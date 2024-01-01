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Masterchef'te 3. Ve 4. Eleme Adayları Belli Oldu!

Kıran kırana mücadele

  1. Beril takımının ilk günkü performansıyla ilgili, "Gerçekten skor anlamında kötü bir mağlubiyet aldık. Organize olamadığımız konular oldu, hak veriyorum o konuda. Takım arkadaşlarıyla konuşup toplantı yaptığımızda dünü bir yere bırakıp, bugüne çok odaklı bir şekilde geldik" dedi.

    Beril takımının ilk günkü performansıyla ilgili, "Gerçekten skor anlamında kötü bir mağlubiyet aldık. Organize olamadığımız konular oldu, hak veriyorum o konuda. Takım arkadaşlarıyla konuşup toplantı yaptığımızda dünü bir yere bırakıp, bugüne çok odaklı bir şekilde geldik" dedi.

  2. 'NİGAR ABLAYI POTAYA GÖNDERDİĞİM İÇİN ÇOK ÜZÜLDÜM'<p> Kazandığı dokunulmazlık sonrası Nigar'ı eleme potasına gönderen Onur, "İçeride kendi kendime düşünürken Nigar ablayı potaya gönderdiğim için çok üzüldüm. Arkada kendisiyle de konuştuk ama karşı tarafa baktığımda Zübeyde abla bütün hamur işlerini kendi üzerine almış. Bütün aldığı hamur işleriyle takıma baya katkı sağlayıp, puan kazandırmış. Nigar abla sadece ekmek alınca diğer ürünü de geçmeyince o aklıma geldi." ifadelerini kullandı. Nigar da, Onu bana vermediler. Söyleselerdi o an Nigar abla bize lavaşı açar mısın diye açardım. Zaten hamurları tutmuştum, elimde hamurlarım vardı." diyerek kendini savundu.

    'NİGAR ABLAYI POTAYA GÖNDERDİĞİM İÇİN ÇOK ÜZÜLDÜM'

    Kazandığı dokunulmazlık sonrası Nigar'ı eleme potasına gönderen Onur, "İçeride kendi kendime düşünürken Nigar ablayı potaya gönderdiğim için çok üzüldüm. Arkada kendisiyle de konuştuk ama karşı tarafa baktığımda Zübeyde abla bütün hamur işlerini kendi üzerine almış. Bütün aldığı hamur işleriyle takıma baya katkı sağlayıp, puan kazandırmış. Nigar abla sadece ekmek alınca diğer ürünü de geçmeyince o aklıma geldi." ifadelerini kullandı. Nigar da, Onu bana vermediler. Söyleselerdi o an Nigar abla bize lavaşı açar mısın diye açardım. Zaten hamurları tutmuştum, elimde hamurlarım vardı." diyerek kendini savundu.

  3. 'BU KADAR FARKLA POTAYA GİTMEYİ DÜŞÜNMÜYORDUM'<p> İkinci eleme adayı olan Beyza, "Bu kadar farkla potaya gitmeyi düşünmüyordum. Çünkü 5 tabak vardı. Bir de ben tek başımaydım. Bir tabağı 3 kişi yapanlar oldu ama ben bir şey fark ettim yarışmanın başından beri; son tabak hep akılda kalıyor. Hep son tabak bana gelince ve geçmeyince direk yazılıyorum" dedi.

    'BU KADAR FARKLA POTAYA GİTMEYİ DÜŞÜNMÜYORDUM'

    İkinci eleme adayı olan Beyza, "Bu kadar farkla potaya gitmeyi düşünmüyordum. Çünkü 5 tabak vardı. Bir de ben tek başımaydım. Bir tabağı 3 kişi yapanlar oldu ama ben bir şey fark ettim yarışmanın başından beri; son tabak hep akılda kalıyor. Hep son tabak bana gelince ve geçmeyince direk yazılıyorum" dedi.

  4. Şefler düello şeklince yarışacak yarışmacılardan kuru fasulye ve pilav istedi. Eşleşmeler ve kazananlar şu şekilde:<p> Zeynep - Çağlar: Zeynep<br> Beril - Hakan: Hakan<br> Şirin - Eda: Şirin<br> Ezgi - Kaan: Ezgi<br> Ayşe - Beyza: Beyza<br> Kerem - Onur: Kerem<br> Zübeyde - Nigar: Zübeyde<br> Semih - Muratcan: Semih<br> Emre - Nevzat: Emre<br> Akın - Alper: Alper<p>Düelloyu 6-4 Mavi Takım kazandı. Şefler, Zübeyde'nin yaptığı kuru fasulye ve pilavın gecenin en iyisi olduğunu söyledi.

    Şefler düello şeklince yarışacak yarışmacılardan kuru fasulye ve pilav istedi. Eşleşmeler ve kazananlar şu şekilde:

    Zeynep - Çağlar: Zeynep
    Beril - Hakan: Hakan
    Şirin - Eda: Şirin
    Ezgi - Kaan: Ezgi
    Ayşe - Beyza: Beyza
    Kerem - Onur: Kerem
    Zübeyde - Nigar: Zübeyde
    Semih - Muratcan: Semih
    Emre - Nevzat: Emre
    Akın - Alper: Alper

    Düelloyu 6-4 Mavi Takım kazandı. Şefler, Zübeyde'nin yaptığı kuru fasulye ve pilavın gecenin en iyisi olduğunu söyledi.

  5. ELEME ADAYLARI<p> Kırmızı Takım'da bireysel dokunulmazlığı kazanan Onur, 3. eleme adayı olarak Çağlar'ın adını söyledi. Oylama sonrası Akın ile Muratcan 7 oy aldığı için eleme adayını takım kaptanı Beril, 4. eleme adayını belirledi. Beril, Akın'ın ismini söyledi.

    ELEME ADAYLARI

    Kırmızı Takım'da bireysel dokunulmazlığı kazanan Onur, 3. eleme adayı olarak Çağlar'ın adını söyledi. Oylama sonrası Akın ile Muratcan 7 oy aldığı için eleme adayını takım kaptanı Beril, 4. eleme adayını belirledi. Beril, Akın'ın ismini söyledi.