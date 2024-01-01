İos 18'İ Hangi Telefonlar Destekleyecek?

iOS 18'İ HANGİ CİHAZLAR DESTEKLEYECEK? iOS 18 güncellemesini alacak cihazlar ise şöyle; iPhone XR iPhone XS ve XS Max iPhone 11 iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max iPhone 12 ve 12 mini iPhone 12 Pro ve 12 Pro Max iPhone 13 ve 13 mini iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max iPhone 14 ve 14 Plus iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max iPhone 15 ve 15 Plus iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max iPhone 16 ve 16 Plus iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max iPhone SE (2. nesil) iPhone SE (3. nesil)