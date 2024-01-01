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Yatmadan Önce 1 Bardağı Horlamayı Kesiyor!

Yüzlerce yıldır reçete aynı, 10 dakikada hazır

  1. Ökse otu güçlü bir sinir ilacıdır. Sinir sistemini güçlendiren ve besleyen ve kaygı için birebir olan ökse otu, stres hormonu kortizolü düşürerek sinirleri daha yönetilebilir bir seviyeye getirir.

    Ökse otu güçlü bir sinir ilacıdır. Sinir sistemini güçlendiren ve besleyen ve kaygı için birebir olan ökse otu, stres hormonu kortizolü düşürerek sinirleri daha yönetilebilir bir seviyeye getirir.

  2. Ökse otu yüzyıllardır geleneksel olarak rahatlatıcı ve uyku için bitkisel bir çare olarak kullanıldı. Bu bitkinin kimyasal bileşenleri, sinir sistemini sakinleştiren ve yatıştıran nörotransmitterlerin salınımını etkiler. Bu da sağlıklı ve dinlendirici bir uykuya olanak tanır. Böylece gece horlama sorununuzun önüne geçebilirsiniz.

    Ökse otu yüzyıllardır geleneksel olarak rahatlatıcı ve uyku için bitkisel bir çare olarak kullanıldı. Bu bitkinin kimyasal bileşenleri, sinir sistemini sakinleştiren ve yatıştıran nörotransmitterlerin salınımını etkiler. Bu da sağlıklı ve dinlendirici bir uykuya olanak tanır. Böylece gece horlama sorununuzun önüne geçebilirsiniz.

  3. Ökse otu 'hipotansif' olarak sınıflandırılır, yani kan basıncını düşürebilir. Ökse otu, gerginlik nedeniyle yeterli kan tedarikinden kesilmiş bölgelere kan dolaşımı sağlar. Uzun süredir kesilmiş, gerginleşmiş, zayıflamış veya hasar görmüş bölgelere yeni kan ve kan şekeri getirirken, kardiyovasküler gerginliği ve kan basıncını azaltır.

    Ökse otu 'hipotansif' olarak sınıflandırılır, yani kan basıncını düşürebilir. Ökse otu, gerginlik nedeniyle yeterli kan tedarikinden kesilmiş bölgelere kan dolaşımı sağlar. Uzun süredir kesilmiş, gerginleşmiş, zayıflamış veya hasar görmüş bölgelere yeni kan ve kan şekeri getirirken, kardiyovasküler gerginliği ve kan basıncını azaltır.

  4. Kan basıncını düşürme yeteneği, kardiyovasküler sistem üzerindeki baskıyı önlemeye yardımcı olur ve bu da ateroskleroza neden olabilecek atardamarların daralma olasılığını önler. Bu eylem koroner kalp hastalığı ve felçleri önlemeye yardımcı olabilir.

    Kan basıncını düşürme yeteneği, kardiyovasküler sistem üzerindeki baskıyı önlemeye yardımcı olur ve bu da ateroskleroza neden olabilecek atardamarların daralma olasılığını önler. Bu eylem koroner kalp hastalığı ve felçleri önlemeye yardımcı olabilir.

  5. Ökse otunun nitrik oksit yolunu da yukarı düzenlediği bulunmuştur. Kalbe nitrik oksit eksikliği kalp yetmezliğine ve diğer tehlikeli kalp rahatsızlıklarına yol açabilir.

    Ökse otunun nitrik oksit yolunu da yukarı düzenlediği bulunmuştur. Kalbe nitrik oksit eksikliği kalp yetmezliğine ve diğer tehlikeli kalp rahatsızlıklarına yol açabilir.

  6. Ökse otu bağışıklık sistemini hem uyarabildiğini hem de düzenleyebildiğini gösteren çalışmalarla bağışıklık uyarıcısıdır. Antioksidan, antibakteriyel ve antiviraldir. Vücudu savunmaya ve hastalıklarla savaşmaya yardımcı olur.

    Ökse otu bağışıklık sistemini hem uyarabildiğini hem de düzenleyebildiğini gösteren çalışmalarla bağışıklık uyarıcısıdır. Antioksidan, antibakteriyel ve antiviraldir. Vücudu savunmaya ve hastalıklarla savaşmaya yardımcı olur.

  7. Ökse otu ayrıca ameliyat sonrası bağışıklık sistemini güçlendirmek için de kullanılabilir. Ökse otu kullanılarak bağışıklık modülasyonu üzerine 2006 yılında yapılan bir çalışma, bitkinin aktif bileşeni olan bir özütünün, anestezi ve ameliyat stresi tarafından tetiklenen bağışıklık baskılanmasını en aza indirebileceğini buldu.

    Ökse otu ayrıca ameliyat sonrası bağışıklık sistemini güçlendirmek için de kullanılabilir. Ökse otu kullanılarak bağışıklık modülasyonu üzerine 2006 yılında yapılan bir çalışma, bitkinin aktif bileşeni olan bir özütünün, anestezi ve ameliyat stresi tarafından tetiklenen bağışıklık baskılanmasını en aza indirebileceğini buldu.

  8. Ökse otunun sinir yatıştırıcı özellikleri solunum sistemini sakinleştirir ve bronşiyal tüplerdeki tahrişi giderir. Göğüsteki sıkışmayı giderir, inatçı öksürüğü ve iltihaplı boğaz ağrılarını yatıştırır.

    Ökse otunun sinir yatıştırıcı özellikleri solunum sistemini sakinleştirir ve bronşiyal tüplerdeki tahrişi giderir. Göğüsteki sıkışmayı giderir, inatçı öksürüğü ve iltihaplı boğaz ağrılarını yatıştırır.

  9. Astım kriziyle ortaya çıkabilen hırıltılı solunumu, ruhsal sıkıntı ve paniği yatıştırarak azaltabilir. Bir çalışma, ökse otu özlerinin nükleer DNA hasarına karşı önemli ölçüde koruma sağladığını buldu. Peki ökse otu çayı nasıl yapılır?

    Astım kriziyle ortaya çıkabilen hırıltılı solunumu, ruhsal sıkıntı ve paniği yatıştırarak azaltabilir. Bir çalışma, ökse otu özlerinin nükleer DNA hasarına karşı önemli ölçüde koruma sağladığını buldu. Peki ökse otu çayı nasıl yapılır?

  10. 1 bardak kaynar suyun içine 1 tatlı kaşığı kuru ökse otu atıp 5-10 dakika dinlendirin. Ardından suyunu süzüp içebilirsiniz.

    1 bardak kaynar suyun içine 1 tatlı kaşığı kuru ökse otu atıp 5-10 dakika dinlendirin. Ardından suyunu süzüp içebilirsiniz.