Masterchef Tarihinde Bir İlk Gerçekleşti. Mehmet Şef'i İse Yine Kızdırdılar.
Masterchef'te kıran kırana mücadele devam ediyor.
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Masterchef'te kıran kırana mücadele devam ediyor. Yarışmacılardan ekmek arası köfte yapılması istendi. En iyi tabağı yapan isim de haftanın Mavi Takım Kaptanı olarak seçildi. Mehmet Şef?i yine kızdırdılar ve 'Silpat' krizi yaşandı. Bunun ardından Mehmet Şef "Siz benim buna gıcık olduğumu bilmiyor musunuz?" dedi.
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ŞEFLERDEN BEYZA'YA ÖZEL TEBRİK
Çoban salata malzemeleriyle "Domat" yapılmasını isteyen şeflerden Beyza'ya övgü dolu sözler geldi. Somer Şef "Tabii ki krediyi de verelim. Üç arkadaşımız Mehmet Şef'in oldukça teklif alan bu tabağında zorluk çekerken, bir arkadaşımız çok yakın yaptı. Bence Beyza'yı tebrik etmemiz gerekiyor. Çünkü tabağı tamamlayabilen ve oldukça da yakın yapabilen tek yarışmacı Beyza oldu. Beyza'yı bir alkışlayalım" dedi.
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MEHMET ŞEF YİNE SİNİRLENDİ
Mehmet Şef?i sinirlendiren 'Silpat' krizi! Mehmet Şef "Dün gece bir sıkıntı daha vardı biliyorsun. Bu silpat alerjimi bilenler var mı benim geçen yıldan? Siz benim buna gıcık olduğumu bilmiyor musunuz? Bu silpatları kim kesti, bana söyleyin? Siz bunların kaç para olduğunu biliyor musunuz? Eğer bu benim iş yerimde olsa kovardım. Milli servet bunlar yazık ya" dedi.
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MAVİ TAKIM KAPTANI BELLİ OLDU
Masterchef'te en iyi tabağı yapan isim Mavi Takım kaptanı olarak belirlendi. Kaan 3 evet ile bu haftanın Mavi Takım kaptanı olarak seçildi ve dokunulmazlığı aldı. Kaan "İlk defa Mavi Takım kaptanlığını aldım, güzel bir duygu mutluyum" dedi. Kaptan Kaan, Kırmızı Takım kaptanı olarak da Ezgi'yi seçti.
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MASTERCHEF'TE BİR İLK GERÇEKLEŞTİ
Takımlar belirlendi ve Masterchef'te bir ilk gerçekleşti. Kırmızı Takım ile Mavi Takım kaptanları takım arkadaşlarını belirledi. Kırmızı Takım'ın tamamı bayanlardan oluştu, Mavi Takım'ın ise tamamı erkeklerden meydana geldi. Bu durum, Masterchef tarihinde bir ilk olarak açıklandı.