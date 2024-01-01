İncir Sütünün Cilde Faydaları Nelerdir?

Tadı ile sonbaharın en sevilen meyvelerinden biri olan incirin sütünün de faydaları son günlerde kişilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. İncir sütü, olgunlaşmamış incirlerin dalından koparıldığında uç kısmından akan beyaz renkli bir sıvıdır. Özellikle son yıllarda kozmetik sektöründe çok fazla tercih edilen incir sütünün cilde faydalarını duyanlar şoke oldu.