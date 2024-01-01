Masterchef'e Veda Eden İsim Belli Oldu!
MasterChef'e veda eden isim belli oldu! 'Kayrılma' tartışması
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MasterChef Türkiye'nin bu bölümünde; eleme potasında olan yarışmacılar, yarışmada kalmak için mücadele verdi. Şefler yarışmacılara ilk etapta bayramiç beyazı vererek yaratıcılık tabağı beklediler. Zübeyde ile Nigar yarışmacılar arasında kayrılma olduğunu söyledi. Yarışmacılardan bazıları bu iddiaya yanıt verdi. Heyecan dolu yarışmadan öne çıkanlar şu şekilde:
Zübeyde ile Nigar eleme potasında olmayı hak etmediklerini söyledi. Bunun üzerine 'Kayrılma' iddiası ortaya atıldı. Şefler yarışmacılara konuya ilişkin düşüncelerini sordu.
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'BİZİ YAZAN ARKADAŞLAR 2 KİŞİ ÇALIŞIP TEK TABAK ALIP GEÇMEYİNCE BİRBİRLERİNİ YAZMIYORLAR'
Nigar: Moral olarak daha iyiyim, belki de daha önce potaya gitmiş olmamdan dolayı böyledir. İlk potadaki deneyimime göre tabii daha az heyecanım, biraz da çalıştık şimdi evde boş durmadık. Biraz daha rahat hissediyorum. Burada olmayı hak etmediğimi düşünüyorum çünkü bizi yazan arkadaşlar 2 kişi çalışıp tek tabak alıp geçmeyince birbirlerini yazmıyorlar bizlerden hem tabak alıp hem onların yan ürünlerini yapıp geçmemizi bekliyorlar. Ayrıca da bizi yazıyorlar. Ben kendi adıma söylüyorum Zübeyde ne düşünüyordur bilmiyorum. Biz hem tabak alıyoruz hem de yan ürünlere yardım ediyoruz, yan ürünlerimiz geçse de tabağımız geçmediği için yazılabiliyoruz. O yüzden ben asla hak ettiğimi düşünmüyorum. Bence arkadaşlar arasında kişi kayırma oluyor.
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'NİGAR ABLANIN ÜRÜNÜ ÇOK RAHAT BİR ŞEKİLDE YAPABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜŞTÜM'
Onur, Nigar'ın söylediklerine cevap verdi. Onur, "Kesinlikle ben öyle bir şey yapmıyorum. İnsanların çalışmasına göre çıkartabildikleri tabaklara göre ben değerlendirmemi yapıyorum. Nigar ablanın o gün çıkarttığı tabak geçmemişti. Ben de arkada Kerem'le konuştum. Kerem'e ürünü sorduğumda 'Kolay' yanıtını aldım. Dolayısıyla Nigar ablanın ben bu ürünü çok rahat bir şekilde yapabileceğini düşünmüştüm. Yaptığı ekmekte şefim; un, su, tuz ve maya yani çok uğraş gerektirecek bir ürün değil bence. Dolayısıyla ben Nigar ablanın yazılması gerektiğini düşündüm. Doğru veya yanlış Nigar ablayı yazdım" dedi. Nigar da, 'Burada tercihlerine saygı duymak zorundayım. Bizi kendilerine denk görmüyorlar bile olabilir' yanıtını verdi.
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İLK TUR
Yarışmacılara ilk turda Bayramiç Beyazı verilerek yaratıcılık tabağı beklendi. Şefler tarafında tabağı beğenilen yarışmacılar; Semih, Nigar ve Nevzat oldu. Zübeyde, Çağlar, Akın ve Beyza ikinci tura kaldı.
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2 TUR
Yarışmacılar 2. turda Mehmet Şef'in lezzetti tabağı Donat'ı yaptı. Mehmet Şef'in tabağına tek yakın tabağı yapan tek kişi Beyza oldu. Beyza'dan sonra en başarılı tabak Zübeyde'ninki olurken son ikiye Akın ile Çağlar kaldı.
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VEDA EDEN İSİM
MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Çağlar oldu.