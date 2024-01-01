Haluk Levent'in Hayatı Film Oluyor!
'Yollarda Vururum Seni' hazırlıkları başladı
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Doktorunun tavsiyesi üzerine geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya ara verdiğini açıklayan Haluk Levent'in renkli hayatından bir kesit, komedi türünde beyaz perdeye aktarılacak.
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KEM Yapım'ın üstleneceği Yollarda Vururum Seni adlı filmde, sanatçının gençliğini canlandıracak başrol için Haluk Levent?e benzer fiziksel özelliklere sahip bir oyuncu arayışına başlandı.
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Şarkıcı Haluk Levent, son olarak X hesabında yaptığı paylaşım nedeniyle gündem olmuştu.
30 Ağustos'ta çarpıcı bir paylaşımda bulunan ünlü isim yaşadığı soruna dikkat çekmişti.
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