Masterchef'e Veda Eden İsim Belli Oldu! Yemek Sunumu Sırasında Şok Kaza

SOMER ŞEF'TEN ELEŞTİRİ

Somer Şef, Mavi Takımdaki eleme potası sistemini eleştirdi. Somer Şef şöyle konuştu; Muratcan, ikinci oyun bu hafta bence hepimizin unutması gereken bir oyundu. Çünkü ilk kez bir değil, sizin tarafınızdan iki tabak değerlendirmeye alınmadı. Üstelik bir tabakta tatlıda olması gereken dondurma eksikti. Fakat sen hala anlayamadığım bir şekilde sanki sen yapmamışsın ve sunmamışsın, çift tadımı sen yapmışsın, dondurmayı sen koymamışsın gibi aslında hatası olmayan, fakat diğer tarafın daha iyi yaptığı bir tabakta kaybetmene rağmen bütün sorumluluğu üzerine aldın. Takım arkadaşların da bunu çok rahatlıkla kabul ettiler.