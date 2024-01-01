İos 18'İ Hangi Telefonlar Destekleyecek?

Tüketiciye ödemelerde 7 bin lira sınırı: Uymayana ceza geliyor
Tüketiciye ödemelerde 7 bin lira sınırı: Uymayana ceza geliyor
Devlete ait huzurevi fiyatlarına 3 kat zam yapıldı
Devlete ait huzurevi fiyatlarına 3 kat zam yapıldı
Türk dünyasının ortak alfabesi kabul edildi
Türk dünyasının ortak alfabesi kabul edildi
Bakan Tunç'tan 'Narin Güran' açıklaması: 267 kişinin ifadesi alındı
Bakan Tunç'tan 'Narin Güran' açıklaması: 267 kişinin ifadesi alındı
Ali Erbaş'ın ikamet ettiği konutla ilgili haberler yalanlandı
Ali Erbaş'ın ikamet ettiği konutla ilgili haberler yalanlandı
Bakan Tekin: Her çocuğumuzun mutlaka bir mesleği olmalı
Bakan Tekin: Her çocuğumuzun mutlaka bir mesleği olmalı
Dolar 34 TL'nin altına geriledi
Dolar 34 TL'nin altına geriledi
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Bakan Tekin: Öğretmenlerimizden çok fazla iş bekliyoruz
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Adana'da ASM'de görevli doktoru darbeden zanlı tutuklandı
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İşçilerin kıdem tazminatı ödenmedi, Başkanının makam odasındaki eşyalar haczedildi
İşçilerin kıdem tazminatı ödenmedi, Başkanının makam odasındaki eşyalar haczedildi
Denklik davalarında Danıştay yolu
Denklik davalarında Danıştay yolu
AYM Başkanı: Bireysel başvuru işlevselliğini kaybetmeden korunmalı
AYM Başkanı: Bireysel başvuru işlevselliğini kaybetmeden korunmalı
Dikey geçiş kayıtlarını yaptıramayanlara şartlı kayıt fırsatı
Dikey geçiş kayıtlarını yaptıramayanlara şartlı kayıt fırsatı
TÜİK'ten Suç oranı haberlerine yalanlama
TÜİK'ten Suç oranı haberlerine yalanlama
Nevşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı!
Nevşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı!
MEB, 5 ve 9. sınıflara yönelik örnek ölçme araçları yayımladı
MEB, 5 ve 9. sınıflara yönelik örnek ölçme araçları yayımladı
Elden kira ödeyenlere kiranın yüzde 10'u kadar ceza kesilecek
Elden kira ödeyenlere kiranın yüzde 10'u kadar ceza kesilecek
KDK'dan hatalı HGS ücreti için 'önlem alınsın' tavsiyesi
KDK'dan hatalı HGS ücreti için 'önlem alınsın' tavsiyesi
Yatırım fonlarına akın var!
Yatırım fonlarına akın var!
Yüzde 30 az maaş endişesiyle emeklilik paniği dalga dalga büyüyor
Yüzde 30 az maaş endişesiyle emeklilik paniği dalga dalga büyüyor
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İstanbul'da maymun çiçeği görüldü mü? İl sağlıktan açıklama
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3 Bakan Narin'in kabrini ziyarete gidiyor!
Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına gelire göre fatura düzenlemesi
Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına gelire göre fatura düzenlemesi
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Türkiye'nin en iyi 100 bilim insanı belli oldu
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Teşvikli yatırımlar negatif seyirde
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Narin cinayetinde amca Salim Güran'ın avukatı dosyadan çekildi
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Manisa'da 3.9 büyüklüğünde deprem
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Türkiye, yassı çelikte rakiplerinin 'hedef' pazarı oluyor
Ayçiçek yağında fiyat tırmanışa geçti
Ayçiçek yağında fiyat tırmanışa geçti

İos 18'İ Hangi Telefonlar Destekleyecek?

iOS 18 ne zaman çıkacak? Apple tarih verdi

  1. iOS 18 çıkış tarihi, tüm teknoloji meraklıları tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Apple tarafından geçtiğimiz gün yapılan iPhone 16 lansmanıyla birlikte, tüm iPhone kullanıcılarının merak ettiği iOS 18'de tanıtıldı. Peki, iOS 18 ne zaman çıkacak? iOS 18'i hangi telefonlar destekleyecek?

    iOS 18 çıkış tarihi, tüm teknoloji meraklıları tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Apple tarafından geçtiğimiz gün yapılan iPhone 16 lansmanıyla birlikte, tüm iPhone kullanıcılarının merak ettiği iOS 18'de tanıtıldı. Peki, iOS 18 ne zaman çıkacak? iOS 18'i hangi telefonlar destekleyecek?

  2. iOS 18 NE ZAMAN ÇIKACAK? Apple, 9 Eylül'deki iPhone 16 etkinliğinde iOS 18'in çıkış tarihini duyurdu. Buna göre; iOS 18 16 Eylül'de yayınlanacak.

    iOS 18 NE ZAMAN ÇIKACAK? Apple, 9 Eylül'deki iPhone 16 etkinliğinde iOS 18'in çıkış tarihini duyurdu. Buna göre; iOS 18 16 Eylül'de yayınlanacak.

  3. ANA EKRANDA YENİ ÖZELLEŞTİRME iOS 18, iPhone kullanıcılarına yeni ana ekran özelleştirme seçenekleri, yeniden tasarlanan kontrol merkezi ve daha fazlası dahil olmak üzere bir dizi yeni özellik getiriyor.

    ANA EKRANDA YENİ ÖZELLEŞTİRME iOS 18, iPhone kullanıcılarına yeni ana ekran özelleştirme seçenekleri, yeniden tasarlanan kontrol merkezi ve daha fazlası dahil olmak üzere bir dizi yeni özellik getiriyor.

  4. iOS 18'İ HANGİ CİHAZLAR DESTEKLEYECEK? iOS 18 güncellemesini alacak cihazlar ise şöyle; iPhone XR iPhone XS ve XS Max iPhone 11 iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max iPhone 12 ve 12 mini iPhone 12 Pro ve 12 Pro Max iPhone 13 ve 13 mini iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max iPhone 14 ve 14 Plus iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max iPhone 15 ve 15 Plus iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max iPhone 16 ve 16 Plus iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max iPhone SE (2. nesil) iPhone SE (3. nesil)

    iOS 18'İ HANGİ CİHAZLAR DESTEKLEYECEK? iOS 18 güncellemesini alacak cihazlar ise şöyle; iPhone XR iPhone XS ve XS Max iPhone 11 iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max iPhone 12 ve 12 mini iPhone 12 Pro ve 12 Pro Max iPhone 13 ve 13 mini iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max iPhone 14 ve 14 Plus iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max iPhone 15 ve 15 Plus iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max iPhone 16 ve 16 Plus iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max iPhone SE (2. nesil) iPhone SE (3. nesil)