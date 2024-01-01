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Ünlülerin Çocuklarıyla Rol Aldığı Dizi Ve Filmler!

Kemal Sunal'dan Tolga Çevik'e...

  1. Geçmişten günümüze birçok ünlü ismin çocuğuyla dizi ve filmlerde oynadığı biliniyor. Ünlü isimlerin çocuklarıyla rol aldığı dizi ve filmler...

    Geçmişten günümüze birçok ünlü ismin çocuğuyla dizi ve filmlerde oynadığı biliniyor. Ünlü isimlerin çocuklarıyla rol aldığı dizi ve filmler...

  2. Türk sinemasında önemli yeri olan isimlerden biri olan Kemal Sunal, oğlu Ali Sunal ile 'Propaganda' filminde birlikte rol aldı.

    Türk sinemasında önemli yeri olan isimlerden biri olan Kemal Sunal, oğlu Ali Sunal ile 'Propaganda' filminde birlikte rol aldı.

  3. Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, çocuğuyla aynı filmde rol alan isimler arasında yer alıyor.

    Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, çocuğuyla aynı filmde rol alan isimler arasında yer alıyor.

  4. 'Kardeş Takımı' filminde rol alan Gökhan Özoğuz kızı Ayşe ile kendilerini canlandırıyor.

    'Kardeş Takımı' filminde rol alan Gökhan Özoğuz kızı Ayşe ile kendilerini canlandırıyor.

  5. Tan ve Tuna isminde iki çocuğu olan Komedyen Tolga Çevik, çocuklarıyla kamera karşısına geçmiş kişilerden.

    Tan ve Tuna isminde iki çocuğu olan Komedyen Tolga Çevik, çocuklarıyla kamera karşısına geçmiş kişilerden.

  6. Tolga Çevik, kızı Tuna ve oğlu Tan Çevik, 'Sen Benim HerŞeyimsin' filminde birlikte rol almıştı.

    Tolga Çevik, kızı Tuna ve oğlu Tan Çevik, 'Sen Benim HerŞeyimsin' filminde birlikte rol almıştı.

  7. Türk sinemasının vazgeçilmez filmlerinden olan 'Yumurcak' serisinin başrolü İlker İnanoğlu...

    Türk sinemasının vazgeçilmez filmlerinden olan 'Yumurcak' serisinin başrolü İlker İnanoğlu...

  8. Ünlü oyuncu Filiz Akın, oğlu İlker İnanoğlu ile bu seride birlikte rol almıştı.

    Ünlü oyuncu Filiz Akın, oğlu İlker İnanoğlu ile bu seride birlikte rol almıştı.

  9. Türk sinemasının usta isimlerinden olan Ali Şen ve Şener Şen birlikte birçok filmde rol aldı.

    Türk sinemasının usta isimlerinden olan Ali Şen ve Şener Şen birlikte birçok filmde rol aldı.

  10. Aynı filmlerde gördüğümüz baba-oğul; Süt Kardeşler, Banker Bilo filmlerinde rol arkadaşı oldu.

    Aynı filmlerde gördüğümüz baba-oğul; Süt Kardeşler, Banker Bilo filmlerinde rol arkadaşı oldu.

  11. Efsane filmleriyle hafızalara kazınan Cüneyt Arkın da oğlu ile rol arkadaşı olan isimler arasında.

    Efsane filmleriyle hafızalara kazınan Cüneyt Arkın da oğlu ile rol arkadaşı olan isimler arasında.

  12. Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın ile birlikte rol aldığı film ise 'Panzehir'.

    Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın ile birlikte rol aldığı film ise 'Panzehir'.

  13. Vahide Perçin, 'Anne' dizisinde rol aldığında rol arkadaşları arasında kızı da bulunuyordu.

    Vahide Perçin, 'Anne' dizisinde rol aldığında rol arkadaşları arasında kızı da bulunuyordu.

  14. Annesi gibi oyuncu olan Alize Gördüm annesiyle aynı dizide oyunculuk yaptı.

    Annesi gibi oyuncu olan Alize Gördüm annesiyle aynı dizide oyunculuk yaptı.

  15. 'Malefiz' filminde Angelina Jolie, kızı Vivienne Jolie-Pitt ile kamera karşısına geçti.

    'Malefiz' filminde Angelina Jolie, kızı Vivienne Jolie-Pitt ile kamera karşısına geçti.

  16. Fantastik filmde Aurora'nın küçüklüğünü canlandıran Vivienne Jolie-Pitt olmuştu.

    Fantastik filmde Aurora'nın küçüklüğünü canlandıran Vivienne Jolie-Pitt olmuştu.

  17. 'Gün Batımı' (Evening) filmi, Mamie Gummer ve Meryl Streep'in birlikte oyunculuk yaptığı film oldu.

    'Gün Batımı' (Evening) filmi, Mamie Gummer ve Meryl Streep'in birlikte oyunculuk yaptığı film oldu.

  18. Ünlü oyuncu Meryl Streep gibi oyuncu olan kızı Mamie Gummer birçok dizi ve filmde rol aldı.

    Ünlü oyuncu Meryl Streep gibi oyuncu olan kızı Mamie Gummer birçok dizi ve filmde rol aldı.

  19. 'Umudunu Kaybetme' (The Pursuit of Happiness) filminde baba oğul karakterlerinin benzerliği dikkat çekiyordu.

    'Umudunu Kaybetme' (The Pursuit of Happiness) filminde baba oğul karakterlerinin benzerliği dikkat çekiyordu.

  20. Dünyaca ünlü oyuncu Will Smith, oğlu Jaden Smith ile birlikte bu filmde rol aldı.

    Dünyaca ünlü oyuncu Will Smith, oğlu Jaden Smith ile birlikte bu filmde rol aldı.

  21. Rocky film serisiyle adını çok geniş kitlelere duyuran Sylvester Stallone, oğluyla beraber kamera karşısına geçen oyuncular arasında.

    Rocky film serisiyle adını çok geniş kitlelere duyuran Sylvester Stallone, oğluyla beraber kamera karşısına geçen oyuncular arasında.

  22. Ünlü oyuncunun oğlu Sage Stallone 'Rocky V' filminde rol aldı.

    Ünlü oyuncunun oğlu Sage Stallone 'Rocky V' filminde rol aldı.