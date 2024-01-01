5 Milyon Yıllık Bazalt Sütunlar

Türkiye'de bazalt sütunların 10-11 yerde görüldüğünü aktaran Şahinalp, şöyle konuştu: "Bu ilimiz açısından çok büyük bir şans. Yani tabiatın bize getirmiş olduğu çok büyük bir hazine ve zenginlik. Yaşları itibarıyla bakmış olduğumuz zaman 5-2 milyon yıl öncesinde olan bir süreç içerisinde gerçekleşen bir oluşumdur. Önem arz eden bir oluşum bunlar. Bu tarz bir oluşumun keşfedilmiş olması ilimiz açısından önem arz eden bir şey. Özellikle jeolojik bir miras olması ve bunun da turizme kazandırılması açısından önem arz ediyor."