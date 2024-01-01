Çağatay Ulusoy'la Barıştılar Mı?

Duygu Sarışın, önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıdı. Uzun süre aşk yaşadıktan sonra sessiz sedasız ayrıldığı Çağatay Ulusoy ile barıştığına dair iddialara Duygu Sarışın, "Barışma söz konusu değil. Ben bir kez okuduğum kitabı, ikinci kez okumam" yanıtını verdi.