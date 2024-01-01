En Zeki Çocuklar Bu Ayda Doğuyor!

EN ZEKİ ÇOCUKLAR EYLÜL AYINDA DOĞUYOR Araştırmacılara göre eylül ayında dünyaya gelen çocukların ders performansları, diğer aylarda doğan çocuklardan daha fazla. Belirgin olan bu fark ortaokul ve lise dönemi için geçerli sayılıyor. Ancak değişken olarak üniversitelerde de en yüksek dereceleri elde eden öğrenciler bulunuyor.