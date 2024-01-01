İşte Yerine Gelen İsim!
Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti
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ATV?de yayınlanan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster?de sunucu değişikliği yaşandı. Yeni sezonda farklı projede yer alan Kenan İmirzalıoğlu, programı bıraktı.
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Üstlendiği projelerle adından söz ettiren Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz haftalarda vefat eden Kenan Işık?ın sunumuyla popüler hale gelen Kim Milyoner Olmak İster?i 5 yıldır sunuyordu.
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İmirzalıoğlu, 5 Ekim 2019?dan bu yana sunucu koltuğunda oturduğu yarışmaya veda etti.
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Yarışmanın sunuculuğunu oyuncu Oktay Kaynarca üstlenecek.
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Programın yeni sunucusu aynı kanalda Alan adlı yarışma programını sunan Oktay Kaynarca olurken, bu durum sosyal medyada tepkiyle karşılandı.
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Oktay Kaynarca'nın Milyoner'in yeni sunucusu olmasına gelen bazı tepkiler şöyle:
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