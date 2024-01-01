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Korkutan Görüntü! Bir Anda 100 Metrelik Yarık Ortaya Çıktı

Bir anda 100 metrelik yarık ortaya çıktı

  1. Yeraltı sularının çekilmesiyle Konya'nın Karapınar ilçesinde oluşan obruklar Karaman'a da sıçradı.

    Yeraltı sularının çekilmesiyle Konya'nın Karapınar ilçesinde oluşan obruklar Karaman'a da sıçradı.

  2. Karaman'da son 3 yıl içerisinde ekili arazilerde oluşan obruk sayısı 10'a ulaştı. Son olarak Şeyh Şamil Mahallesi'nde ikametlere 500 metre uzaklıkta bulunan bir elma bahçesinde yaklaşık 1 metre derinlikte ve 100 metre uzunluğunda fay hattını hatırlatan yarık oluştu.

    Karaman'da son 3 yıl içerisinde ekili arazilerde oluşan obruk sayısı 10'a ulaştı. Son olarak Şeyh Şamil Mahallesi'nde ikametlere 500 metre uzaklıkta bulunan bir elma bahçesinde yaklaşık 1 metre derinlikte ve 100 metre uzunluğunda fay hattını hatırlatan yarık oluştu.

  3. Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, yarık oluşan elma bahçesinde incelemelerde bulunarak, "Obruklar artık günümüzün kaçınılmaz afetleri. Konya'nın Karapınar ilçesinden sonra ilimizde de ekili arazilerde ciddi anlamda obruklar ve yarıklar oluşmaya başladı. Bugün Karaman'a yürüme mesafesinde ve yerleşim alanlarına çok yakın bir noktadaki elma bahçesinde yarık oluşmuş. Üreticimiz elma bahçesinde sulama yaparken, çökmeler meydana geldiğini görmüş. İncelediğimiz de yaklaşık 100 metre uzunluğunda bir yarık var. Bu obrukların oluşmasıyla ilgili söyleyeceğimiz çok şey var ama ben buradan şunu belirtmek istiyorum, artık sözün bittiği yerdeyiz. Yeraltı sularının yetersizliğinden dolayı Türkiye genelinde olduğu gibi Konya'nın Karapınar ilçesinden sonra Karaman'da da obrukların gittikçe yerleşim alanlarına yaklaştığını görüyoruz" diye konuştu.

    Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, yarık oluşan elma bahçesinde incelemelerde bulunarak, "Obruklar artık günümüzün kaçınılmaz afetleri. Konya'nın Karapınar ilçesinden sonra ilimizde de ekili arazilerde ciddi anlamda obruklar ve yarıklar oluşmaya başladı. Bugün Karaman'a yürüme mesafesinde ve yerleşim alanlarına çok yakın bir noktadaki elma bahçesinde yarık oluşmuş. Üreticimiz elma bahçesinde sulama yaparken, çökmeler meydana geldiğini görmüş. İncelediğimiz de yaklaşık 100 metre uzunluğunda bir yarık var. Bu obrukların oluşmasıyla ilgili söyleyeceğimiz çok şey var ama ben buradan şunu belirtmek istiyorum, artık sözün bittiği yerdeyiz. Yeraltı sularının yetersizliğinden dolayı Türkiye genelinde olduğu gibi Konya'nın Karapınar ilçesinden sonra Karaman'da da obrukların gittikçe yerleşim alanlarına yaklaştığını görüyoruz" diye konuştu.