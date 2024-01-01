Masterchef Tarihinde Bir İlk Gerçekleşti. Mehmet Şef'i İse Yine Kızdırdılar.

MEHMET ŞEF YİNE SİNİRLENDİ

Mehmet Şef?i sinirlendiren 'Silpat' krizi! Mehmet Şef "Dün gece bir sıkıntı daha vardı biliyorsun. Bu silpat alerjimi bilenler var mı benim geçen yıldan? Siz benim buna gıcık olduğumu bilmiyor musunuz? Bu silpatları kim kesti, bana söyleyin? Siz bunların kaç para olduğunu biliyor musunuz? Eğer bu benim iş yerimde olsa kovardım. Milli servet bunlar yazık ya" dedi.