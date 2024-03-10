AUZEF Kayıt Yenileme İşlemleri Ne Zaman Bitecek?
İşte kayıt ve ders seçme takvimi
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İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2024-2025 güz yarıyılı kayıt yenileme işlemleri başladı. AUZEF kayıt yenileme süreciyle ilgili açıklama İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin resmi adresinden yapıldı.
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AUZEF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?
İstanbul Üniversitesi AUZEF güz yarıyılı kayıt yenileme işlemleri, 2-29 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
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DERS SEÇİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Öğrenciler kayıt yenileme için ödemelerini yaptıktan sonra ders seçim işlemleri, 20.09.2024 ? 29.09.2024 tarihleri arasında fakülte tarafından gerçekleştirilecek.
Kayıt yenileme dönemi içerisinde, ödemenizi yaptıktan sonra 2016 ve öncesi girişli öğrencilerin ders seçimleri 3 iş günü içerisinde; 2017 ve sonrası girişli öğrencilerin ders seçimleri, gün içerisinde fakülte tarafından yapılacak.
Ders ekle-sil işlemleri 29.09.2024-03.10.2024 tarihleri arasında öğrenciler tarafından yapılacaktır. Belirtilen tarihler dışında ekle-sil işlemi yapılamayacak.