanları katıldı
Bakanlıkta 'enflasyon muhasebesi' toplantısı: TOBB ve oda başkanları katıldı
Başörtülü öğrenciye kongrede görev verilmemesine soruşturma
Başörtülü öğrenciye kongrede görev verilmemesine soruşturma
Gözler enflasyon rakamlarında: Piyasalar ne bekliyor?
Gözler enflasyon rakamlarında: Piyasalar ne bekliyor?
EKK: OVP'nin olumlu sonuçları alınmaya başlanmıştır
EKK: OVP'nin olumlu sonuçları alınmaya başlanmıştır
Hayvan barınağı adı altında milyonluk vurgun!
Hayvan barınağı adı altında milyonluk vurgun!
Eczacılık, DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı
Eczacılık, DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı
Dolandırıcıların hedef kitlesi öğrenciler!
Dolandırıcıların hedef kitlesi öğrenciler!
İstanbul'da taksi sorununa çözüm geliyor
İstanbul'da taksi sorununa çözüm geliyor

Estetik Yaptıran Ünlüler! Botoksları Dillere Destan Oldu

Özcan Deniz gibi estetik yaptıran ünlüler!

  1. Botoks, dolgu, jawline ve burun estetiklerini yaptırdığı görülen Özcan Deniz estetik yardımıyla yıllara meydan okuyor.

    Botoks, dolgu, jawline ve burun estetiklerini yaptırdığı görülen Özcan Deniz estetik yardımıyla yıllara meydan okuyor.

  2. İdo Tatlıses yıllar içerisinde incelen kaşlaır ve başarılı burun estetiği ile dikkat çekiyor.

    İdo Tatlıses yıllar içerisinde incelen kaşlaır ve başarılı burun estetiği ile dikkat çekiyor.

  3. Tarkan yıllar içindeki değişiminde en önemli detayın diş estetiği olduğu görülüyor.

    Tarkan yıllar içindeki değişiminde en önemli detayın diş estetiği olduğu görülüyor.

  4. Necati Şaşmaz nam-ı diğer Polat Alemdar'ın da botoks ve dolgu işlemlerine başvurmuş olduğu görünüyor.

    Necati Şaşmaz nam-ı diğer Polat Alemdar'ın da botoks ve dolgu işlemlerine başvurmuş olduğu görünüyor.

  5. Murat Dalkılıç'da estetik operasyonuna başvuran ünlüler kervanına katılıyor. Birkaç kez burun estetiği ve tabii geçen yıllar...

    Murat Dalkılıç'da estetik operasyonuna başvuran ünlüler kervanına katılıyor. Birkaç kez burun estetiği ve tabii geçen yıllar...

  6. Giydiği kıyafetlerle gündem olan Berdan Merdani sadece estetik olmamış adeta boyut değiştirmiş gibi.

    Giydiği kıyafetlerle gündem olan Berdan Merdani sadece estetik olmamış adeta boyut değiştirmiş gibi.

  7. Botoks ve dolgu operasyonlarıyla gündeme gelen Emrah ten rengindeki değişimle de dikkatleri çekiyor.

    Botoks ve dolgu operasyonlarıyla gündeme gelen Emrah ten rengindeki değişimle de dikkatleri çekiyor.