Estetik Yaptıran Ünlüler! Botoksları Dillere Destan Oldu
Özcan Deniz gibi estetik yaptıran ünlüler!
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Botoks, dolgu, jawline ve burun estetiklerini yaptırdığı görülen Özcan Deniz estetik yardımıyla yıllara meydan okuyor.
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İdo Tatlıses yıllar içerisinde incelen kaşlaır ve başarılı burun estetiği ile dikkat çekiyor.
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Tarkan yıllar içindeki değişiminde en önemli detayın diş estetiği olduğu görülüyor.
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Necati Şaşmaz nam-ı diğer Polat Alemdar'ın da botoks ve dolgu işlemlerine başvurmuş olduğu görünüyor.
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Murat Dalkılıç'da estetik operasyonuna başvuran ünlüler kervanına katılıyor. Birkaç kez burun estetiği ve tabii geçen yıllar...
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Giydiği kıyafetlerle gündem olan Berdan Merdani sadece estetik olmamış adeta boyut değiştirmiş gibi.
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Botoks ve dolgu operasyonlarıyla gündeme gelen Emrah ten rengindeki değişimle de dikkatleri çekiyor.