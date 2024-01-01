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Dünyanın En Sağlıklı 50 Besini!

Mutlaka sofranızda bulundurun

  1. Elma <br> Elmada C, A, K, B6 ve E vitaminleri bulunur. Oldukça doyurucu olduğu için diyetisyenler tarafından da öğle öğünü olarak tüketilmesi önerilmektedir.

    Elma
    Elmada C, A, K, B6 ve E vitaminleri bulunur. Oldukça doyurucu olduğu için diyetisyenler tarafından da öğle öğünü olarak tüketilmesi önerilmektedir.

  2. Avokado <br> Göz sağlığı için oldukça önemli olan avokado yaşlanma karşıtıdır.

    Avokado
    Göz sağlığı için oldukça önemli olan avokado yaşlanma karşıtıdır.

  3. Muz iyi bir potasyum kaynağıdır. Ayrıca B6 vitamini ve lif bakımından da zengindir ve kolay taşınabilir.

    Muz iyi bir potasyum kaynağıdır. Ayrıca B6 vitamini ve lif bakımından da zengindir ve kolay taşınabilir.

  4. Yaban mersini <br> Antioksidan bakımından oldukça yüksek bir besindir.

    Yaban mersini
    Antioksidan bakımından oldukça yüksek bir besindir.

  5. Portakal <br> C vitamini bakımından yüksek olan portakal antioksidan özelliği ile de oldukça faydalıdır.

    Portakal
    C vitamini bakımından yüksek olan portakal antioksidan özelliği ile de oldukça faydalıdır.

  6. Çilek <br> Kalori bakımından düşük olan çilek, kan şekerini dengelemeye yardımcı olmaktadır.

    Çilek
    Kalori bakımından düşük olan çilek, kan şekerini dengelemeye yardımcı olmaktadır.

  7. Yumurta<br> Tam bir protein kaynağıdır. Uzmanlar tarafından günde 1 tane tüketilmesi gerektiği söylenmektedir.

    Yumurta
    Tam bir protein kaynağıdır. Uzmanlar tarafından günde 1 tane tüketilmesi gerektiği söylenmektedir.

  8. Yağsız sığır eti<br> Yağsız sığır eti, ölçülü tüketildiği takdirde mükemmel bir protein kaynağı

    Yağsız sığır eti
    Yağsız sığır eti, ölçülü tüketildiği takdirde mükemmel bir protein kaynağı

  9. Tavuk göğsü<br> Tavuk göğsü yağ ve kalori bakımından düşük, protein bakımından yüksektir.

    Tavuk göğsü
    Tavuk göğsü yağ ve kalori bakımından düşük, protein bakımından yüksektir.

  10. Kuzu ve koyun eti <br> Koyunlar genellikle otla beslenir ve etleri omega-3 yağ asitleri bakımından omega-6'ya kıyasla daha yüksek olma eğilimindedir.

    Kuzu ve koyun eti
    Koyunlar genellikle otla beslenir ve etleri omega-3 yağ asitleri bakımından omega-6'ya kıyasla daha yüksek olma eğilimindedir.

  11. Badem <br> Badem, kemik sağlığını desteklemede bir numaradır. Aynı zamanda kan şekerinin aniden yükselmesini engeller.

    Badem
    Badem, kemik sağlığını desteklemede bir numaradır. Aynı zamanda kan şekerinin aniden yükselmesini engeller.

  12. Chia tohumu<br> Diyet açısından oldukça değerli bir besindir.

    Chia tohumu
    Diyet açısından oldukça değerli bir besindir.

  13. Hindistan cevizi <br> Kalsiyum nedeniyle kemikleri destekler.

    Hindistan cevizi
    Kalsiyum nedeniyle kemikleri destekler.

  14. Macadamia fındığı

    Macadamia fındığı

  15. Ceviz<br> Hem omega 3 hem de E vitamini içerdiği için çift etkisi ile bağışıklık sistemini güçlendirir.

    Ceviz
    Hem omega 3 hem de E vitamini içerdiği için çift etkisi ile bağışıklık sistemini güçlendirir.

  16. Lahana <br> Lahana lif, C ve K vitaminleri ve diğer besinler açısından yüksektir.

    Lahana
    Lahana lif, C ve K vitaminleri ve diğer besinler açısından yüksektir.

  17. Ev yapımı düşük karbonhidratlı ve glutensiz ekmekler

    Ev yapımı düşük karbonhidratlı ve glutensiz ekmekler

  18. Kahverengi pirinç<br> Diş sağlığı ve kemik gelişimine fayda sağlayan kahverengi pirinç, diyabet hastalarınada oldukça faydalıdır.

    Kahverengi pirinç
    Diş sağlığı ve kemik gelişimine fayda sağlayan kahverengi pirinç, diyabet hastalarınada oldukça faydalıdır.

  19. Brezilya fındığı

    Brezilya fındığı

  20. Kuşkonmaz

    Kuşkonmaz

  21. Dolmalık biber

    Dolmalık biber

  22. Brokoli

    Brokoli

  23. Havuç

    Havuç

  24. Karnabahar

    Karnabahar

  25. Salatalık

    Salatalık

  26. Sarımsak

    Sarımsak

  27. Soğan

    Soğan

  28. Domates

    Domates

  29. Somon

    Somon

  30. Sardalya

    Sardalya

  31. Kabuklu deniz ürünleri

    Kabuklu deniz ürünleri

  32. Karides

    Karides

  33. Alabalık

    Alabalık

  34. Ton balığı

    Ton balığı

  35. Yulaf

    Yulaf

  36. Kinoa

    Kinoa

  37. Hezekiel ekmeği

    Hezekiel ekmeği

  38. Yeşil fasulye

    Yeşil fasulye

  39. Barbunya

    Barbunya

  40. Mercimek

    Mercimek

  41. Yer fıstığı

    Yer fıstığı

  42. Peynir

    Peynir

  43. Süt ürünleri

    Süt ürünleri

  44. Yoğurt

    Yoğurt

  45. Sızma zeytinyağı

    Sızma zeytinyağı

  46. Hindistan cevizi yağı

    Hindistan cevizi yağı

  47. Patates

    Patates

  48. Tatlı patates

    Tatlı patates

  49. Elma sirkesi

    Elma sirkesi

  50. Bihter çikolata

    Bihter çikolata