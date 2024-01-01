Yatmadan Önce 1 Bardağı Horlamayı Kesiyor!

Ökse otu yüzyıllardır geleneksel olarak rahatlatıcı ve uyku için bitkisel bir çare olarak kullanıldı. Bu bitkinin kimyasal bileşenleri, sinir sistemini sakinleştiren ve yatıştıran nörotransmitterlerin salınımını etkiler. Bu da sağlıklı ve dinlendirici bir uykuya olanak tanır. Böylece gece horlama sorununuzun önüne geçebilirsiniz.