Masterchef'e Veda Eden İsim Belli Oldu!

'BİZİ YAZAN ARKADAŞLAR 2 KİŞİ ÇALIŞIP TEK TABAK ALIP GEÇMEYİNCE BİRBİRLERİNİ YAZMIYORLAR'

Nigar: Moral olarak daha iyiyim, belki de daha önce potaya gitmiş olmamdan dolayı böyledir. İlk potadaki deneyimime göre tabii daha az heyecanım, biraz da çalıştık şimdi evde boş durmadık. Biraz daha rahat hissediyorum. Burada olmayı hak etmediğimi düşünüyorum çünkü bizi yazan arkadaşlar 2 kişi çalışıp tek tabak alıp geçmeyince birbirlerini yazmıyorlar bizlerden hem tabak alıp hem onların yan ürünlerini yapıp geçmemizi bekliyorlar. Ayrıca da bizi yazıyorlar. Ben kendi adıma söylüyorum Zübeyde ne düşünüyordur bilmiyorum. Biz hem tabak alıyoruz hem de yan ürünlere yardım ediyoruz, yan ürünlerimiz geçse de tabağımız geçmediği için yazılabiliyoruz. O yüzden ben asla hak ettiğimi düşünmüyorum. Bence arkadaşlar arasında kişi kayırma oluyor.