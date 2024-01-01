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Suyunu Sakın Dökmeyin! Akciğeri Yeniliyor

Nohut herkesin mutfağında bulunan ve sıklıkla yemeği pişirilen baklagiller arasında yer alır.

  1. Sindirim sistemine iyi gelen, bağırsakları çalıştıran, cilt sağlığını destekleyen ve kalp sağlığını korumaya yardımcı olan nohut, besleyici bir baklagil.

    Sindirim sistemine iyi gelen, bağırsakları çalıştıran, cilt sağlığını destekleyen ve kalp sağlığını korumaya yardımcı olan nohut, besleyici bir baklagil.

  2. Nohut pişirmeden önce bir gece öncesinden suyun içinde bekletmek gerekiyor. Genellikle nohut pişirirken beklentilen bu su dökülüyor. Ancak nohut kadar, nohutu beklettiğiniz su da şifa deposuymuş.

    Nohut pişirmeden önce bir gece öncesinden suyun içinde bekletmek gerekiyor. Genellikle nohut pişirirken beklentilen bu su dökülüyor. Ancak nohut kadar, nohutu beklettiğiniz su da şifa deposuymuş.

  3. Suda bekletilen nohtular tarafından salınan lifler, proteinler ve önemli mineralleri yemeğe dahil etmek gerekiyor. Bu suyu dökmek yerine yemeğinize eklemek sandığınızdan çok daha yararlı olabilir.

    Suda bekletilen nohtular tarafından salınan lifler, proteinler ve önemli mineralleri yemeğe dahil etmek gerekiyor. Bu suyu dökmek yerine yemeğinize eklemek sandığınızdan çok daha yararlı olabilir.

  4. 1- AKCİĞER SAĞLIĞINI DESTEKLER Akciğeri ve vücudunuzu temizlemek için nohut suyundan faydalanabilirsiniz. Nohut suyunun içindeki antioksidanlar ve besin maddeleri, vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur ve akciğerlerin daha temiz ve sağlıklı kalmasını destekler. Özellikle sigara içiyorsanız nohut suyu akciğerlerinizin kolay temizlenmesine yardımcı olabilir.

    1- AKCİĞER SAĞLIĞINI DESTEKLER Akciğeri ve vücudunuzu temizlemek için nohut suyundan faydalanabilirsiniz. Nohut suyunun içindeki antioksidanlar ve besin maddeleri, vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur ve akciğerlerin daha temiz ve sağlıklı kalmasını destekler. Özellikle sigara içiyorsanız nohut suyu akciğerlerinizin kolay temizlenmesine yardımcı olabilir.

  5. 2- BAĞIRSAKLARIN TEMİZLENMESİNE YARDIMCI OLUR Nohut bağırsakların dostu bir besin. Nohut suyu da bağırsak sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bağırsaklarınızın temizlenmesine ve parazitlerden arındırılmasını sağlar. Düzenli olarak nohut suyu tüketmek, bağırsaklarınızda biriken atıkların ve zararlı maddelerin temizlenmesine yardımcı olabilir.

    2- BAĞIRSAKLARIN TEMİZLENMESİNE YARDIMCI OLUR Nohut bağırsakların dostu bir besin. Nohut suyu da bağırsak sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bağırsaklarınızın temizlenmesine ve parazitlerden arındırılmasını sağlar. Düzenli olarak nohut suyu tüketmek, bağırsaklarınızda biriken atıkların ve zararlı maddelerin temizlenmesine yardımcı olabilir.

  6. 3- KİLO KAYBINI DESTEKLER Aç karnına her sabak nohut suyu tüketmek, metabolizmanızı harekete geçirmenize yardımcı olur. Nohut suyu bu özelliğiyle yağ yakımını da destekler. Nohut suyu, doğal yapısı gereği iştahı kontrol altında tutarak gün boyunca gereksiz kalori alımını engeller. Bu sayede, vücudunuz daha verimli bir şekilde yağ yakarken, daha uzun süre tokluk hissi yaşayabilirsiniz.

    3- KİLO KAYBINI DESTEKLER Aç karnına her sabak nohut suyu tüketmek, metabolizmanızı harekete geçirmenize yardımcı olur. Nohut suyu bu özelliğiyle yağ yakımını da destekler. Nohut suyu, doğal yapısı gereği iştahı kontrol altında tutarak gün boyunca gereksiz kalori alımını engeller. Bu sayede, vücudunuz daha verimli bir şekilde yağ yakarken, daha uzun süre tokluk hissi yaşayabilirsiniz.

  7. 4- KAS AĞRILARINI GİDERİR Nohut suyu vücuttaki iltihabın azalmasına yardımcı olabilir. Eklem ağrılarını azaltır ve romatizmal hastalıkları hafifletir.Özellikle eklem bölgelerindeki şişlik ve ağrıları azaltarak, hareket kabiliyetini artırabilir ve günlük yaşam kalitenizi iyileştirebilir.

    4- KAS AĞRILARINI GİDERİR Nohut suyu vücuttaki iltihabın azalmasına yardımcı olabilir. Eklem ağrılarını azaltır ve romatizmal hastalıkları hafifletir.Özellikle eklem bölgelerindeki şişlik ve ağrıları azaltarak, hareket kabiliyetini artırabilir ve günlük yaşam kalitenizi iyileştirebilir.

  8. 5- DOĞAL İDRAR SÖKTÜRÜCÜ Nohut hem tuzlu hem de tatlı bir yapıya sahiptir. Bu sayede bağırsakları yumuşatıcı etki gösterirken aynı zamanda idrar söktürücü yönü de devreye girer.

    5- DOĞAL İDRAR SÖKTÜRÜCÜ Nohut hem tuzlu hem de tatlı bir yapıya sahiptir. Bu sayede bağırsakları yumuşatıcı etki gösterirken aynı zamanda idrar söktürücü yönü de devreye girer.

  9. Bitkisel bir sıvı olan nohut suyu vücutta oluşan şişliklerin ve ödemlerin atılmasında da son derece önemli etkilere sahiptir. ÖNEMLİ! Eğer kronik bir rahatsızlığınız, düzenli kullandığınız ilaç ya da gebelik durumunuz söz konusuyla nohut suyunundan faydalanmadan önce mutlaka bir uzmana danışın.

    Bitkisel bir sıvı olan nohut suyu vücutta oluşan şişliklerin ve ödemlerin atılmasında da son derece önemli etkilere sahiptir. ÖNEMLİ! Eğer kronik bir rahatsızlığınız, düzenli kullandığınız ilaç ya da gebelik durumunuz söz konusuyla nohut suyunundan faydalanmadan önce mutlaka bir uzmana danışın.