Haluk Levent'in Hayatı Film Oluyor!

Şarkıcı Haluk Levent, son olarak X hesabında yaptığı paylaşım nedeniyle gündem olmuştu.

KEM Yapım'ın üstleneceği Yollarda Vururum Seni adlı filmde, sanatçının gençliğini canlandıracak başrol için Haluk Levent?e benzer fiziksel özelliklere sahip bir oyuncu arayışına başlandı.

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