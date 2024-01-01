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Yalı Çapkını Sete Çıktı!

Yeni sezon 13 Eylül'de başlayacak

  1. Star?da izleyicilerle buluşan Yalı Çapkını dizisi, üçüncü sezonu ile ekrana dönmeye hazırlanıyor. Dizi ekibi bugün sete çıktı. Dizinin 13 Eylül?de üçüncü sezonu açması planlanıyor

    Star?da izleyicilerle buluşan Yalı Çapkını dizisi, üçüncü sezonu ile ekrana dönmeye hazırlanıyor. Dizi ekibi bugün sete çıktı. Dizinin 13 Eylül?de üçüncü sezonu açması planlanıyor

  2. YENİ SEZONDA NELER YAŞANACAK?<p> Dizinin 74. bölümü zaman atlaması ile başlayacak. Seyran?ın hastalığı üzerinden 2 sene geçmiş, bu geçen senelerde ise yalı sakinlerinin hayatında çarpıcı değişimler olmuştur.

    YENİ SEZONDA NELER YAŞANACAK?

    Dizinin 74. bölümü zaman atlaması ile başlayacak. Seyran?ın hastalığı üzerinden 2 sene geçmiş, bu geçen senelerde ise yalı sakinlerinin hayatında çarpıcı değişimler olmuştur.

  3. Hikayesine eşlik edecek yeni ve birbirinden renkli karakterleri ve heyecan dolu gelişmeleriyle Yalı Çapkını, üçüncü sezonunda da izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

    Hikayesine eşlik edecek yeni ve birbirinden renkli karakterleri ve heyecan dolu gelişmeleriyle Yalı Çapkını, üçüncü sezonunda da izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

  4. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor?un başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Hülya Duyar, Yiğit Tuncay, Gülen Gedikoğlu gibi isimler de yer alıyor.<p> Yönetmenliğini Burcu Alptekin?in üstlendiği Yalı Çapkını?nın senaryosunu H. Zeynep Bonçe kaleme alıyor.

    Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor?un başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Hülya Duyar, Yiğit Tuncay, Gülen Gedikoğlu gibi isimler de yer alıyor.

    Yönetmenliğini Burcu Alptekin?in üstlendiği Yalı Çapkını?nın senaryosunu H. Zeynep Bonçe kaleme alıyor.