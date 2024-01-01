Kimi Ünlü Annesiyle, Kimi Babasıyla Küs!
Aileleriyle sorun yaşayan ünlüler!
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Yaptığı işlerle sanat camiasının en tanınan ünlü isimleri aileleriyle birlikte yaşadıkları sorunlarla gündem olmaya devam ediyor. Son dönemde Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur'un sorun yaşaması akıllara diğer ünlülerin çocuklarıyla birlikte geçmiş dönemde yaşadıkları sorunlar geldi. İşte magazin gündeminde geniş yankı uyandıran aileleriyle sorun yaşayan ünlüler...
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1- FERDİ TAYFUR Usta sanatçı Ferdi Tayfur ile uzun süredir gerilim yaşadığı kızı Tuğçe Aydın arasında sular durulmuyor. Ünlü şarkıcı, kızının 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Ferdi Tayfur ayrıca, kızının şarkılarını okumasını da istemediğini ifade etti.
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KIZIYLA ARASINDA SULAR DURULMUYOR Son olarak kızına rest çeken ünlü sanatçı, avukatı aracılığıyla sosyal medyadan bir açıklama yaparak kızına soyadını kullanmaması ve ticari faaliyetlerinde isim hakkı almak istediğini dile getirdi.
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2-ÖZCAN DENİZ Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ve menajerliğini yapan ağabey Ercan Deniz arasında tansiyon yükseldi. Maddi ve manevi zarar gördüğünü söyleyen Özcan Deniz, eşi ve çocuğu dışındaki aile üyelerini hayatından çıkardığını duyurdu.
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Özcan Deniz'in kız kardeşi Yurda Güler ise yaptığı açıklamada bütün suçu genç gelinleri Samar Dadgar'ın üzerine atarak ateş püskürdü.
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Kısa süre önce de boşandığı eşi Feyza Hanım'la oğlu yüzünden sorunlar yaşadı.
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3- İBRAHİM TATLISES Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'te oğlu Ahmet Tatlı ve kızı Dilan Çıtak ile sorun yaşayan ünlüler arasında yer aldı. Son olarak Dilan Çıtak ile yaşadığı sorunla gündeme gelen İbrahim Tatlıses, kızını sosyal medya hesabından takipten çıkardığı ve birlikte yer aldığı fotoğrafları sildiği iddia edildi.
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Aile içindeki kriz büyürken Dilan Çıtak, son olarak "Bugüne kadar konuşursam ortalık çok karışır diye, sanatçı kimliğime zarar gelir diye konuşmadım." diyerek çok konuşulan itiraflarda bulundu. Sosyal medyadan karşılıklı atışmaya devam eden baba-kız gündemden düşmeyen ünlüler arasında.
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Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ayrıca bir dönem oğlu Ahmet Tatlı ile sorun yaşamıştı.
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Uzun zaman basında yer alan kavgalarıyla gündemden düşmeyen baba-oğul geçtiğimiz günlerde barışmış ve geçmişe sünger çekmişti.
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4-DENİZ UĞUR Oyuncu Deniz Uğur ile gazeteci Reha Muhtar arasında Muhtar?ın çocuklarını darbettiği iddiasıyla başlayan süreç mahkemede devam ediyor.
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Deniz Uğur ayrıca geçtiğimiz günlerde Reha Muhtar'ın düşme sonucu hastaneye kaldırılması ardından oğlu Poyraz'ın kaçırıldığını iddia edmiş ve suç duyurusunda bulunmuştuı.
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5- HADİSE Annesinin intihar girişiminde bulunduğu haberleri çıkan Hadise'nin, kardeşleriyle sorun yaşadığı ortaya çıkmış, menajerliğini yaptığı ablası Hülya ile yolları olaylı şekilde ayrılmış, bir daha görüşmemişti. Hadise, ardından stilisti olan kardeşi Derya ile barıştı,ama Hülya ile yanyana gelmedi.
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6-CİHAN ÜNAL Cihan Ünal, kızı Irmak'la uzun yıllar küs kaldı. İstemediği bir evlilik yapan kızıyla görüşmeyen Ünal, kızı Irmak boşanıp yıllar sonra Türkiye'ye döndükten sonra kızıyla, Türkan Şoray'dan olan kızı Yağmur'un araya girmesiyle barıştı.
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7- MÜSLÜM GÜRSES Merhum Müslüm Gürses, babası annesini öldürdükten sonra tüm ailesinden tamamen koptu. Baba tarafından akrabalarıyla da neredeyse hiç görüşmedi. 'Kimsesiz' kalan Müslüm Gürses'in tek ailesi Muhterem Nur oldu.
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8- CZN BURAK Ünlü Türk şef CZN Burak, babasıyla geçtiğimiz aylarda davalık olmuş ve şef babası tarafından dolandırıldığını öne sürmüştü.
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Aile arasında büyük bir krize neden olay sonrası CZN Burak, babasının kendi adını ve fotoğrafını kullanan mekanlardan tabelaların indirilmesini talep etti. ünlü fenomen kendine yenisayfa açarak kendi restoranını da açtı.
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9- KADİR EZİLDİ Kadir Ezildi'nin yıllar önce annesini, kardeşini ve kendisini terk ettiğini iddia ettiği babası yıllar sonra ortaya çıkmasıyla ilgili uzun süre gündem oldu.
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Babasını sildiğini ifade eden ünlü sunucu sunduğu programda canlı yayında gözyaşlarına hakim olamamıştı.