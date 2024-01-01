Masterchef'te ana kadroya yedeklerden giren 5. yarışmacı belli oldu

Somer Şef, "İçinizden bu akşam bir arkadaşınızı daha yedek kadrodan ana kadroya davet etmek istiyoruz. Önümüzdeki hafta bir arkadaşınız daha geliyor. Bugün ve önümüzdeki hafta 2 arkadaşınızı daha alıp artık vedalaşıyoruz. Aslında sayılar azaldıkça şansınız artıyor çünkü yüzde olarak atıyor. Bir yarışmacının şu an %10 şansı var. Daha sonra 9'da 1 olacak. Hiçbir şey bitmiş değil." ifadelerini kullandı.