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Eşitsizlik Beyninizi Yaşlandırıyor!

Yapılan bir araştırmaya göre, beyin yaşı kronolojik yaştan daha büyük olabilir.

  1. Şili?deki Adolfo Ibanez Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, beyin yaşınız kronolojik yaşınızdan daha büyük olabilir.

    Şili?deki Adolfo Ibanez Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, beyin yaşınız kronolojik yaşınızdan daha büyük olabilir.

  2. Çalışmanın baş yazarı olan nöroloji uzmanı Agustin Ibanez, ?Beynin yaşlanması sadece yıllarla ilgili değil. Nerede, nasıl yaşadığınızla, sosyoekonomik seviyenizle, çevrenizdeki kirlilikle de ilgili? dedi.

    Çalışmanın baş yazarı olan nöroloji uzmanı Agustin Ibanez, ?Beynin yaşlanması sadece yıllarla ilgili değil. Nerede, nasıl yaşadığınızla, sosyoekonomik seviyenizle, çevrenizdeki kirlilikle de ilgili? dedi.

  3. 15 ÜLKEDEN 5 BİN 306 KATILIMCI Araştırma kapsamında Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 15 ülkenden bazılıkarı sağlıklı, bazıları demans hastası olan 5 bin 306 katılımcının beyin verileri incelendi.

    15 ÜLKEDEN 5 BİN 306 KATILIMCI Araştırma kapsamında Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 15 ülkenden bazılıkarı sağlıklı, bazıları demans hastası olan 5 bin 306 katılımcının beyin verileri incelendi.

  4. Beyin bölgelerinin birbiriyle etkileşime girme derecesinin bir ölçüsü olan karmaşık bir işlevsel bağlantı biçimini değerlendirerek beyin yaşlanmasına baktılar.

    Beyin bölgelerinin birbiriyle etkileşime girme derecesinin bir ölçüsü olan karmaşık bir işlevsel bağlantı biçimini değerlendirerek beyin yaşlanmasına baktılar.

  5. İşlevsel bağlantının yaşla birlikte azaldığı belirtilirken, cinsiyet eşitsizliğinin yüksek olduğu Latin Amerika ülkelerinde kadınların beyin yaşlarıyla kronolojik yaşları arasındaki farkın, bu ülkelerdeki erkeklere kıyasla daha fazla olduğu görüldü. <br> Demans hastalığı olan kişilerin de daha büyük beyin yaşı farklılıklarına sahip oldukları belirlendi.

    İşlevsel bağlantının yaşla birlikte azaldığı belirtilirken, cinsiyet eşitsizliğinin yüksek olduğu Latin Amerika ülkelerinde kadınların beyin yaşlarıyla kronolojik yaşları arasındaki farkın, bu ülkelerdeki erkeklere kıyasla daha fazla olduğu görüldü.
    Demans hastalığı olan kişilerin de daha büyük beyin yaşı farklılıklarına sahip oldukları belirlendi.