36 Bedene Düşen Pelin Karahan'ın Kilo Verme Sırrı
Ne mide operasyonu, ne de zayıflama hapı!
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Kilo vermek için ketojenik diyet yapan Pelin Karahan, sadece yağ kaybı yaşayarak fazla kilolarından kurtuldu. Beslenme düzenini baştan sona değiştiren ünlü oyuncu, bu kadar kısa sürede hangi yiyeceklerle beslenerek kilo verdi? İşte detaylar.
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Türkiye'nin sevilen oyuncularından Pelin Karahan, fazla yağlarından kurtulmak için kilo verme sürecine başlamıştı. Uyguladığı yöntemlerle dikkat çeken ünlü oyunu, sağlıklı yaşamı benimsemek konusunda birçok detaya dikkat etti. Sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken bu girişim, Karahan'ın sadece 1 ay gibi kısa bir sürede 10 kilo vermeyi başarmasıyla sonuçlandı.
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1 ayda 10 kilo veren Pelin Karahan, herhangi bir mide operasyonu geçirmedi veya ilaç kullanmadı. Oyuncunun diyetindeki temel taşlardan biri şeker ve karbonhidrat içeren besinlerden tamamen kaçınmak olmuş. Yüksek karbonhidrat içeren besinler vücudun yağ yakma sürecini olumsuz etkiler.
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Yüksek şeker içeren besinler ise yağ yakmayı olumsuz etkilemekle kalmıyor, ödemin artmasına neden oluyor. Karahan, şeker ve beyaz unlu gıdalardan uzak durarak metabolizmasını hızlandırdı. Ketojenik diyet ile beslenerek vücudun enerji ihtiyacını karşılamasını sağladı.
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Meyveler sağlıklı bir diyetin parçası olarak bilinse de Pelin Karahan kendi beslenme düzenine meyveler için bir sınırlama getirdi. Tüketimini sınırlandıran oyuncu, doğal şeker içeren meyvelerin kilo verme sürecini yavaşlatacağını belirtti. Meyveyi minimumda tutarak kan şekerini dengelemeyi ve yağ yakmayı başardı.
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Diyetinin en belirgin özelliği yemeklerinde sadece zeytinyağı kullanmasıydı. Zeytinyağı sağlıklı yağ asitleri ve içerdiği faydalı maddeler sayesinde vücut için çok faydalıdır. Sindirim sistemini destekleyen etkisi ödemlerin kolayca atılmasını sağlayacaktır.
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Kilo verme sürecini tamamlayan Karahan diyetine miktar kontrolü yapıyor. 36 bedene ulaşan oyuncu kilosunu korumak için diyet sistemini tamamen bırakmamış. Kilo verdikten sonra sağlıklı bir şekilde koruma aşamasına geçiş yapmak önemli bir durumdur. Bu aşamada yemek porsiyonlarını dikkatli bir şekilde yönetmelisiniz.
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Bu tüyolar sayesinde kilo vermekle kalmayıp uzun vadeli sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinebilirsiniz. Dengeli bir beslenme düzeni ve sağlıklı gıdalarla birlikte kilo kontrolü sağlayabilirsiniz. Ancak her beden kendine özgüdür. O nedenle sınırlamanız gereken yiyecekleri ve miktarlarını vücudunuza göre belirleyin.
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Ketojenik diyet nedir?
Bu diyet çeşidi yüksek yağ, yeterli protein ve düşük karbonhidrat içeren bir beslenme planıdır. Bu diyet, vücudu 'ketozis' adı verilen bir metabolik duruma sokmayı hedefler. Bu durumda vücut enerji için yağ yakar ve keton adı verilen moleküller üretir. Ketojenik diyet vücudun yağ yakma kapasitesini artırdığı için kilo kaybını hızlandırabilir.
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Keto diyeti iştahı bastırıcı etkisi nedeniyle toplam kalori alımını azaltabilir. Düşük karbonhidrat tüketimi, kan şekeri seviyelerini stabilize eder ve insülin dirençini azaltır. Ayrıca vücudun ürettiği ketonlar beyin için etkili bir enerji kaynağıdır. Epilepsi, Alzheimer hastalığı ve bazı nörolojik rahatsızlıkları yönetmek için faydalı olabilir.