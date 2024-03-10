AUZEF Kayıt Yenileme İşlemleri Ne Zaman Bitecek?

DERS SEÇİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğrenciler kayıt yenileme için ödemelerini yaptıktan sonra ders seçim işlemleri, 20.09.2024 ? 29.09.2024 tarihleri arasında fakülte tarafından gerçekleştirilecek.

Kayıt yenileme dönemi içerisinde, ödemenizi yaptıktan sonra 2016 ve öncesi girişli öğrencilerin ders seçimleri 3 iş günü içerisinde; 2017 ve sonrası girişli öğrencilerin ders seçimleri, gün içerisinde fakülte tarafından yapılacak.

Ders ekle-sil işlemleri 29.09.2024-03.10.2024 tarihleri arasında öğrenciler tarafından yapılacaktır. Belirtilen tarihler dışında ekle-sil işlemi yapılamayacak.