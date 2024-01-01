HÜRJET Piramitlerin Üzerinde Gösteri Uçuşu Yaptı
Dünya gözünü Türk uçağına çevirdi
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Mısır'daki Uluslararası Havacılık Fuarı'na katılan Türkiye'nin Jet eğitim uçağı HÜRJET, Mısır'ın simgelerinden biri olan piramitlerin üzerinden gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
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HÜRJET gerçekleştirdiği son uçuş testlerinde 45 bin feet irtifaya yükselerek kendi kabiliyetlerini geliştirdi.
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Uçak, yüksek irtifada hız testlerinde 0.9 mach hıza ulaştı.
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İlk uçuşunu gerçekleştirdiği tarihten itibaren uçak, 100'ün üzerinde sorti yaptı, havada kalış süresi ise 120 saatlere ulaştı.
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