Masterchef'te Ana Kadroya Yedeklerden Giren 5. Yarışmacı Belli Oldu
Masterchef'te ana kadroya yedeklerden giren 5. yarışmacı belli oldu
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MasterChef Türkiye'nin bu bölümünde; Somer Şef, haftaya gerçekleşecek yedekler yarışmadan sonra ana kadroya giremeyenlere veda edileceğini açıkladı. Yarışmacılardan Tortellini yemeği beklendi. Beyza Nur, kısa süreli korku yaşadı. Ana kadroya giren 5. yarışmacı belli oldu. Heyecan dolu yarışmadan öne çıkanlar şu şekilde:
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Somer Şef, "İçinizden bu akşam bir arkadaşınızı daha yedek kadrodan ana kadroya davet etmek istiyoruz. Önümüzdeki hafta bir arkadaşınız daha geliyor. Bugün ve önümüzdeki hafta 2 arkadaşınızı daha alıp artık vedalaşıyoruz. Aslında sayılar azaldıkça şansınız artıyor çünkü yüzde olarak atıyor. Bir yarışmacının şu an %10 şansı var. Daha sonra 9'da 1 olacak. Hiçbir şey bitmiş değil." ifadelerini kullandı.
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'ABİ KAPIYI AÇAR MISIN?'
Beyza Nur, şeflere yanlışlıkla çekmeceye baktığını ve domatesi gördüğünü ifade etti. Şefler de, Beyza'ya şaka yaparak cezalandırılması gerektiğini söyledi. Mehmet Şef'in çıkmasını istemesi üzerine Beyza ne yapacağını bilemeden kapıya doğru yönelerek prodüksiyon ekibine, 'Kapıyı açar mısın abi?' dedi. Şefler şaka yaptığını belirterek Beyza'yı geri yerine çağırdı.
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ANA KADROYA GİREN YARIŞMACI
MasterChef Türkiye'nin yedeklerden ana kadroya giren 5. yarışmacısı Erim oldu.