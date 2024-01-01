İşte Yerine Gelen İsim!

Oktay Kaynarca'nın Milyoner'in yeni sunucusu olmasına gelen bazı tepkiler şöyle:

İmirzalıoğlu, 5 Ekim 2019?dan bu yana sunucu koltuğunda oturduğu yarışmaya veda etti.

Üstlendiği projelerle adından söz ettiren Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz haftalarda vefat eden Kenan Işık?ın sunumuyla popüler hale gelen Kim Milyoner Olmak İster?i 5 yıldır sunuyordu.

ATV?de yayınlanan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster?de sunucu değişikliği yaşandı. Yeni sezonda farklı projede yer alan Kenan İmirzalıoğlu, programı bıraktı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net