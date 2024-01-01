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En Zeki Çocuklar Bu Ayda Doğuyor!

ABD'de gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir araştırmada, çocukların doğum ayı ile zeka gelişimi arasında dikkat çekici bir ilişki bulundu.

  1. ABD'de gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir araştırmada, çocukların doğum ayı ile zeka gelişimi arasında dikkat çekici bir ilişki bulundu. 1 milyonun üzerinde öğrencinin verilerini inceleyen bilim insanları, Eylül ayında doğan çocukların diğer aylara göre akademik başarı açısından öne çıktığını keşfetti.

    ABD'de gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir araştırmada, çocukların doğum ayı ile zeka gelişimi arasında dikkat çekici bir ilişki bulundu. 1 milyonun üzerinde öğrencinin verilerini inceleyen bilim insanları, Eylül ayında doğan çocukların diğer aylara göre akademik başarı açısından öne çıktığını keşfetti.

  2. Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen bir çalışmada bilim insanları doğum ayı ve zeka arasındaki bağlantıyı inceledi. Araştırma sonuçlarına göre, bilim insanları çocukların doğum ayı ile zeka arasındaki potansiyel ilişkiyi inceleyerek dikkat çekici bir bulguya ulaştı.

    Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen bir çalışmada bilim insanları doğum ayı ve zeka arasındaki bağlantıyı inceledi. Araştırma sonuçlarına göre, bilim insanları çocukların doğum ayı ile zeka arasındaki potansiyel ilişkiyi inceleyerek dikkat çekici bir bulguya ulaştı.

  3. Yapılan çalışmalar kapsamında bu ayda doğan çocukların daha yüksek zekaya sahip olabileceği bulgusuna ulaşıldı. Bu bulgular, çocukların doğum ayının zeka gelişimi üzerinde etkili olabileceği yönünde ilginç bir perspektif sunuyor.

    Yapılan çalışmalar kapsamında bu ayda doğan çocukların daha yüksek zekaya sahip olabileceği bulgusuna ulaşıldı. Bu bulgular, çocukların doğum ayının zeka gelişimi üzerinde etkili olabileceği yönünde ilginç bir perspektif sunuyor.

  4. Eylül ayında doğan çocukların, akademik başarılarıyla öne çıktıkları belirlenirken Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen ve 1 milyon öğrencinin verilerini inceleyen bilim insanları, Eylül ayında doğan öğrencilerin, okul performanslarında diğer aylarda doğanlara göre daha başarılı olduklarını ortaya çıkardı.

    Eylül ayında doğan çocukların, akademik başarılarıyla öne çıktıkları belirlenirken Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen ve 1 milyon öğrencinin verilerini inceleyen bilim insanları, Eylül ayında doğan öğrencilerin, okul performanslarında diğer aylarda doğanlara göre daha başarılı olduklarını ortaya çıkardı.

  5. ABD okul şartları dikkate alınarak hazırlanan çalışma, okula başlangıç yaşını 6 olarak belirledi. Eylül ila aralık ayları arasında doğan çocukların yaz aylarında doğanlara göre daha büyük yaşlarda okula başlamasına dikkat çektiler.

    ABD okul şartları dikkate alınarak hazırlanan çalışma, okula başlangıç yaşını 6 olarak belirledi. Eylül ila aralık ayları arasında doğan çocukların yaz aylarında doğanlara göre daha büyük yaşlarda okula başlamasına dikkat çektiler.

  6. EN ZEKİ ÇOCUKLAR EYLÜL AYINDA DOĞUYOR Araştırmacılara göre eylül ayında dünyaya gelen çocukların ders performansları, diğer aylarda doğan çocuklardan daha fazla. Belirgin olan bu fark ortaokul ve lise dönemi için geçerli sayılıyor. Ancak değişken olarak üniversitelerde de en yüksek dereceleri elde eden öğrenciler bulunuyor.

    EN ZEKİ ÇOCUKLAR EYLÜL AYINDA DOĞUYOR Araştırmacılara göre eylül ayında dünyaya gelen çocukların ders performansları, diğer aylarda doğan çocuklardan daha fazla. Belirgin olan bu fark ortaokul ve lise dönemi için geçerli sayılıyor. Ancak değişken olarak üniversitelerde de en yüksek dereceleri elde eden öğrenciler bulunuyor.

  7. AĞUSTOS AYINDA DOĞAN ÇOCUKLAR SPORDA BAŞARILI Çalışmaya benzer bir şekilde yürütülen araştırmada ise sonbahar ve kış aylarında doğan çocukların diğer aylarda doğanlara göre daha uzun bir yaşam ömrüne sahip olduğu belirtildi.

    AĞUSTOS AYINDA DOĞAN ÇOCUKLAR SPORDA BAŞARILI Çalışmaya benzer bir şekilde yürütülen araştırmada ise sonbahar ve kış aylarında doğan çocukların diğer aylarda doğanlara göre daha uzun bir yaşam ömrüne sahip olduğu belirtildi.

  8. Ağustos ayında doğan çocuklar akademik anlamda başarısız gösterilse de, spor alanındaki en yetenekli isimlerin bu ayda doğanlar arasında yer alıyor. Spor alanında adını duyuran en yıldız oyuncuların birçoğu bu ayda dünyaya gelmiş.

    Ağustos ayında doğan çocuklar akademik anlamda başarısız gösterilse de, spor alanındaki en yetenekli isimlerin bu ayda doğanlar arasında yer alıyor. Spor alanında adını duyuran en yıldız oyuncuların birçoğu bu ayda dünyaya gelmiş.

  9. EYLÜL İLE ARALIK AYLARINDA BEBEK BEKLEYENLER DİKKAT ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu'nun açıklamasına göre, ABD'de çocukların okula başlama yaşı olan 6 yaş göz önünde bulundurulduğunda, Eylül ile Aralık ayları arasında doğan çocukların, yaz aylarında doğanlara göre daha büyük yaşlarda eğitime başladıkları ve bu durumun zeka seviyelerini olumlu yönde etkilediği düşünülüyor.

    EYLÜL İLE ARALIK AYLARINDA BEBEK BEKLEYENLER DİKKAT ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu'nun açıklamasına göre, ABD'de çocukların okula başlama yaşı olan 6 yaş göz önünde bulundurulduğunda, Eylül ile Aralık ayları arasında doğan çocukların, yaz aylarında doğanlara göre daha büyük yaşlarda eğitime başladıkları ve bu durumun zeka seviyelerini olumlu yönde etkilediği düşünülüyor.

  10. Bu araştırmalar, doğum ayının sadece burçları ve doğum günlerini değil, aynı zamanda zeka ve yaşam süresi gibi önemli faktörleri de etkileyebileceğini gösteriyor. Sonbahar ve kış aylarında doğan insanların, ilkbahar ve yaz aylarında doğanlara göre daha uzun yaşadıkları da bu çalışmalarla destekleniyor.

    Bu araştırmalar, doğum ayının sadece burçları ve doğum günlerini değil, aynı zamanda zeka ve yaşam süresi gibi önemli faktörleri de etkileyebileceğini gösteriyor. Sonbahar ve kış aylarında doğan insanların, ilkbahar ve yaz aylarında doğanlara göre daha uzun yaşadıkları da bu çalışmalarla destekleniyor.