Kolesterolü Tavan Yaptırıyor, Damarları Tıkıyor!
Sandığınız gibi sağlıklı değilmiş
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Hindistan cevizi yağının kilo kaybına yardımcı olmaktan kalp sağlığını iyileştirmeye kadar sağlığı destekleyen pek çok faydası olduğunu söylüyor. Ancak Hindistan cevizi yağıyla ilgili yapılan bazı çalışmalar sanıldığı kadar sağlıklı olmasını gösteriyor. Hindistan cevizi yağının bazı olumlu yönleri olduğu doğru olsa da, sıklıkla iddia edildiği kadar sağlıklı olmayabileceğini gösteren daha az bilinen nedenler de vardır.
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KÖTÜ KOLESTEROLÜ ARTIRABİLİR Hindistan cevizi yağı doymuş yağlar açısından zengindir ve yağ asidi bileşiminin yaklaşık %82'si doymuştur. Doymuş yağların, genellikle "kötü" kolesterol olarak adlandırılan düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterol seviyelerini arttırdığı bilinmektedir. Yüksek LDL seviyeleri, daha yüksek kalp hastalığı ve diğer kardiyovasküler sorunlar riskiyle bağlantılıdır. Bazıları Hindistan cevizi yağındaki doymuş yağ türlerinin, özellikle de laurik asitin, diğer doymuş yağlarla aynı olumsuz etkilere sahip olmayabileceğini iddia etse de kalp sağlığı üzerindeki potansiyel etkisi konusunda hala endişeler var.
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KALORİSİ YOĞUN BİR YAĞ Hindistan cevizi yağının kilo kaybına yardımcı olabileceği yönündeki yaygın inanışın aksine, kalorisi yoğun bir yağdır. Bir yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı yaklaşık 120 kalori ve 14 gram yağ içerir.
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Sağlıklı kaynaklardan bile fazla kalori tüketmek (salatalara veya yemek pişirmek için bir miktar yağ eklemek), fiziksel aktivite ve çok yönlü bir beslenme ile dengelenmezse kilo alımına katkıda bulunabilir. Hindistan cevizi yağını kişinin diyetine dahil ederken porsiyon boyutlarına ve genel kalori alımına dikkat etmek önemlidir.
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TEMEL BESİN MADDELERİNİN EKSİKLİĞİ Hindistan cevizi yağı bazı sağlık yararları sunsa da genel sağlık için çok önemli olan temel besin maddelerinden yoksundur. Hindistan cevizi yağı, diğer sıvı ve katı yağlardan farklı olarak vitamin, mineral veya lif içermez. Zeytinyağı ve avokado yağı gibi besin açısından zengin yağlar, E ve K vitaminleri, antioksidanlar ve diğer faydalı bileşiklerin bolluğu nedeniyle sağlık açısından ek faydalar sağlar. Temel besinleri sağlayan yağları seçmek, sağlıklı bir beslenmeye daha kapsamlı bir yaklaşım olabilir.
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DOĞAL FAYDALARI AZALIYOR Hindistan cevizi yağı, mutfaklarımıza ulaşmadan önce diğer yağlara benzer şekilde kapsamlı bir işleme ve işleme tabi tutulur ve bu da onun doğal sağlık yararlarını azaltabilir. Rafine edilmiş, ağartılmış ve kokusu giderilmiş (RBD) hindistancevizi yağı, solventler ve yüksek ısı içeren bir işleme tabi tutulur ve potansiyel olarak yüksek kolesterol seviyelerine yol açar. Bu yağ, kendine has özelliklerinden dolayı yağ üzerine yapılan bilimsel araştırmalarda kontrol maddesi olarak kullanılmaktadır.
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Hindistan cevizi yağı çeşitli sağlık iddiaları açısından popülerlik kazanmış olsa da, bu iddiaları destekleyen bilimsel kanıtlar diğer diyet yağlarıyla karşılaştırıldığında sınırlıdır. Hindistan cevizi yağının sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin araştırmalar devam etmektedir ve kalp sağlığı, kilo yönetimi ve diğer sağlık yönleri üzerindeki etkisine ilişkin kesin kanıtlar oluşturmak için daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır. Diyet seçimleri hakkında bilinçli kararlar verirken bilimsel fikir birliğine ve köklü araştırmalara güvenmek çok önemlidir.