Masterchef'te 3. Ve 4. Eleme Adayları Belli Oldu!

'NİGAR ABLAYI POTAYA GÖNDERDİĞİM İÇİN ÇOK ÜZÜLDÜM'

Kazandığı dokunulmazlık sonrası Nigar'ı eleme potasına gönderen Onur, "İçeride kendi kendime düşünürken Nigar ablayı potaya gönderdiğim için çok üzüldüm. Arkada kendisiyle de konuştuk ama karşı tarafa baktığımda Zübeyde abla bütün hamur işlerini kendi üzerine almış. Bütün aldığı hamur işleriyle takıma baya katkı sağlayıp, puan kazandırmış. Nigar abla sadece ekmek alınca diğer ürünü de geçmeyince o aklıma geldi." ifadelerini kullandı. Nigar da, Onu bana vermediler. Söyleselerdi o an Nigar abla bize lavaşı açar mısın diye açardım. Zaten hamurları tutmuştum, elimde hamurlarım vardı." diyerek kendini savundu.