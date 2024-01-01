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İncir Sütünün Cilde Faydaları Nelerdir?

İncir sütünü cilt bakımında nasıl kullanılır?

  1. Tadı ile sonbaharın en sevilen meyvelerinden biri olan incirin sütünün de faydaları son günlerde kişilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. İncir sütü, olgunlaşmamış incirlerin dalından koparıldığında uç kısmından akan beyaz renkli bir sıvıdır. Özellikle son yıllarda kozmetik sektöründe çok fazla tercih edilen incir sütünün cilde faydalarını duyanlar şoke oldu.

    Tadı ile sonbaharın en sevilen meyvelerinden biri olan incirin sütünün de faydaları son günlerde kişilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. İncir sütü, olgunlaşmamış incirlerin dalından koparıldığında uç kısmından akan beyaz renkli bir sıvıdır. Özellikle son yıllarda kozmetik sektöründe çok fazla tercih edilen incir sütünün cilde faydalarını duyanlar şoke oldu.

  2. Şimdi tam zamanı olan olgun bir incirden elde edilen süt birçok cilt problemine iyi gelir. Bunun yanında mikropları kıran etkisi sayesinde yaraların iltihaplanmamasında da kullanılabilir. Peki incir sütünün cilde faydaları nelerdir? İncir sütünü cilt bakımında nasıl kullanılır?

    Şimdi tam zamanı olan olgun bir incirden elde edilen süt birçok cilt problemine iyi gelir. Bunun yanında mikropları kıran etkisi sayesinde yaraların iltihaplanmamasında da kullanılabilir. Peki incir sütünün cilde faydaları nelerdir? İncir sütünü cilt bakımında nasıl kullanılır?

  3. Dalından koparılan incirlerin ucundan elde edilen incir sütünün bazı kalın incir yapraklarında da aktığı bilinmektedir. Rengi beyaz olan incir sütünün kullanımında ise dikkatli olunmalıdır. Dudaklara ve ağız içine geldiği vakit yanma hissi meydana getirebilmektedir.

    Dalından koparılan incirlerin ucundan elde edilen incir sütünün bazı kalın incir yapraklarında da aktığı bilinmektedir. Rengi beyaz olan incir sütünün kullanımında ise dikkatli olunmalıdır. Dudaklara ve ağız içine geldiği vakit yanma hissi meydana getirebilmektedir.

  4. İNCİR SÜTÜ NELERE İYİ GELİR?

    İNCİR SÜTÜ NELERE İYİ GELİR?

  5. - Bazen ellerimizin üzerinde veya vücudumuzda siğil denilen pürüzler meydana gelmektedir.

    - Bazen ellerimizin üzerinde veya vücudumuzda siğil denilen pürüzler meydana gelmektedir.

  6. - Bu aynı zamanda sağlık problemidir. Siğillerin iyileşmesi için çok faydalıdır.

    - Bu aynı zamanda sağlık problemidir. Siğillerin iyileşmesi için çok faydalıdır.

  7. - Topukların tahriş olması ve kabuk bağlaması, sertleşmesine nasır adı verilmektedir. Nasırlara iyi gelir ve yumuşak topuklara sahip olmamızı sağlar.

    - Topukların tahriş olması ve kabuk bağlaması, sertleşmesine nasır adı verilmektedir. Nasırlara iyi gelir ve yumuşak topuklara sahip olmamızı sağlar.

  8. - Ciltte oluşan lekelere çok iyi gelmektedir.

    - Ciltte oluşan lekelere çok iyi gelmektedir.

  9. - Kulak ve bağırsakta oluşan kurt ve parazitleri öldürmektedir.

    - Kulak ve bağırsakta oluşan kurt ve parazitleri öldürmektedir.

  10. - Dişlerimizi fırçalarken bazen diş etleri kanayabilir. Bu durum güçsüz ve sağlıksız diş etlerinden kaynaklanmaktadır. İncir sütü diş etini güçlendirmektedir.

    - Dişlerimizi fırçalarken bazen diş etleri kanayabilir. Bu durum güçsüz ve sağlıksız diş etlerinden kaynaklanmaktadır. İncir sütü diş etini güçlendirmektedir.