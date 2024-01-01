Uzmanı Açıkladı: Vegan Beslenme Sağlıklı Mı?
Hayvanlardan elde edilen hiçbir gıdayı yememek olarak bilinen vegan beslenme biçimi son yıllarda popüler hale geldi.
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Vegan, hayvanlardan elde edilen hiçbir gıdayı yememeyi içeren katı bir beslenme modelidir. Vegan kişiler et, süt, yumurta ve bal gibi hiçbir hayvansal gıdayı tüketmez. Vegan diyeti bitkilere (sebzeler, tahıllar, kuruyemişler ve meyveler gibi) ve bitkilerden yapılan gıdaları içerir. Peki, vegan beslenme biçimi sağlıklı mı?
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Son yıllarda, vegan yaşam tarzı sağlık faydaları nedeniyle de önemli bir ivme kazandı. Daha fazla insan bitki bazlı beslenmeyi keşfettikçe, vegan yaşam tarzının sağlık avantajlarını destekleyen kanıtlar artmaya devam ediyor.
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Kronik hastalık riskini azaltmaktan genel sağlığı teşvik etmeye kadar, hem vücut hem de zihin için sayısız fayda sağlar.
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Vegan bir yaşam tarzı benimsemek, kilo vermeye yardımcı olmaktan kronik hastalık riskini azaltmaya kadar birçok sağlık yararı sunar. Dr. Sunil Rana'ya göre, Meyve ve sebzelerle dolu bir vegan diyet, birçok insanın fazla kilolarını verme ve sağlıklı bir kiloyu koruma hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oldu.
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Elbette mağazalarda bir sürü vegan abur cubur seçeneği var, bu yüzden kilo verme sürecinizi bir üst seviyeye taşımak istiyorsanız işlenmiş gıdalardan uzak durduğunuzdan emin olun Vegan beslenmenin sağlığa iyi gelmesinin yanı sıra, küresel ısınmayı azalmaya da katkısı oldukça yüksek. Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, insanlık şu andan itibaren vegan beslenmeye başlarsa, gıda maddeleri üretilirken açığa çıkan emisyon değerlerinde 2050 yılına kadar yüzde 70 oranında azalma görülecek. Ancak uzmanlar uyarıyor, sırf vegan diye işlenmiş ve besin değeri olmayan sağlığa zararlı ürünlerin tüketilmesine şiddetle karşı çıkıyor.
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KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR Vegan diyeti birçok sağlık faydasıyla doludur. Özellikle kilo vermek istiyorsanız vegan beslenme iyi bir tercih olabilir. Bol yeşilliklerle dolu bir beslenme biçimi olduğu için vücudunuzun lif ihtiyacını da karşılar.
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KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER Antioksidanlar açısından zengin olduğu için kalp sağlığınızı korumanıza da yardımcı olabilir. Ayrıca, hayvansal gıda tüketen kişilerde obezite, artrit, osteoporoz, çoklu alerjiler, Alzheimer, diyabet, felç ve gıda zehirlenmesi gibi birçok başka hastalığa yakalanma riski daha yüksektir.
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DİYABETE KARŞI KORUR Bitki bazlı bir diyet, şeker oranı düşük olduğu için tip 2 diyabete karşı bir miktar koruma sağlar. Ayrıca, yalnızca hayvansal gıdaların kolesterol içerdiğini biliyor muydunuz? Önümüzdeki daha sağlıklı bir yıl için günlük diyetinizden tüm kolesterolü çıkarmak için vegan beslenme iyi bir tercih olabilir
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KANSERİ ÖNLER Veganların kanser oranı et yiyenlerin yalnızca %40'ıdır. Kalp hastalığı ve tip 2 diyabetin yanı sıra, çalışmalar veganların özellikle kolon ve meme kanseri olmak üzere belirli kanser türlerine yakalanma riskinin daha düşük olduğunu göstermektedir. Bu kısmen bitki bazlı gıdalarda bulunan ve vücudu oksidatif stres ve iltihaptan koruyan yüksek antioksidan, vitamin ve fitokimyasal alımından kaynaklanmaktadır; bunların her ikisi de kanser gelişimiyle bağlantılıdır.
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ÖNEMLİ! Vegan beslenme biçimini uygulamadan önce mutlaka bir beslenme uzmanına danışın.