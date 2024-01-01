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O Ayak Numarasına Sahip Olanlar Daha Uzun Yaşıyor!

En uzun ömre sahip ayak numarası açıklandı

  1. Son yapılan bir araştırmaya göre ayak numarası ile yaşam süresi arasında ilginç bir ilişki keşfedildi. Ayak numarası ile insan ömrü arasında bir bağlantı bulundu. Peki en uzun ömre sahip ayak numarası hangisi? İşte herkesi şaşırtan o araştırma sonuçları...

    Son yapılan bir araştırmaya göre ayak numarası ile yaşam süresi arasında ilginç bir ilişki keşfedildi. Ayak numarası ile insan ömrü arasında bir bağlantı bulundu. Peki en uzun ömre sahip ayak numarası hangisi? İşte herkesi şaşırtan o araştırma sonuçları...

  2. İsveç'te gerçekleştirilen bir araştırma yeniden dünya medyasının gündemine geldi.

    İsveç'te gerçekleştirilen bir araştırma yeniden dünya medyasının gündemine geldi.

  3. Araştırma kapsamında İsveç genelinde 800 kadın ve erkek incelendi. Uzmanlar araştırılan kişinin ölüm nedenine, öldüğü yaşa ve ayak numarasına odaklandı.

    Araştırma kapsamında İsveç genelinde 800 kadın ve erkek incelendi. Uzmanlar araştırılan kişinin ölüm nedenine, öldüğü yaşa ve ayak numarasına odaklandı.

  4. Çıkan sonuçlara göre ayak numarası ile yaşam süresi arasında bir bağlantı olabileceği saptandı. Aynı zamanda kadın ile erkek arasında ayak numarası ile yaşam süresi arasında farklılık olduğu belirlendi.

    Çıkan sonuçlara göre ayak numarası ile yaşam süresi arasında bir bağlantı olabileceği saptandı. Aynı zamanda kadın ile erkek arasında ayak numarası ile yaşam süresi arasında farklılık olduğu belirlendi.

  5. Araştırmacılar "İsveç'in her tarafından insanlardan veriler alarak karşılaştırmalar yaptık. Sonuca göre öldükleri zamanki yaşlarına göre insanların ayak numaralarını araştırdık" ifadelerini kullandı.

    Araştırmacılar "İsveç'in her tarafından insanlardan veriler alarak karşılaştırmalar yaptık. Sonuca göre öldükleri zamanki yaşlarına göre insanların ayak numaralarını araştırdık" ifadelerini kullandı.

  6. Araştırmacılar çıkardığı ayak numaraları ve yaşam süresiyle ilgili olarak erkeklerde 46 numaralı ayakkabı giyenler 75 ile 82 yaş aralığında olacak şekilde hemcinsleri arasında en uzun süre yaşayanlar oluyor. Diğer taraftan yine erkeklerde 38 numara giyenlerin ise 63-66 arasında olacak şekilde en kısa ömre sahip oldukları belirlendi.

    Araştırmacılar çıkardığı ayak numaraları ve yaşam süresiyle ilgili olarak erkeklerde 46 numaralı ayakkabı giyenler 75 ile 82 yaş aralığında olacak şekilde hemcinsleri arasında en uzun süre yaşayanlar oluyor. Diğer taraftan yine erkeklerde 38 numara giyenlerin ise 63-66 arasında olacak şekilde en kısa ömre sahip oldukları belirlendi.

  7. İşte ayak numaralarına göre ortalama yaşam süreleri...

    İşte ayak numaralarına göre ortalama yaşam süreleri...

  8. Kadınlarda durum şöyle: <br> 36 numara giyen kadınlar 64 ile 69 yıl kadar yaşıyor.

    Kadınlarda durum şöyle:
    36 numara giyen kadınlar 64 ile 69 yıl kadar yaşıyor.

  9. 37.5 numara ayakkabı giyen kadınlar ise 70-76 yaş arası ömür sürüyor.

    37.5 numara ayakkabı giyen kadınlar ise 70-76 yaş arası ömür sürüyor.

  10. 38 numara giyen kadınlar da 77 ile 82 yaş arası yaşıyor.

    38 numara giyen kadınlar da 77 ile 82 yaş arası yaşıyor.

  11. 40 numara ayakkabı giyen kadınlar 78-84 sene kadar yaşarken,

    40 numara ayakkabı giyen kadınlar 78-84 sene kadar yaşarken,

  12. 42 numara ayakkabı giyenler ise 73-75 yaş ömür sürüyor.

    42 numara ayakkabı giyenler ise 73-75 yaş ömür sürüyor.

  13. Ayakkabı numarası 44 olanlar 70-72 yaş,

    Ayakkabı numarası 44 olanlar 70-72 yaş,

  14. 46 olanlar 67-70 yaş,

    46 olanlar 67-70 yaş,

  15. 46.5 olanlar ise 66-69 yaş ömür sürüyor.

    46.5 olanlar ise 66-69 yaş ömür sürüyor.

  16. Erkeklerde durum şöyle: <br> 38 numara ayakkabı giyenler 63 ile 66 yaşına kadar hayatta kalıyor.

    Erkeklerde durum şöyle:
    38 numara ayakkabı giyenler 63 ile 66 yaşına kadar hayatta kalıyor.

  17. 40 numara giyenler 66-69 yaş,

    40 numara giyenler 66-69 yaş,

  18. 42 numara giyenler de 67 ile 72 yaş arası bir ömür sürüyor

    42 numara giyenler de 67 ile 72 yaş arası bir ömür sürüyor

  19. 43 numara giyenler 72-75 yaş,

    43 numara giyenler 72-75 yaş,

  20. 44 numara giyenler 73 ile 77 yaş,

    44 numara giyenler 73 ile 77 yaş,

  21. 46 numara giyenler ise 75 ile 82 yaş arası yaşıyor.

    46 numara giyenler ise 75 ile 82 yaş arası yaşıyor.