Samanyolu-Andromeda Çarpışması Başladı Mı?
Kaçınılmaz sona doğru
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KESİN GÖRÜLEN ÇARPIŞMA Galaksilerin etrafının geniş bir gaz bulutuyla çevrili olduğu uzun zamandır biliniyor. Bu gaz bulutlarından birinin kaydedilen en net şekilde görüntülenmesi, Samanyolu ve Andromeda galaksilerinin kesin görülen çarpışması hakkında da yeni ihtimalleri gündeme getirdi.
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DÖRT MİLYAR YILLIK HESAP Samanyolu'nun, en büyük komşusu Andromeda'yla çarpışması ise bilim dünyası tarafından kesin kabul ediliyor. Bu çarpışmanın yaklaşık 4 milyar yıl sonra gerçekleşmesi beklense de yakın zamanda yapılan çalışmalar olayın kesinliğinbe gölge düşürmüştü.
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GAZ HALELERİ İÇ İÇE GEÇMİŞ OLABİLİR Bilim insanları eğer Samanyolu'yla Andromeda'nın da devasa gaz haleleri varsa galaksilerin çarpışmasının çoktan başlamış olabileceğini ve iç içe geçmiş olabileceklerini öne sürüyor. Uzmanlar, "Samanyolu ve Andromeda'nın halelerinin halihazırda üst üste binmiş ve etkileşime girmiş olması kuvvetle muhtemel" diyor.
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Bilim insanları tarafından yürütülen önceki çalışmalarda, kara deliklerin etrafında oluşan ışık sayesinde gaz haleleri kısmen gözlemlenmişti. Ancak soluk bir ışık yayan bu halelerin ayrıntıları tespit edilememişti.
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KESKİN GEÇİŞ Araştırmacılar galaksi sınırından halesine keskin bir şekilde geçildiğini iddia ediyor. Bu da iki galaksinin gaz bulutundan oluşan halelerinin çoktan etkileşime başlamış olma ihtimalini güçlendiriyor.