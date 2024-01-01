7.Koğuştaki Mucize'nin Ova'sı Son Haliyle Şaşırttı!

Ancak, minik Ova'nın şimdilerde kocaman bir genç kız olduğunu biliyor muydunuz?

Aras Bulut İynemli, Deniz Baysal, Yurdaer Okur, İlker Aksum'un oyunculuklarını bir kere daha kanıtladığı film yeniden gündem oldu.

Aras Bulut İynemli, Deniz Baysal, Yurdaer Okur, İlker Aksum gibi ünlü isimlerin bir araya geldiği 7.Koğuştaki Mucize filminde Aras Bulut İynemli'nin kızı Ova'yı oynayarak adından söz ettiren Nisa Sofiya Aksongur'un son halini görenler inanamadı. Şimdilerde 13 yaşında olan Nisa Sofiya Aksongur'un son haline gelin bakalım...

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