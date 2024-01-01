Evleniyorlar: Tarih Belli Oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çift eylül ortasında evleniyor. Geçen yıl 6 Ağustos?ta İngiltere?de evlilik kararı alan bu yaz da evlenecekleri konuşulan ancak nikah planlarını erteleyen ünlü oyuncu çift önce beraber oturacakları evi seçmiş ve onun dekorasyonuyla ilgilenmişti.