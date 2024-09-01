Whatsapp 1 Eylül'den Sonra Bu Telefonlarda Çalışmayacak
WhatsApp 1 Eylül'den sonra bu telefonlarda çalışmayacak
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Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri WhatsApp,1 Eylül 2024 tarihinden itibaren bazı eski model telefonlarda uygulamanın çalışmayacağını duyurdu.
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Bu cihazların listesini yayınlayan Meta, yazılım gereksinimlerine uyulmaması nedeniyle uygulamanın kullanamayacağını açıkladı.
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WhatsApp uygulamasını desteklemeyecek telefon modelleri;
Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy S3 mini, Samsung Galaxy Trend II, Samsung Galaxy Xcover 2, Huawei Ascend Mate,
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Huawei Ascend G740, Huawei Ascend D2, LG Optimus L3 II Dual, LG Optimus L5 II, LG Optimus F5,
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LG Optimus L3 II, LG Optimus L7II, LG Optimus L5 Dual, LG Optimus L7 Dual, LG Optimus F3, LG Optimus F3Q, LG Optimus L2 II,
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LG Optimus L4 II, LG Optimus F6, LG Enact, LG Lucid 2, LG Optimus F7, Lenovo A820 ve Sony Xperia M.