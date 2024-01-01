Emeklilik Dilekçesi Verecekler Dikkat

Konar konuyla ilgili açıklamasında, ?Bu konuyla ilgili herkes bir şey söylüyor fakat bunun olabilmesi için aylık bağlama oranlarının 2025 yılında yüzde 30 aşağı düşürülmesi demek.

Bu durumun olması da bu memurlarımızın en düşük seviyede aylık alması demek. Bu çalışmanın olacağını düşünmüyorum? ifadelerini kullandı.