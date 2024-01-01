36 Bedene Düşen Pelin Karahan'ın Kilo Verme Sırrı

Bu tüyolar sayesinde kilo vermekle kalmayıp uzun vadeli sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinebilirsiniz. Dengeli bir beslenme düzeni ve sağlıklı gıdalarla birlikte kilo kontrolü sağlayabilirsiniz. Ancak her beden kendine özgüdür. O nedenle sınırlamanız gereken yiyecekleri ve miktarlarını vücudunuza göre belirleyin.