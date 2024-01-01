"Soyismimi Bana Leylekler Vermedi"

"AL SOYADIN SENİN OLSUN" Tuğçe Tayfur açıklamalarına "Şarkılarına gelince de 'Babamın Şarkıları' albümünün temel amacı senin o dönem rahatsızlığından dolayı şarkı söyleyememenden kaynaklı, yeni neslinde şarkılarını hatırlamaları bilmeleriydi. Bu bir projeydi. O albümde de seçilen şarkılar tamamen söz müzik sana ait olanlardı, özellikle onlar seçilmişti. Yoksa ben de bilirdim Ahmet ağabeyin yazdığı daha çok bilinen 'Bana Sor' gibi şarkıları söylemeyi. Albümün bütün giderleri de sevgili Bülent Seyhan tarafından yapıldı. Bir kuruşun geçtiyse bana evlatlarımın hayrını görmeyeyim! Neyin düşmanlığı bu? Yeğenin arkamdan konuştu diye sesimi çıkardım diye bu nasıl kin? Al yeğenlerin senin olsun baba! Ben arkandan iş çevirmiyorum, neyse söylüyorum, senden bir kuruş istemiyorum, Al soyadın senin olsun. Peki" diye devam etti.