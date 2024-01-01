Emeklilikte Yaş, Prim Ve Çalışma Gün Sayısı Değişecek Mi?

Özel okulda sahte öğretmen iddiası
Özel okulda sahte öğretmen iddiası
%0 Faizli 50.000 TL Nakit!
%0 Faizli 50.000 TL Nakit!
Sponsorlu İçerik
53 ilde 747 arsa satışı bugün başlıyor!
53 ilde 747 arsa satışı bugün başlıyor!
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı tekli hanelerde seyretmeye devam ediyor
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı tekli hanelerde seyretmeye devam ediyor
Ali Yerlikaya, Narin'in ailesine başsağlığı dilememesi hakkında konuştu
Ali Yerlikaya, Narin'in ailesine başsağlığı dilememesi hakkında konuştu
Özel bankalardan ticari krediye fren
Özel bankalardan ticari krediye fren
Fitch'ten not artışı sonrası ilk açıklama: 2025'e işaret edildi
Fitch'ten not artışı sonrası ilk açıklama: 2025'e işaret edildi
Narin Güran'ın ölüm nedeni araştırılıyor: Kara kutu anne
Narin Güran'ın ölüm nedeni araştırılıyor: Kara kutu anne
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Altın fiyatları kritik veriyi bekliyor
Altın fiyatları kritik veriyi bekliyor
Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı
Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı
Kamu Alımları Kanunu 'tozlu raflardan' iniyor
Kamu Alımları Kanunu 'tozlu raflardan' iniyor
Otomotivde işten çıkarma yaygınlaşıyor
Otomotivde işten çıkarma yaygınlaşıyor
Dünya faiz dengesinde kritik ay, gözler 4 büyükte
Dünya faiz dengesinde kritik ay, gözler 4 büyükte
Dost düşman BRICS ile belli olacak! Türkiye yeni bir rota çizecek
Dost düşman BRICS ile belli olacak! Türkiye yeni bir rota çizecek
RTÜK Başkanı Şahin'den Narin cinayeti açıklaması
RTÜK Başkanı Şahin'den Narin cinayeti açıklaması
Ağustosta en fazla aylık reel getiri külçe altında oldu
Ağustosta en fazla aylık reel getiri külçe altında oldu
Verimli topraklarda domates krizi: Domates tarlada kaldı
Verimli topraklarda domates krizi: Domates tarlada kaldı
Belediyeden Şahan Gökbakar'ın kaçak villası ile ilgili açıklama
Belediyeden Şahan Gökbakar'ın kaçak villası ile ilgili açıklama
Erdoğan: Teğmenlerle ilgili tahkikat çok yönlü sürüyor
Erdoğan: Teğmenlerle ilgili tahkikat çok yönlü sürüyor
Sağlık Bakanlığı 12 bin 519 hekimin atamasını yaptı
Sağlık Bakanlığı 12 bin 519 hekimin atamasını yaptı
Kaymakamın aracını kontrol eden teğmen görevden alındı
Kaymakamın aracını kontrol eden teğmen görevden alındı
Bakan Tunç: Narin'i katledenler en ağır cezayı alacak
Bakan Tunç: Narin'i katledenler en ağır cezayı alacak
Narin'i, 200 bin lira teklif karşılığında dere kenarına saklamış!
Narin'i, 200 bin lira teklif karşılığında dere kenarına saklamış!
Bahçeli'den Narin açıklaması
Bahçeli'den Narin açıklaması
HIT-30 programının detayları belli oldu
HIT-30 programının detayları belli oldu
Bakan Yusuf Tekin'den öğretmen ataması açıklaması
Bakan Yusuf Tekin'den öğretmen ataması açıklaması
5G'ye hazırlık 2025'e kalıyor
5G'ye hazırlık 2025'e kalıyor
Narin cinayetinde ilk itiraf geldi! 'Çuvalı bana verdi'
Narin cinayetinde ilk itiraf geldi! 'Çuvalı bana verdi'

Emeklilikte Yaş, Prim Ve Çalışma Gün Sayısı Değişecek Mi?

Emeklilikte yaş, prim ve çalışma gün sayısı yükselecek mi, düşecek mi?

  1. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilik sisteminin güncellenmesi, haftalık çalışma süresinin düşürülmesi ve bazı davaların istinafa gitmeden doğrudan Yargıtay'a gönderileceği yönündeki iddialarla ilgili değerlendirmede bulundu.

    AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilik sisteminin güncellenmesi, haftalık çalışma süresinin düşürülmesi ve bazı davaların istinafa gitmeden doğrudan Yargıtay'a gönderileceği yönündeki iddialarla ilgili değerlendirmede bulundu.

  2. Güler, emeklilik sistemini incelerken dünyadaki örneklerin dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Gelişmiş ülkelerdeki uygulamayı esas alırsak emeklilikte üç tane başlık öne çıkıyor. Bir tanesi, ödediğiniz prim miktarı, ödediğiniz süre ve yaş." dedi.<br> Avvrupa'da emeklilik yaşının 65-67 olduğunu söyleyen Güler, "Kimi ülkelerde de 70 yaşına kadar emeklilik yaş durumu vardır. Bu, sürdürülebilirlik çizgisi açısından önemlidir." dedi.

    Güler, emeklilik sistemini incelerken dünyadaki örneklerin dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Gelişmiş ülkelerdeki uygulamayı esas alırsak emeklilikte üç tane başlık öne çıkıyor. Bir tanesi, ödediğiniz prim miktarı, ödediğiniz süre ve yaş." dedi.
    Avvrupa'da emeklilik yaşının 65-67 olduğunu söyleyen Güler, "Kimi ülkelerde de 70 yaşına kadar emeklilik yaş durumu vardır. Bu, sürdürülebilirlik çizgisi açısından önemlidir." dedi.

  3. Daha sürdürülebilir bir emeklilik sistemi inşa edilmesi gerektiğini söyleyen Güler, "Dünya ortalamasına baktığımızda 3 ila 4 çalışana karşılık bir emekli vardır. Ama şu an ülkemizde 2 çalışana 1 emekli olduğunu görüyoruz. Bizim daha adil, daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım." ifadelerini kullandı. <br> Güler, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle en düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olduğunu belirterek, "Bu desteğin uygulanmadığı takdirde emekli maaşı daha düşük oranda olacaktır. Dolayısıyla bu durum düzeltilmeli, bu durum sürdürülebilir hale gelmeli; daha dengeli, daha adil bir hale gelmeli.." diye konuştu.

    Daha sürdürülebilir bir emeklilik sistemi inşa edilmesi gerektiğini söyleyen Güler, "Dünya ortalamasına baktığımızda 3 ila 4 çalışana karşılık bir emekli vardır. Ama şu an ülkemizde 2 çalışana 1 emekli olduğunu görüyoruz. Bizim daha adil, daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.
    Güler, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle en düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olduğunu belirterek, "Bu desteğin uygulanmadığı takdirde emekli maaşı daha düşük oranda olacaktır. Dolayısıyla bu durum düzeltilmeli, bu durum sürdürülebilir hale gelmeli; daha dengeli, daha adil bir hale gelmeli.." diye konuştu.