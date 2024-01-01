O Ayak Numarasına Sahip Olanlar Daha Uzun Yaşıyor!

Araştırmacılar çıkardığı ayak numaraları ve yaşam süresiyle ilgili olarak erkeklerde 46 numaralı ayakkabı giyenler 75 ile 82 yaş aralığında olacak şekilde hemcinsleri arasında en uzun süre yaşayanlar oluyor. Diğer taraftan yine erkeklerde 38 numara giyenlerin ise 63-66 arasında olacak şekilde en kısa ömre sahip oldukları belirlendi.