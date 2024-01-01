Kimi Ünlü Annesiyle, Kimi Babasıyla Küs!

Aile içindeki kriz büyürken Dilan Çıtak, son olarak "Bugüne kadar konuşursam ortalık çok karışır diye, sanatçı kimliğime zarar gelir diye konuşmadım." diyerek çok konuşulan itiraflarda bulundu. Sosyal medyadan karşılıklı atışmaya devam eden baba-kız gündemden düşmeyen ünlüler arasında.