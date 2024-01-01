Etkisi İnanılmaz! Ballı Sarımsak Toniği Nasıl Yapılır?
Ballı sarımsağı 7 gün üst üste yerseniz
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En doğru tüketim modeli çiğ sarımsağı minik minik keserek ya da ezerek tüketmektir. Böylelikle allicin maddesini açığa çıkarmış olursunuz.
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Aynı zamanda aç karnına tüketmeniz sağlığınız için daha faydalıdır. Tok karnına yenen sarımsak, vücut tarafından absorbe edilmez. Doğal antibiyotik kaynağı nezle, grip, soğuk algınlığı gibi birçok rahatsızlığın önüne geçer.
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İlaç kullanmayıp gribi hızlı bir şekilde atlatmak ya da hiçbir şekilde hasta olmamak için ballı sarımsak toniğini tüketebilirsiniz.
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Ballı sarımsak toniğini 7 gün üst üste yemeniz şart.
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NASIL HAZIRLANIR?
Malzemeler
5 diş soyulmuş sarımsak
Bir su bardağı organik bal
1 yemek kaşığı taze zencefil
½ adet limonun suyu
1 tatlı kaşığı organik elma sirkesi
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YAPILIŞI:
Cam bir kavanoza sarımsakları koyun. Üzerine minik minik doğradığınız zencefilleri, limon suyunu, elma sirkesini ilave edin. Son olarak bir bardak balı kavanoza boşaltın ve tüm malzemeleri karıştırın.
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Hazırladığınız karışımı 24 saat boyunca dinlendirin. Ertesi günden itibaren 7 gün boyunca her sabah aç karnına tüketin.
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7 . GÜNÜN SONUNDA;
Enerjinizin her zamankinden daha yüksek olduğunu göreceksiniz.
Halsizlik ve boğaz ağrısını ortadan kaldıracaktır.
Bağışıklık sistemini güçlendirecektir.
Mantar enfeksiyonlarıyla mücadele edecektir.
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Vücudun toksinlerden kurtulmasına yardımcı olacaktır.
Kolesterol seviyesini düzene sokar.