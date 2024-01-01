Yalı Çapkını'nda Yeni Dönem
Diyar karakterini canlandıracak isim belli oldu
-
Star TV?nin çok sevilen dizisi Yalı Çapkını, 7 Haziran Cuma akşamı yayınlanan 73. bölümüyle sezon finali yapmıştı.
-
Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin?in oturduğu, senaryosunu H. Zeynep Bonçe'nin kaleme aldığı Yalı Çapkını'nın üçüncü sezon çekimleri sürüyor.
-
DİYAR GELİYOR Yeni sezona zaman atlamasıyla başlayacak olan dizide Diyar karakterini canlandıracak isim belli oldu.
-
Yalı Çapkını kadrosuna dahil olan Pelin Akil, Ferit?in çok değer verdiği, yaşça kendisinden büyük olan Diyar'a hayat verecek.
-
PELİN AKİL KİMDİR? 17 Nisan 1986'da İstanbul'da doğan Pelin Akil, İstanbul Üniversitesi Müzikal Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyunculuğa "Arka Sıradakiler" dizisiyle adım atan Akil, daha sonra "Seksenler", "Suskunlar", "Kızıl Elma", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Ben Bu Cihana Sığmazam" gibi projelerde yer aldı.
-
2016?da kendisi gibi oyucu Anıl Altan ile dünyaevine giren Akil'in Alin ve Lina adında ikiz kızları bulunuyor.
-
YENİ SEZONDA NELER YAŞANACAK? Dizinin 74. bölümü zaman atlaması ile başlayacak. Seyran?ın hastalığı üzerinden 2 sene geçmiş, bu geçen senelerde ise yalı sakinlerinin hayatında çarpıcı değişimler olmuştur. Hikayesine eşlik edecek yeni ve birbirinden renkli karakterleri ve heyecan dolu gelişmeleriyle Yalı Çapkını, üçüncü sezonunda da izleyicileri ekran başına kilitleyecek.