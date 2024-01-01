Ünlülerin Çocuklarıyla Rol Aldığı Dizi Ve Filmler!
Kemal Sunal'dan Tolga Çevik'e...
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Geçmişten günümüze birçok ünlü ismin çocuğuyla dizi ve filmlerde oynadığı biliniyor. Ünlü isimlerin çocuklarıyla rol aldığı dizi ve filmler...
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Türk sinemasında önemli yeri olan isimlerden biri olan Kemal Sunal, oğlu Ali Sunal ile 'Propaganda' filminde birlikte rol aldı.
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Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, çocuğuyla aynı filmde rol alan isimler arasında yer alıyor.
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'Kardeş Takımı' filminde rol alan Gökhan Özoğuz kızı Ayşe ile kendilerini canlandırıyor.
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Tan ve Tuna isminde iki çocuğu olan Komedyen Tolga Çevik, çocuklarıyla kamera karşısına geçmiş kişilerden.
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Tolga Çevik, kızı Tuna ve oğlu Tan Çevik, 'Sen Benim HerŞeyimsin' filminde birlikte rol almıştı.
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Türk sinemasının vazgeçilmez filmlerinden olan 'Yumurcak' serisinin başrolü İlker İnanoğlu...
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Ünlü oyuncu Filiz Akın, oğlu İlker İnanoğlu ile bu seride birlikte rol almıştı.
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Türk sinemasının usta isimlerinden olan Ali Şen ve Şener Şen birlikte birçok filmde rol aldı.
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Aynı filmlerde gördüğümüz baba-oğul; Süt Kardeşler, Banker Bilo filmlerinde rol arkadaşı oldu.
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Efsane filmleriyle hafızalara kazınan Cüneyt Arkın da oğlu ile rol arkadaşı olan isimler arasında.
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Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın ile birlikte rol aldığı film ise 'Panzehir'.
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Vahide Perçin, 'Anne' dizisinde rol aldığında rol arkadaşları arasında kızı da bulunuyordu.
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Annesi gibi oyuncu olan Alize Gördüm annesiyle aynı dizide oyunculuk yaptı.
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'Malefiz' filminde Angelina Jolie, kızı Vivienne Jolie-Pitt ile kamera karşısına geçti.
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Fantastik filmde Aurora'nın küçüklüğünü canlandıran Vivienne Jolie-Pitt olmuştu.
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'Gün Batımı' (Evening) filmi, Mamie Gummer ve Meryl Streep'in birlikte oyunculuk yaptığı film oldu.
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Ünlü oyuncu Meryl Streep gibi oyuncu olan kızı Mamie Gummer birçok dizi ve filmde rol aldı.
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'Umudunu Kaybetme' (The Pursuit of Happiness) filminde baba oğul karakterlerinin benzerliği dikkat çekiyordu.
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Dünyaca ünlü oyuncu Will Smith, oğlu Jaden Smith ile birlikte bu filmde rol aldı.
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Rocky film serisiyle adını çok geniş kitlelere duyuran Sylvester Stallone, oğluyla beraber kamera karşısına geçen oyuncular arasında.
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Ünlü oyuncunun oğlu Sage Stallone 'Rocky V' filminde rol aldı.