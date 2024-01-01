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7.Koğuştaki Mucize'nin Ova'sı Son Haliyle Şaşırttı!

Nisa Sofiya Aksongur kimdir?

  1. Aras Bulut İynemli, Deniz Baysal, Yurdaer Okur, İlker Aksum gibi ünlü isimlerin bir araya geldiği 7.Koğuştaki Mucize filminde Aras Bulut İynemli'nin kızı Ova'yı oynayarak adından söz ettiren Nisa Sofiya Aksongur'un son halini görenler inanamadı. Şimdilerde 13 yaşında olan Nisa Sofiya Aksongur'un son haline gelin bakalım...

    Aras Bulut İynemli, Deniz Baysal, Yurdaer Okur, İlker Aksum gibi ünlü isimlerin bir araya geldiği 7.Koğuştaki Mucize filminde Aras Bulut İynemli'nin kızı Ova'yı oynayarak adından söz ettiren Nisa Sofiya Aksongur'un son halini görenler inanamadı. Şimdilerde 13 yaşında olan Nisa Sofiya Aksongur'un son haline gelin bakalım...

  2. Bir döneme damga vuran 7. Koğuştaki Mucize filmi, izleyenlerin gözyaşlarına boğulduğu sahnelerle hafızalara kazındı.

    Bir döneme damga vuran 7. Koğuştaki Mucize filmi, izleyenlerin gözyaşlarına boğulduğu sahnelerle hafızalara kazındı.

  3. Aras Bulut İynemli, Deniz Baysal, Yurdaer Okur, İlker Aksum'un oyunculuklarını bir kere daha kanıtladığı film yeniden gündem oldu.

    Aras Bulut İynemli, Deniz Baysal, Yurdaer Okur, İlker Aksum'un oyunculuklarını bir kere daha kanıtladığı film yeniden gündem oldu.

  4. Filmin başrolü Aras Bulut İynemli'nin kızı Ova karakterine hayat veren Nisa Sofiya Aksongur, çocuk yaşında sergilediği başarılı performansla büyük bir beğeni kazanmıştı.

    Filmin başrolü Aras Bulut İynemli'nin kızı Ova karakterine hayat veren Nisa Sofiya Aksongur, çocuk yaşında sergilediği başarılı performansla büyük bir beğeni kazanmıştı.

  5. Ancak, minik Ova'nın şimdilerde kocaman bir genç kız olduğunu biliyor muydunuz?

    Ancak, minik Ova'nın şimdilerde kocaman bir genç kız olduğunu biliyor muydunuz?

  6. İşte 7. Koğuştaki Mucize'nin minik yıldızı Nisa Sofiya Aksongur'un son hali...

    İşte 7. Koğuştaki Mucize'nin minik yıldızı Nisa Sofiya Aksongur'un son hali...

  8. Nisa Sofiya Aksongur kimdir?

    Nisa Sofiya Aksongur kimdir?

  9. 30 Mart 2011 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

    30 Mart 2011 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

  10. 2015 yılında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde canlandırdığı Hanzade karakterinin ardından 7. Koğuştaki Mucize filminde Memo'nun kızı Ova karakterine hayat verdi.

    2015 yılında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde canlandırdığı Hanzade karakterinin ardından 7. Koğuştaki Mucize filminde Memo'nun kızı Ova karakterine hayat verdi.