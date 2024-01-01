Yalı Çapkını'nda Yeni Dönem

YENİ SEZONDA NELER YAŞANACAK? Dizinin 74. bölümü zaman atlaması ile başlayacak. Seyran?ın hastalığı üzerinden 2 sene geçmiş, bu geçen senelerde ise yalı sakinlerinin hayatında çarpıcı değişimler olmuştur. Hikayesine eşlik edecek yeni ve birbirinden renkli karakterleri ve heyecan dolu gelişmeleriyle Yalı Çapkını, üçüncü sezonunda da izleyicileri ekran başına kilitleyecek.