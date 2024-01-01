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Zor Zamanları Atlatmak İçin 5 Taktik

İşte zor zamanlarda daha iyi hissetmenizi sağlayacak taktikler...

  1. BASİT ZEVKLERİ GÜNÜNÜZÜN BÜYÜK PARÇASI HALİNE GETİRİN Basit zevkler, zor zamanlar için sığınak gibidir. En sevdiğiniz çayı yudumlamak, sevdiğiniz bir diziyi izlemek ya da açık havada yürüyüş yapmak gibi küçük zevklere daha çok vakit ayırın.

    BASİT ZEVKLERİ GÜNÜNÜZÜN BÜYÜK PARÇASI HALİNE GETİRİN Basit zevkler, zor zamanlar için sığınak gibidir. En sevdiğiniz çayı yudumlamak, sevdiğiniz bir diziyi izlemek ya da açık havada yürüyüş yapmak gibi küçük zevklere daha çok vakit ayırın.

  2. YENİLİKLERE AÇIK OLUN Zor zamanlardan geçerken olaylara farklı bakış açısıyla yaklaşmak sizin için bir fırsat olabilir. Bu sebeple farklı düşünerek farklı sonuçlar elde etmeyi deneyin.

    YENİLİKLERE AÇIK OLUN Zor zamanlardan geçerken olaylara farklı bakış açısıyla yaklaşmak sizin için bir fırsat olabilir. Bu sebeple farklı düşünerek farklı sonuçlar elde etmeyi deneyin.

  3. ZOR ZAMANLARI YALNIZ GEÇİRMEYİN Zor zamanlarda kendinizi izole etmek, her şeyden uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Ancak bu daha kötü hissetmenize sebep olabilir. Bunun yerine sizi anlayan, sizi destekleyen kişilerle iletişim kurun.

    ZOR ZAMANLARI YALNIZ GEÇİRMEYİN Zor zamanlarda kendinizi izole etmek, her şeyden uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Ancak bu daha kötü hissetmenize sebep olabilir. Bunun yerine sizi anlayan, sizi destekleyen kişilerle iletişim kurun.

  4. ODAK NOKTANIZI DEĞİŞTİRİN İnsan neye odaklanırsa ona kanalize olur. Bu sebeple olumsuzluklara odaklanmak yerine hayatınızdaki güzel şeyleri düşünün.

    ODAK NOKTANIZI DEĞİŞTİRİN İnsan neye odaklanırsa ona kanalize olur. Bu sebeple olumsuzluklara odaklanmak yerine hayatınızdaki güzel şeyleri düşünün.

  5. GEÇMİŞTE SİZE NEYİN YARDIMCI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜN Geçmişte üstesinden geldiğiniz zorlukları düşünmek size rehber olabilir. O dönem size neyin iyi geldiğini hatırlamak, yeni fikirler geliştirmenize yardımcı olabilir.

    GEÇMİŞTE SİZE NEYİN YARDIMCI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜN Geçmişte üstesinden geldiğiniz zorlukları düşünmek size rehber olabilir. O dönem size neyin iyi geldiğini hatırlamak, yeni fikirler geliştirmenize yardımcı olabilir.