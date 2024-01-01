Samanyolu-Andromeda Çarpışması Başladı Mı?

DÖRT MİLYAR YILLIK HESAP Samanyolu'nun, en büyük komşusu Andromeda'yla çarpışması ise bilim dünyası tarafından kesin kabul ediliyor. Bu çarpışmanın yaklaşık 4 milyar yıl sonra gerçekleşmesi beklense de yakın zamanda yapılan çalışmalar olayın kesinliğinbe gölge düşürmüştü.