Çağatay Ulusoy'la Barıştılar Mı?
"Ben bir kitabı ikinciye okumam"
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Duygu Sarışın 7 yıl boyunca bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı, meslektaşı Çağatay Ulusoy'la sessiz sedasız yollarını ayırmıştı.
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Sarışın, Ulusoy ile barıştığına dair çıkan haberlerle yanıt verdi. Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'ın 2016 yılında rol aldıkları 'İçerde' dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşmüştü.
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Evlilik hazırlıkları yaptıkları konuşulan çift, Ocak 2023'te sosyal medyada birbirini takipten çıkmış, bu hamleyle yedi yıllık ilişkisi sona erdiği ortaya çıkmıştı.
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Duygu Sarışın, önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıdı. Uzun süre aşk yaşadıktan sonra sessiz sedasız ayrıldığı Çağatay Ulusoy ile barıştığına dair iddialara Duygu Sarışın, "Barışma söz konusu değil. Ben bir kez okuduğum kitabı, ikinci kez okumam" yanıtını verdi.