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Evleniyorlar: Tarih Belli Oldu

Uzun süredir aşk yaşayan ve evlilik hazırlığı yapan oyuncu çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın nikah tarihi belli oldu.

  1. Bir süredir aşk yaşayan ve bu yaz evlenmeleri beklenen oyuncu çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım yakında evleniyor.

    Bir süredir aşk yaşayan ve bu yaz evlenmeleri beklenen oyuncu çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım yakında evleniyor.

  2. Zaman zaman birlikte çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan çiftin ne zaman evleneceği belli oldu.

    Zaman zaman birlikte çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan çiftin ne zaman evleneceği belli oldu.

  3. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çift eylül ortasında evleniyor. Geçen yıl 6 Ağustos?ta İngiltere?de evlilik kararı alan bu yaz da evlenecekleri konuşulan ancak nikah planlarını erteleyen ünlü oyuncu çift önce beraber oturacakları evi seçmiş ve onun dekorasyonuyla ilgilenmişti.

    Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çift eylül ortasında evleniyor. Geçen yıl 6 Ağustos?ta İngiltere?de evlilik kararı alan bu yaz da evlenecekleri konuşulan ancak nikah planlarını erteleyen ünlü oyuncu çift önce beraber oturacakları evi seçmiş ve onun dekorasyonuyla ilgilenmişti.

  4. Deniz ile Yıldırım?ın eylül ortası için nikah kıymak için bir süredir hazırlık yaptığı ortaya çıktı.

    Deniz ile Yıldırım?ın eylül ortası için nikah kıymak için bir süredir hazırlık yaptığı ortaya çıktı.