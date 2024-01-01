Saç Renginizin Zamanla Değişmesinin Nedeni Buymuş

Vücudun üretmiş olduğu melanin miktarını genlerimiz belirler. Ancak, yaş küçükken tüm genler aktifleştirilmemiştir ve bu durum da saç tonun gençken daha farklı görünmesine sebep olur. Yaş ilerledikçe bu genler aktifleşir. Bu da daha fazla eumelanin üretilmesine neden olur. Bunun sonucunda ise saçlarınız eskiden olduğundan birkaç ton daha koyu görünür.