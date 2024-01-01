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İşte Emekli Maaşlarında Yeni Senaryo

Emekli ne kadar zam alacak?

  1. Ekonomide 2025-2027 dönemini içeren yeni Orta Vadeli Programı (OVP) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. <p> OVP ile ekonomide gelecek 3 yılın rotası çizilirken, enflasyon beklentilerinde güncellemeye gidildi.

    Ekonomide 2025-2027 dönemini içeren yeni Orta Vadeli Programı (OVP) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    OVP ile ekonomide gelecek 3 yılın rotası çizilirken, enflasyon beklentilerinde güncellemeye gidildi.

  2. ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ<p> OVP'ye göre 2024 yılı için enflasyon hedefi yüzde 33'ten yüzde 41,5'e yükseltildi.<br> Gelecek yılın (2025) enflasyon tahmini yüzde 15,2'den yüzde 17,5'e çıkarıldı.<br> Enflasyonun 2026'da yüzde 9,7 ile tek haneli seviyelere inmesi öngörüldü. (Önceki yüzde 8,5). 2027 yılı enflasyon hedefi yüzde 7 olarak belirlendi.

    ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

    OVP'ye göre 2024 yılı için enflasyon hedefi yüzde 33'ten yüzde 41,5'e yükseltildi.
    Gelecek yılın (2025) enflasyon tahmini yüzde 15,2'den yüzde 17,5'e çıkarıldı.
    Enflasyonun 2026'da yüzde 9,7 ile tek haneli seviyelere inmesi öngörüldü. (Önceki yüzde 8,5). 2027 yılı enflasyon hedefi yüzde 7 olarak belirlendi.

  3. PİYASALARIN ENFLASYON BEKLENTİSİ<p> Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 38 olarak belirlenmişti. Tahmin aralıklarının alt ve üst noktaları da 2024 yılı için yüzde 34 ve 42 açıklanmıştı.<br> Piyasa katılımcılarının beklentileri de yüzde 42 civarında şekilleniyor.

    PİYASALARIN ENFLASYON BEKLENTİSİ

    Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 38 olarak belirlenmişti. Tahmin aralıklarının alt ve üst noktaları da 2024 yılı için yüzde 34 ve 42 açıklanmıştı.
    Piyasa katılımcılarının beklentileri de yüzde 42 civarında şekilleniyor.

  4. EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?<p> OVP güncellemesi ile birlikte ekonomi yönetiminin enflasyon beklentisi, Merkez Bankası ile piyasaların tahminlerine uyumlu hale geldi.<p> OVP'deki yüzde 41,5'lik enflasyon hedefi gerçekleştiği takdirde emekliler, ocak ayı itibarıyla yüzde 13,45 zam hakkı elde edecek.

    EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

    OVP güncellemesi ile birlikte ekonomi yönetiminin enflasyon beklentisi, Merkez Bankası ile piyasaların tahminlerine uyumlu hale geldi.

    OVP'deki yüzde 41,5'lik enflasyon hedefi gerçekleştiği takdirde emekliler, ocak ayı itibarıyla yüzde 13,45 zam hakkı elde edecek.

  5. EMEKLİ ZAMMINDA DİĞER SENARYOLAR? <p> Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası'nın yüzde 38'lik hedefine gelmesi halinde emeklilerin zam oranı yüzde 10,63 olacak. <br> Yıl sonu enflasyonu yüzde 40'a doğru yakınsaması halinde emekli zam farkı yüzde 12,24 civarında şekillenecek.

    EMEKLİ ZAMMINDA DİĞER SENARYOLAR?

    Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası'nın yüzde 38'lik hedefine gelmesi halinde emeklilerin zam oranı yüzde 10,63 olacak.
    Yıl sonu enflasyonu yüzde 40'a doğru yakınsaması halinde emekli zam farkı yüzde 12,24 civarında şekillenecek.

  6. İKİ AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?<p> Enflasyon ağustosta aylık bazda yüzde 2,47 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 61,78'den yüzde 51,97'ye geriledi. <br> Temmuz ve ağustos aylarının enflasyonu yüzde 5,78 oldu. <p> Böylece ağustos ayı itibarıyla emekliler yüzde 5,78'lik zam hakkını elde etmiş oldu.

    İKİ AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

    Enflasyon ağustosta aylık bazda yüzde 2,47 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 61,78'den yüzde 51,97'ye geriledi.
    Temmuz ve ağustos aylarının enflasyonu yüzde 5,78 oldu.

    Böylece ağustos ayı itibarıyla emekliler yüzde 5,78'lik zam hakkını elde etmiş oldu.

  7. EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR? <p> 6 aylık enflasyondan kaynaklanan zam oranı kök maaşa uygulanıyor.<p> En düşük emekli maaşı temmuz ayı itibarıyla en 12 bin 500 lira olarak belirlenmişti. Enflasyon zammına rağmen bu rakamın altında kalan aylıklar, 12 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Güncel rakamlara göre 3 milyon 703 bin 180 kişi en düşük emekli maaşı alıyor. <p> En düşük emekli maaşının artması için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Ekonomi yönetimince belirlenen rakam, yasa teklifi olarak TBMM'ye sunuluyor. Yani enflasyondan doğan zam oranı en düşük emekli aylığını etkilemiyor.

    EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

    6 aylık enflasyondan kaynaklanan zam oranı kök maaşa uygulanıyor.

    En düşük emekli maaşı temmuz ayı itibarıyla en 12 bin 500 lira olarak belirlenmişti. Enflasyon zammına rağmen bu rakamın altında kalan aylıklar, 12 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Güncel rakamlara göre 3 milyon 703 bin 180 kişi en düşük emekli maaşı alıyor.

    En düşük emekli maaşının artması için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Ekonomi yönetimince belirlenen rakam, yasa teklifi olarak TBMM'ye sunuluyor. Yani enflasyondan doğan zam oranı en düşük emekli aylığını etkilemiyor.