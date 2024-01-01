HÜRJET Piramitlerin Üzerinde Gösteri Uçuşu Yaptı

İlk uçuşunu gerçekleştirdiği tarihten itibaren uçak, 100'ün üzerinde sorti yaptı, havada kalış süresi ise 120 saatlere ulaştı.

HÜRJET gerçekleştirdiği son uçuş testlerinde 45 bin feet irtifaya yükselerek kendi kabiliyetlerini geliştirdi.

Mısır'daki Uluslararası Havacılık Fuarı'na katılan Türkiye'nin Jet eğitim uçağı HÜRJET, Mısır'ın simgelerinden biri olan piramitlerin üzerinden gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

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