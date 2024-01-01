Evleniyorlar: Tarih Belli Oldu
Uzun süredir aşk yaşayan ve evlilik hazırlığı yapan oyuncu çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın nikah tarihi belli oldu.
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Bir süredir aşk yaşayan ve bu yaz evlenmeleri beklenen oyuncu çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım yakında evleniyor.
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Zaman zaman birlikte çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan çiftin ne zaman evleneceği belli oldu.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çift eylül ortasında evleniyor. Geçen yıl 6 Ağustos?ta İngiltere?de evlilik kararı alan bu yaz da evlenecekleri konuşulan ancak nikah planlarını erteleyen ünlü oyuncu çift önce beraber oturacakları evi seçmiş ve onun dekorasyonuyla ilgilenmişti.
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Deniz ile Yıldırım?ın eylül ortası için nikah kıymak için bir süredir hazırlık yaptığı ortaya çıktı.
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