Masterchef'e Veda Eden İsim Belli Oldu! Yemek Sunumu Sırasında Şok Kaza
Masterchef'te kıran kırana mücadele devam ediyor.
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Masterchef'te haftalar ilerledikçe heyecan daha da artıyor. Bu hafta Masterchef'e bir isim daha veda etti. Yemek sunumu sırasında şok bir kaza yaşandı. Eleme gecesinin ilk ürünü Giresun Tombul Fındığı oldu. Yarışmacılar fındıktan yaratıcılık yaparak potadan çıkmaya çalıştı. Son aşamada Somer Şef'in lezzetli tabağı yapıldı. İşte Masterchef'te merak edilenler...
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SOMER ŞEF'TEN ELEŞTİRİ
Somer Şef, Mavi Takımdaki eleme potası sistemini eleştirdi. Somer Şef şöyle konuştu; Muratcan, ikinci oyun bu hafta bence hepimizin unutması gereken bir oyundu. Çünkü ilk kez bir değil, sizin tarafınızdan iki tabak değerlendirmeye alınmadı. Üstelik bir tabakta tatlıda olması gereken dondurma eksikti. Fakat sen hala anlayamadığım bir şekilde sanki sen yapmamışsın ve sunmamışsın, çift tadımı sen yapmışsın, dondurmayı sen koymamışsın gibi aslında hatası olmayan, fakat diğer tarafın daha iyi yaptığı bir tabakta kaybetmene rağmen bütün sorumluluğu üzerine aldın. Takım arkadaşların da bunu çok rahatlıkla kabul ettiler.
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ZEYNEP GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Gözyaşlarına boğulan Zeynep "Umarım Somer Şef'in tabağına yakın bir tabak çıkarabilirim. Bu zamana kadar hep kendim için yarıştım. Bugün kız kardeşim için yarışacağım. Seni çok seviyorum. Zaten şu an bana dua ediyor. Duygulandım" dedi.
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YEMEK SUNUMU SIRASINDA ŞOK KAZA!
Beril şeflere sunum yaparken köpüğü sıktı ve köpük şeflerin üzerine geldi. Üzeri batan Danilo Şef müsaade istedi kıyafetlerini değiştirmek için. Beril tabağını anlattı; Fındık unuyla yaptığım bir tart hamurum var. Yanına sıktığım kahveli kreman, orman meyveli jelim var. Fındık tozum var, karamelize ve fındık sütüyle hazırladığım bir de kreman var.
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MASTERCHEF'E VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU
Somer Şef'in lezzetli tabağını yapan yarışmacılar arasından en kötü tabağı yapan Zeynep Masterchef'e veda etti. Somer Şef Masterchef'te kalmayı başaran Muratcan için şöyle konuştu; Tartında kırık var. Hatta bir-iki yerinde kırık var. Zeytini biraz daha kurutman lazımdı. Hatalı bir tabak. Ama seni şu anda burada tutan tek bir şey var, Zeynep'in senden daha çok hata yapması