Dünyanın En Sağlıklı 50 Besini!
Mutlaka sofranızda bulundurun
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Elma
Elmada C, A, K, B6 ve E vitaminleri bulunur. Oldukça doyurucu olduğu için diyetisyenler tarafından da öğle öğünü olarak tüketilmesi önerilmektedir.
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Avokado
Göz sağlığı için oldukça önemli olan avokado yaşlanma karşıtıdır.
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Muz iyi bir potasyum kaynağıdır. Ayrıca B6 vitamini ve lif bakımından da zengindir ve kolay taşınabilir.
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Yaban mersini
Antioksidan bakımından oldukça yüksek bir besindir.
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Portakal
C vitamini bakımından yüksek olan portakal antioksidan özelliği ile de oldukça faydalıdır.
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Çilek
Kalori bakımından düşük olan çilek, kan şekerini dengelemeye yardımcı olmaktadır.
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Yumurta
Tam bir protein kaynağıdır. Uzmanlar tarafından günde 1 tane tüketilmesi gerektiği söylenmektedir.
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Yağsız sığır eti
Yağsız sığır eti, ölçülü tüketildiği takdirde mükemmel bir protein kaynağı
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Tavuk göğsü
Tavuk göğsü yağ ve kalori bakımından düşük, protein bakımından yüksektir.
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Kuzu ve koyun eti
Koyunlar genellikle otla beslenir ve etleri omega-3 yağ asitleri bakımından omega-6'ya kıyasla daha yüksek olma eğilimindedir.
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Badem
Badem, kemik sağlığını desteklemede bir numaradır. Aynı zamanda kan şekerinin aniden yükselmesini engeller.
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Chia tohumu
Diyet açısından oldukça değerli bir besindir.
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Hindistan cevizi
Kalsiyum nedeniyle kemikleri destekler.
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Macadamia fındığı
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Ceviz
Hem omega 3 hem de E vitamini içerdiği için çift etkisi ile bağışıklık sistemini güçlendirir.
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Lahana
Lahana lif, C ve K vitaminleri ve diğer besinler açısından yüksektir.
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Ev yapımı düşük karbonhidratlı ve glutensiz ekmekler
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Kahverengi pirinç
Diş sağlığı ve kemik gelişimine fayda sağlayan kahverengi pirinç, diyabet hastalarınada oldukça faydalıdır.
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Brezilya fındığı
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Kuşkonmaz
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Dolmalık biber
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Brokoli
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Havuç
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Karnabahar
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Salatalık
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Sarımsak
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Soğan
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Domates
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Somon
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Sardalya
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Kabuklu deniz ürünleri
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Karides
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Alabalık
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Ton balığı
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Yulaf
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Kinoa
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Hezekiel ekmeği
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Yeşil fasulye
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Barbunya
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Mercimek
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Yer fıstığı
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Peynir
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Süt ürünleri
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Yoğurt
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Sızma zeytinyağı
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Hindistan cevizi yağı
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Patates
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Tatlı patates
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Elma sirkesi
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Bihter çikolata